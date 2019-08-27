Инструменты литовской демократии 🔊 Воспроизвести Ирина Розова Социологи, финансовые аналитики и эксперты Евросоюза всё чаще и настойчивее обращают внимание руководства Литвы на катастрофически увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми и предупреждают, что подобное расслоение общества чревато социальными потрясениями в будущем.



Но, с моей точки зрения, не меньшую, а даже большую опасность для общества, представляет тревожная тенденция разделения людей по национальному признаку, деления граждан Литвы на правильных и неправильных, своих и врагов.



2019 год многим запомнится чередой нескончаемых скандалов и разоблачений: не успел затихнуть бушевавший, как лесной пожар, скандал с членом Клайпедского городского совета Вячеславом Титовым, как преследованию и травле в средствах массовой информации Литвы подверглась председатель Республиканской ассоциации учителей русских школ Элла Канайте, которая вынуждена была уйти с работы. Но, с моей точки зрения, не меньшую, а даже большую опасность для общества, представляет тревожная тенденция разделения людей по национальному признаку, деления граждан Литвы на правильных и неправильных, своих и врагов.2019 год многим запомнится чередой нескончаемых скандалов и разоблачений: не успел затихнуть бушевавший, как лесной пожар, скандал с членом Клайпедского городского совета Вячеславом Титовым, как преследованию и травле в средствах массовой информации Литвы подверглась председатель Республиканской ассоциации учителей русских школ Элла Канайте, которая вынуждена была уйти с работы.



Во всех этих событиях просматривается некоторая закономерность, и боюсь напророчествовать, но, если так пойдёт и дальше, то вполне может статься, что скоро самым компрометирующим нас документом будет первая страница нашего паспорта - с фамилией.



Интересно, а как всё-таки делаются политические скандалы? Вот, к примеру, формальным поводом для начала разбирательства в отношении И.Розовой послужило письмо грузинского парламентария Георгия Канделаки, в котором тот лишь вскользь упоминает имя Ирины Розовой, не предъявляя при этом к ней лично никаких претензий в связи с её участием в работе Международной Ассамблеи православия (МАП), проходившей в Тбилиси в июне этого года. Основной темой письма был призыв Канделаки к членам Сейма Литвы блокировать в будущем работу МАП.



Но нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы вытащить на белый свет справку, выданную Службой госбезопасности Литвы на члена Сейма Ирину Розову в 2016 году. В данной конкретной справке содержится так называемый «компромат» на Розову в связи с её контактами с российскими дипломатами. А для всякого рода русофобов это просто находка, так сказать, беспроигрышный обличительный материал, почти приговор. Ведь в нашей стране любые контакты с российскими дипломатами приравниваются чуть ли не к угрозе национальной безопасности. Поэтому письмо Канделаки пришло вовремя и было очень кстати.



Текст этой злополучной справки уже давно гуляет по просторам интернета. И любой может ознакомиться с её «секретным» содержанием.



Из вышеупомянутой справки совершенно очевидно, что за членом Сейма И.Розовой, начиная с 2011 года, сотрудники госбезопасности вели постоянную слежку. Возникает закономерный вопрос к директору Департамента государственной безопасности Литвы Дарюсу Яунишкису: кто, когда и на каком основании дал службе госбезопасности разрешение на сбор информации о члене Сейма? Слежка за членом Сейма - это не просто подглядывание за тем, чем там эта Розова занимается. Для подобных действий должны быть очень серьёзные основания и разрешение прокурора.



Последние эпизоды относительно контактов Ирины Розовой с российскими дипломатами относятся к 2014 году, то есть прошло 5 лет. По закону материалы, собранные в результате оперативных действий и не использованные в рамках судебного процесса, если таковой вообще в отношении Розовой предполагался, должны быть уничтожены. Кто, с какой целью и по какому праву хранил эту информацию столько лет, и законно ли вообще использование оперативной информации, не прошедшей экспертизу, к тому же носящей условно-предположительный характер, против человека по прошествии почти 9 лет? Ведь для всего существует срок давности.



Тамара Лоханкина



В этой ситуации, конечно, можно было бы, используя опыт бывших членов Сейма З.Вайшвилы и А.Накаса, обратиться в суд с иском против ДГБ, но у меня лично сложилось впечатление, что люди из органов госбезопасности сами не очень-то верят в серьёзность предъявленных Розовой обвинений, иначе эта справка не пылилась бы в столах столько времени. А может быть, и пылилась бы, как то ружьё, которое висит себе на стене, но когда-нибудь обязательно должно выстрелить.



Вот пришло время, и справка «выстрелила». Но, похоже, целились всё-таки не в Розову, а, как уже теперь выясняется, в председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса, который знал об этой справке ещё в 2016 году, но не стал бить во все колокола, чтобы предупредить об угрозе Сейм и страну. За что сейчас грозят ему импичментом.



