Инструменты литовской демократии

Но, с моей точки зрения, не меньшую, а даже большую опасность для общества, представляет тревожная тенденция разделения людей по национальному признаку, деления граждан Литвы на правильных и неправильных, своих и врагов.
2019 год многим запомнится чередой нескончаемых скандалов и разоблачений: не успел затихнуть бушевавший, как лесной пожар, скандал с членом Клайпедского городского совета Вячеславом Титовым, как преследованию и травле в средствах массовой информации Литвы подверглась председатель Республиканской ассоциации учителей русских школ Элла Канайте, которая вынуждена была уйти с работы.
Затем лавина некорректной критики обрушилась на уважаемого педагога, автора учебников по русской истории, доктора философских наук Андрея Фомина, а в последние летние дни в эпицентре политического скандала оказалась член Сейма Ирина Розова.
Во всех этих событиях просматривается некоторая закономерность, и боюсь напророчествовать, но, если так пойдёт и дальше, то вполне может статься, что скоро самым компрометирующим нас документом будет первая страница нашего паспорта - с фамилией.
Интересно, а как всё-таки делаются политические скандалы? Вот, к примеру, формальным поводом для начала разбирательства в отношении И.Розовой послужило письмо грузинского парламентария Георгия Канделаки, в котором тот лишь вскользь упоминает имя Ирины Розовой, не предъявляя при этом к ней лично никаких претензий в связи с её участием в работе Международной Ассамблеи православия (МАП), проходившей в Тбилиси в июне этого года. Основной темой письма был призыв Канделаки к членам Сейма Литвы блокировать в будущем работу МАП.
Но нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы вытащить на белый свет справку, выданную Службой госбезопасности Литвы на члена Сейма Ирину Розову в 2016 году. В данной конкретной справке содержится так называемый «компромат» на Розову в связи с её контактами с российскими дипломатами. А для всякого рода русофобов это просто находка, так сказать, беспроигрышный обличительный материал, почти приговор. Ведь в нашей стране любые контакты с российскими дипломатами приравниваются чуть ли не к угрозе национальной безопасности. Поэтому письмо Канделаки пришло вовремя и было очень кстати.
Текст этой злополучной справки уже давно гуляет по просторам интернета. И любой может ознакомиться с её «секретным» содержанием.
Из вышеупомянутой справки совершенно очевидно, что за членом Сейма И.Розовой, начиная с 2011 года, сотрудники госбезопасности вели постоянную слежку. Возникает закономерный вопрос к директору Департамента государственной безопасности Литвы Дарюсу Яунишкису: кто, когда и на каком основании дал службе госбезопасности разрешение на сбор информации о члене Сейма? Слежка за членом Сейма - это не просто подглядывание за тем, чем там эта Розова занимается. Для подобных действий должны быть очень серьёзные основания и разрешение прокурора.
Последние эпизоды относительно контактов Ирины Розовой с российскими дипломатами относятся к 2014 году, то есть прошло 5 лет. По закону материалы, собранные в результате оперативных действий и не использованные в рамках судебного процесса, если таковой вообще в отношении Розовой предполагался, должны быть уничтожены. Кто, с какой целью и по какому праву хранил эту информацию столько лет, и законно ли вообще использование оперативной информации, не прошедшей экспертизу, к тому же носящей условно-предположительный характер, против человека по прошествии почти 9 лет? Ведь для всего существует срок давности.
В этой ситуации, конечно, можно было бы, используя опыт бывших членов Сейма З.Вайшвилы и А.Накаса, обратиться в суд с иском против ДГБ, но у меня лично сложилось впечатление, что люди из органов госбезопасности сами не очень-то верят в серьёзность предъявленных Розовой обвинений, иначе эта справка не пылилась бы в столах столько времени. А может быть, и пылилась бы, как то ружьё, которое висит себе на стене, но когда-нибудь обязательно должно выстрелить.
Вот пришло время, и справка «выстрелила». Но, похоже, целились всё-таки не в Розову, а, как уже теперь выясняется, в председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса, который знал об этой справке ещё в 2016 году, но не стал бить во все колокола, чтобы предупредить об угрозе Сейм и страну. За что сейчас грозят ему импичментом.
