Кабмин Литвы: нет оснований для переоценки победителя конкурса газопровода в Польшу 🔊 Воспроизвести



Литовская правительственная комиссия, оценивающая сделки стратегических предприятий, не намерена повторно оценивать соответствие критериям нацбезопасности победителя конкурса на прокладку магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы – компании по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующую вместе с Siauliu dujotiekio statyba.



"Закон об обсечении безопасности важных для национальной безопасности объектов не предусматривает повторной оценки соответствия сделок интересам нацбезопасности, он также не предусматривает того, что оценку сделок в комиссии могут инициировать субъекты, недовольные результатами конкурса закупки", – говорится в комментарии пресс-службы правительства, предоставленном BNS. Литовская правительственная комиссия, оценивающая сделки стратегических предприятий, не намерена повторно оценивать соответствие критериям нацбезопасности победителя конкурса на прокладку магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы – компании по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующую вместе с Siauliu dujotiekio statyba."Закон об обсечении безопасности важных для национальной безопасности объектов не предусматривает повторной оценки соответствия сделок интересам нацбезопасности, он также не предусматривает того, что оценку сделок в комиссии могут инициировать субъекты, недовольные результатами конкурса закупки", – говорится в комментарии пресс-службы правительства, предоставленном BNS. Пересмотреть вывод комиссии по надежности Alvora просит также польская компания строительства энергообъектов Rafako, участвовавшая в конкурсе вместе с литовской компанией MT Group. В комиссию обратилась и отстраненная от участия в конкурсе каунасская компания KRS – последняя утверждает, что при оценке участников конкурса могли применяться неодинаковые критерии.



Rafako утверждает, что Alvora через дочерние компании в России и Белоруссии Alvora–Bel и Alvora–Balt, а также "Спецмонтажстрой" действует в этих странах, а среди ее работ – крупные и дорогостоящие проекты в энергетике и общественные проекты, поэтому, по данным Rafako, доходы, получаемые Alvora в этих странах составляют основную часть ее оборота.



Однако руководитель Alvora Николай Колесников в интервью BNS опроверг, что компания выполняет в Белоруссии госзаказы. Он также сказал, что Alvora уже несколько лет не работает в Калининграде, лишь владеет участком, а вскоре намерена покинуть и Белоруссию, где объем заказов сокращается и растет конкуренция.



Сделка с Alvora стоимостью 97 млн евро была одобрена советом директоров газотранспортной компании Amber Grid 6 августа, а договор будет подписан после того как его одобрят акционеры компании 28 августа.



Консорциум каунасской KRS и белорусской "Белтрубопроводстрой", предложивший самую низкую цену – 74,9 млн евро (без НДС), был отстранен от участия в конкурсе в связи с угрозами нацбезопасности.



Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь вместе с оператором газопередающей системы Польши Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.



После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство — статья прочитана 59 раз Комментарии