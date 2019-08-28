И. Дегутис: Rail Baltica реально сохранить уровень финансирования ЕС

Совершенно реально сохранение нынешнего уровня финансирования проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica Евросоюзом, возможно даже его повышения, считает член правления компании RB Rail, реализующей проект, Игнас Дегутис.
"Европейский Совет, Европарламент и Еврокомиссия выразили единое обязательство сохранить уровень финансирования таких инфраструктурных флагманов, как Rail Baltica. Если проект Rail Baltica будет активно прогрессировать, а Балтийские страны сохранят единство, я верю, что уровень софинансирования сохранится на 85%", – сказал BNS И. Дегутис.
Кроме того, по его словам, в данный момент в Брюсселе рассматривается возможность "увеличения софинансирования на дополнительные 5% для проектов, у которых есть сильное совместное предприятие".
"Это реальная возможность для получения Балтийскими странами дополнительных 300 млн евро под этот проект. Уровень совфинансирования и все детали, связанные с финансирование будут утверждены в Европарламенте в 2020 году, когда будет рассматриваться следующий финансовый период", – пояснил И. Дегутис.
На состоявшийся в пятницу в Риге встрече премьеров Балтийских стран обсуждалась железная дорога Rail Baltica. Вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матулёнис сообщил BNS, что эстонский премьер Юри Ратс выразил мнение о необходимости ускорения реализации проекта.
На вопрос об ускорении реализации И. Дегутис ответил, что Rail Baltica – это сложный, ёмкий проект, который требует постоянной координации между участвующими в нем ведомствами и компаниями.
"Для продвижения вперед, мы должны более эффективно сотрудничать на административном уровне и обеспечивать безукоризненную реализацию фазы проектирования. Своевременное завершение проектировочной фазы Rail Baltica является важнейшим условием для начала строительства и достижении цели 2026 года", – сказал BNS И. Дегутис.
Общая стоимость проекта составляет примерно 5,788 млрд евро, а только в Литве – примерно 2,474 млрд евро.
Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.
На состоявшийся в пятницу в Риге встрече премьеров Балтийских стран обсуждалась железная дорога Rail Baltica. Вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матулёнис сообщил BNS, что эстонский премьер Юри Ратс выразил мнение о необходимости ускорения реализации проекта.
На вопрос об ускорении реализации И. Дегутис ответил, что Rail Baltica – это сложный, ёмкий проект, который требует постоянной координации между участвующими в нем ведомствами и компаниями.
"Для продвижения вперед, мы должны более эффективно сотрудничать на административном уровне и обеспечивать безукоризненную реализацию фазы проектирования. Своевременное завершение проектировочной фазы Rail Baltica является важнейшим условием для начала строительства и достижении цели 2026 года", – сказал BNS И. Дегутис.
Общая стоимость проекта составляет примерно 5,788 млрд евро, а только в Литве – примерно 2,474 млрд евро.
Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.