Как такое может быть, спросите вы? Оказывается, может, если желание совпадает с возможностями. Вот, к примеру, у консерваторов есть желание во что бы то ни стало разрушить правящую коалицию. А у "крестьян", благодаря стараниям консерваторов, которые заварили всю эту кашу, появилась возможность избавиться от неудобного Пранцкетиса, который неожиданно для самого себя стал пятым колесом в телеге новой правящей коалиции.
Так что, похоже, что Розова тут не особенно при чём. И это даже обидно…
Но всё равно, интрига есть.
Тамара ЛОХАНКИНА,
председатель правления политической партии «Русский альянс»
Во всех этих событиях просматривается некоторая закономерность, и боюсь напророчествовать, но, если так пойдёт и дальше, то вполне может статься, что скоро самым компрометирующим нас документом будет первая страница нашего паспорта - с фамилией.
Интересно, а как всё-таки делаются политические скандалы? Вот, к примеру, формальным поводом для начала разбирательства в отношении И.Розовой послужило письмо грузинского парламентария Георгия Канделаки, в котором тот лишь вскользь упоминает имя Ирины Розовой, не предъявляя при этом к ней лично никаких претензий в связи с её участием в работе Международной Ассамблеи православия (МАП), проходившей в Тбилиси в июне этого года. Основной темой письма был призыв Канделаки к членам Сейма Литвы блокировать в будущем работу МАП.
Но нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы вытащить на белый свет справку, выданную Службой госбезопасности Литвы на члена Сейма Ирину Розову в 2016 году. В данной конкретной справке содержится так называемый «компромат» на Розову в связи с её контактами с российскими дипломатами. А для всякого рода русофобов это просто находка, так сказать, беспроигрышный обличительный материал, почти приговор. Ведь в нашей стране любые контакты с российскими дипломатами приравниваются чуть ли не к угрозе национальной безопасности. Поэтому письмо Канделаки пришло вовремя и было очень кстати.
Текст этой злополучной справки уже давно гуляет по просторам интернета. И любой может ознакомиться с её «секретным» содержанием.
Из вышеупомянутой справки совершенно очевидно, что за членом Сейма И.Розовой, начиная с 2011 года, сотрудники госбезопасности вели постоянную слежку. Возникает закономерный вопрос к директору Департамента государственной безопасности Литвы Дарюсу Яунишкису: кто, когда и на каком основании дал службе госбезопасности разрешение на сбор информации о члене Сейма? Слежка за членом Сейма - это не просто подглядывание за тем, чем там эта Розова занимается. Для подобных действий должны быть очень серьёзные основания и разрешение прокурора.
Последние эпизоды относительно контактов Ирины Розовой с российскими дипломатами относятся к 2014 году, то есть прошло 5 лет. По закону материалы, собранные в результате оперативных действий и не использованные в рамках судебного процесса, если таковой вообще в отношении Розовой предполагался, должны быть уничтожены. Кто, с какой целью и по какому праву хранил эту информацию столько лет, и законно ли вообще использование оперативной информации, не прошедшей экспертизу, к тому же носящей условно-предположительный характер, против человека по прошествии почти 9 лет? Ведь для всего существует срок давности.
В этой ситуации, конечно, можно было бы, используя опыт бывших членов Сейма З.Вайшвилы и А.Накаса, обратиться в суд с иском против ДГБ, но у меня лично сложилось впечатление, что люди из органов госбезопасности сами не очень-то верят в серьёзность предъявленных Розовой обвинений, иначе эта справка не пылилась бы в столах столько времени. А может быть, и пылилась бы, как то ружьё, которое висит себе на стене, но когда-нибудь обязательно должно выстрелить.
Вот пришло время, и справка «выстрелила». Но, похоже, целились всё-таки не в Розову, а, как уже теперь выясняется, в председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса, который знал об этой справке ещё в 2016 году, но не стал бить во все колокола, чтобы предупредить об угрозе Сейм и страну. За что сейчас грозят ему импичментом.
Как такое может быть, спросите вы? Оказывается, может, если желание совпадает с возможностями. Вот, к примеру, у консерваторов есть желание во что бы то ни стало разрушить правящую коалицию. А у "крестьян", благодаря стараниям консерваторов, которые заварили всю эту кашу, появилась возможность избавиться от неудобного Пранцкетиса, который неожиданно для самого себя стал пятым колесом в телеге новой правящей коалиции.
Так что, похоже, что Розова тут не особенно при чём. И это даже обидно…
Но всё равно, интрига есть.
Тамара ЛОХАНКИНА,
председатель правления политической партии «Русский альянс»