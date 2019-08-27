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Минск предлагает: только факты

Пресс-релиз МИД Республики Беларусь

Фото из архива "Обзора"




По итогам прочтения очередного заявления литовского внешнеполитического ведомства в отношении Белорусской АЭС на ум сразу же пришли слова Льва Толстого: “Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват”. На наш взгляд это многое объясняет.

При этом снова напоминаем о том, как на самом деле обстоят дела. Только факты.

Ни стресс-тесты Белорусской АЭС, ни партнерская проверка со стороны европейских регуляторов не выявили дефицитов безопасности. Рекомендации белорусского и европейских регуляторов касались последующего планомерного повышения запасов прочности станции.
Проект Белорусской АЭС на сегодняшний день является единственным, который прошел стресс-тесты по самым новым, более жестким стандартам. Если бы, скажем, стресс-тесты европейских АЭС проводились не семь-восемь лет назад, а сегодня, весьма вероятно, что и рекомендации по ним были бы иного порядка.

Со времени стресс-тестов европейских АЭС прошло более семи лет, но не все страны до настоящего времени смогли завершить выполнение всех рекомендаций. Это никоим образом не приводит к остановке их работы.

А теперь о том, насколько литовскую сторону на самом деле беспокоит ядерная безопасность, и как она подходит к вопросам транспарентности и ответственности в ядерной сфере.

Например, европейские регуляторы по итогам стресс-тестов рекомендовали Литве выполнить вероятностный анализ безопасности бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива Игналинской АЭС и изучить случай запроектного землетрясения. И Литва этого не сделала, ограничилась консервативными оценками. На выполнение остальных рекомендаций у Литвы ушло около шести лет.

Из недавнего сообщения литовского регулятора мы узнали о том, что с начала этого года на Игналинской АЭС произошли десять нарушений, которые касались эксплуатации значимых для обеспечения безопасности систем, демонтажа и дезактивации оборудования, обращения с радиоактивными отходами. Мы, будучи соседями, не имеем никакой информации от литовской стороны: что это были за нарушения, как они сказались на ядерной и радиационной безопасности, когда они будут устранены.

Известные сложности с выводом Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников непосредственно у нашей границы, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента закономерно вызывают у нас серьезные опасения, особенно в условиях того, что Литва до сих пор не провела профильную миссию МАГАТЭ ARTEMIS и не присоединилась к протоколу к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: Белорусская АЭС, Пресс-релиз, МИД Республики Беларусь
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добавлена сегодня, 27 августа, 16:20

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