Минск предлагает: только факты 🔊 Воспроизвести Пресс-релиз МИД Республики Беларусь



Фото из архива "Обзора"







По итогам прочтения очередного заявления литовского внешнеполитического ведомства в отношении Белорусской АЭС на ум сразу же пришли слова Льва Толстого: “Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват”. На наш взгляд это многое объясняет.



При этом снова напоминаем о том, как на самом деле обстоят дела. Только факты.



Ни стресс-тесты Белорусской АЭС, ни партнерская проверка со стороны европейских регуляторов не выявили дефицитов безопасности. Рекомендации белорусского и европейских регуляторов касались последующего планомерного повышения запасов прочности станции. По итогам прочтения очередного заявления литовского внешнеполитического ведомства в отношении Белорусской АЭС на ум сразу же пришли слова Льва Толстого: “Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват”. На наш взгляд это многое объясняет.При этом снова напоминаем о том, как на самом деле обстоят дела. Только факты.Ни стресс-тесты Белорусской АЭС, ни партнерская проверка со стороны европейских регуляторов не выявили дефицитов безопасности. Рекомендации белорусского и европейских регуляторов касались последующего планомерного повышения запасов прочности станции. Проект Белорусской АЭС на сегодняшний день является единственным, который прошел стресс-тесты по самым новым, более жестким стандартам. Если бы, скажем, стресс-тесты европейских АЭС проводились не семь-восемь лет назад, а сегодня, весьма вероятно, что и рекомендации по ним были бы иного порядка.



Со времени стресс-тестов европейских АЭС прошло более семи лет, но не все страны до настоящего времени смогли завершить выполнение всех рекомендаций. Это никоим образом не приводит к остановке их работы.



А теперь о том, насколько литовскую сторону на самом деле беспокоит ядерная безопасность, и как она подходит к вопросам транспарентности и ответственности в ядерной сфере.



Например, европейские регуляторы по итогам стресс-тестов рекомендовали Литве выполнить вероятностный анализ безопасности бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива Игналинской АЭС и изучить случай запроектного землетрясения. И Литва этого не сделала, ограничилась консервативными оценками. На выполнение остальных рекомендаций у Литвы ушло около шести лет.



Из недавнего сообщения литовского регулятора мы узнали о том, что с начала этого года на Игналинской АЭС произошли десять нарушений, которые касались эксплуатации значимых для обеспечения безопасности систем, демонтажа и дезактивации оборудования, обращения с радиоактивными отходами. Мы, будучи соседями, не имеем никакой информации от литовской стороны: что это были за нарушения, как они сказались на ядерной и радиационной безопасности, когда они будут устранены.



Известные сложности с выводом Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников непосредственно у нашей границы, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента закономерно вызывают у нас серьезные опасения, особенно в условиях того, что Литва до сих пор не провела профильную миссию МАГАТЭ ARTEMIS и не присоединилась к протоколу к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб. Категории: в Беларуси Ключевые слова: Белорусская АЭС, Пресс-релиз, МИД Республики Беларусь — статья прочитана 99 раз Комментарии