Как такое может быть, спросите вы? Оказывается, может, если желание совпадает с возможностями. Вот, к примеру, у консерваторов есть желание во что бы то ни стало разрушить правящую коалицию. А у "крестьян", благодаря стараниям консерваторов, которые заварили всю эту кашу, появилась возможность избавиться от неудобного Пранцкетиса, который неожиданно для самого себя стал пятым колесом в телеге новой правящей коалиции.



Так что, похоже, что Розова тут не особенно при чём. И это даже обидно…



Но всё равно, интрига есть.



Тамара ЛОХАНКИНА,



председатель правления политической партии «Русский альянс» Затем лавина некорректной критики обрушилась на уважаемого педагога, автора учебников по русской истории, доктора философских наук Андрея Фомина, а в последние летние дни в эпицентре политического скандала оказалась член Сейма Ирина Розова.Во всех этих событиях просматривается некоторая закономерность, и боюсь напророчествовать, но, если так пойдёт и дальше, то вполне может статься, что скоро самым компрометирующим нас документом будет первая страница нашего паспорта - с фамилией.Интересно, а как всё-таки делаются политические скандалы? Вот, к примеру, формальным поводом для начала разбирательства в отношении И.Розовой послужило письмо грузинского парламентария Георгия Канделаки, в котором тот лишь вскользь упоминает имя Ирины Розовой, не предъявляя при этом к ней лично никаких претензий в связи с её участием в работе Международной Ассамблеи православия (МАП), проходившей в Тбилиси в июне этого года. Основной темой письма был призыв Канделаки к членам Сейма Литвы блокировать в будущем работу МАП.Но нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы вытащить на белый свет справку, выданную Службой госбезопасности Литвы на члена Сейма Ирину Розову в 2016 году. В данной конкретной справке содержится так называемый «компромат» на Розову в связи с её контактами с российскими дипломатами. А для всякого рода русофобов это просто находка, так сказать, беспроигрышный обличительный материал, почти приговор. Ведь в нашей стране любые контакты с российскими дипломатами приравниваются чуть ли не к угрозе национальной безопасности. Поэтому письмо Канделаки пришло вовремя и было очень кстати.Текст этой злополучной справки уже давно гуляет по просторам интернета. И любой может ознакомиться с её «секретным» содержанием.Из вышеупомянутой справки совершенно очевидно, что за членом Сейма И.Розовой, начиная с 2011 года, сотрудники госбезопасности вели постоянную слежку. Возникает закономерный вопрос к директору Департамента государственной безопасности Литвы Дарюсу Яунишкису: кто, когда и на каком основании дал службе госбезопасности разрешение на сбор информации о члене Сейма? Слежка за членом Сейма - это не просто подглядывание за тем, чем там эта Розова занимается. Для подобных действий должны быть очень серьёзные основания и разрешение прокурора.Последние эпизоды относительно контактов Ирины Розовой с российскими дипломатами относятся к 2014 году, то есть прошло 5 лет. По закону материалы, собранные в результате оперативных действий и не использованные в рамках судебного процесса, если таковой вообще в отношении Розовой предполагался, должны быть уничтожены. Кто, с какой целью и по какому праву хранил эту информацию столько лет, и законно ли вообще использование оперативной информации, не прошедшей экспертизу, к тому же носящей условно-предположительный характер, против человека по прошествии почти 9 лет? Ведь для всего существует срок давности.На основании этих неподтверждённых данных делается вывод о том, что Розова представляет угрозу национальной безопасности.В этой ситуации, конечно, можно было бы, используя опыт бывших членов Сейма З.Вайшвилы и А.Накаса, обратиться в суд с иском против ДГБ, но у меня лично сложилось впечатление, что люди из органов госбезопасности сами не очень-то верят в серьёзность предъявленных Розовой обвинений, иначе эта справка не пылилась бы в столах столько времени. А может быть, и пылилась бы, как то ружьё, которое висит себе на стене, но когда-нибудь обязательно должно выстрелить.Вот пришло время, и справка «выстрелила». Но, похоже, целились всё-таки не в Розову, а, как уже теперь выясняется, в председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса, который знал об этой справке ещё в 2016 году, но не стал бить во все колокола, чтобы предупредить об угрозе Сейм и страну. За что сейчас грозят ему импичментом.Как такое может быть, спросите вы? Оказывается, может, если желание совпадает с возможностями. Вот, к примеру, у консерваторов есть желание во что бы то ни стало разрушить правящую коалицию. А у "крестьян", благодаря стараниям консерваторов, которые заварили всю эту кашу, появилась возможность избавиться от неудобного Пранцкетиса, который неожиданно для самого себя стал пятым колесом в телеге новой правящей коалиции.Так что, похоже, что Розова тут не особенно при чём. И это даже обидно…Но всё равно, интрига есть. специально для «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: член Сейма, Ирина Розова, Международная Ассамблея православия — статья прочитана 52 раза Комментарии