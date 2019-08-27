«Песняры», полвека спустя 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Белорусскому государственному ансамблю «Песняры» в этом году исполняется 50 лет. Данный юбилей был широко отмечен на "Славянском базаре - 2019" в День Союзного государства в рамках данного фестиваля был приурочен именно к выше упомянутому юбилею.



Была и специальная пресс-конференция по случаю данного юбилея, в рамках которой журналисты коллективно пообщались с артистами. Собеседниками стали Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров, Олег Железняков, Святослав Чернухо, Роман Козырев.



- Вы существуете вот уже 50 лет. И какая сегодня у вас точка зрения на то, что в музыке самое главное?



- В первую очередь - мелодия, которая есть в песнях 50-х годов, на которой воспитывался наш музыкальный вкус, она была просто на высоте. Была и специальная пресс-конференция по случаю данного юбилея, в рамках которой журналисты коллективно пообщались с артистами. Собеседниками стали Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров, Олег Железняков, Святослав Чернухо, Роман Козырев.- В первую очередь - мелодия, которая есть в песнях 50-х годов, на которой воспитывался наш музыкальный вкус, она была просто на высоте.



Показателем высокого качества тогдашних мелодий стало, в частности, то, что когда в 1993-м году один из нас был у Джорджа Харрисона на Гавайях дома, там же был не менее знаменитый Клептон, и нас попросили что-нибудь за роялем спеть. выбор пал на «Ой, цветет калина в поле у ручья». Все обалдели, спросив, откуда такая секвенция простая и простая мелодия.



То есть, у нас было большущее искусство после войны, оно дожило, в общем, и до нашего времени.



- Молодое поколение сегодня с каким ощущением выходит в составе «Песняров» на сцену?



- Это не передать словами, все словно в другой мир выходят.



Фото Александра Шахова, "Обзор"







- Как-то было сказано о том, что вместе с "Песнярами" из андеграунда в мейнстрим поднялись не только "Песняры", но также и "Аквариум", и "ДДТ". Тогда к этому относились скептически?



- По правде, да. Скептически, потому что это было негромко. Это как городской романс или шансон.



Кто-то говорил что эти группы были родоначальниками советского рока, но с другой стороны - что за рок был в советские времена?



Сейчас, к слову сказать, пошла тенденция доснимать фильмы истории рока русского, советского. Но мы недовольны тем, как эти досъемки проводятся.



- А как Вы относитесь к западному року?



- Как к тому, что если на гитаре умеешь играть, то тебя уже считают за великого рокера.



А между прочим «Песняры», когда приехали в Америку первый раз в 86-м году, так "Билборд" - самый важный журнал того времени в мире музыки - полжурнала посвятил нам, и на обложке было написано «Песняры: вторжение русского рока в западный».



Кстати, тогда песню «Крик птицы» мы пели на английском. Чепчики бросали в знак благодарности нам - нас целовали, обнимали. Это была настоящая Америка. Не скажу, что сейчас хуже стало. Но тогда эмигрантов очень мало было…



Тогда на наши концерты приходила молодежь, мы собирали волейбольные, футбольные стадионы - три тысячи, две тысячи, 5 тысяч. И все приходившие туда воспринимали всё прекрасно.







- А было ли что-то особо запомнившееся из того времени?



- Когда мы прилетели первый раз в Америку, то нас встретили и сразу началась пресс-конференция. Потом мы на рояль взобрались и нас попросили спеть что-то акапельно.



Володя (Мулявин - ред.) достал гитару, и сказал что у "Песняров" есть американская гитара. Никого это, впрочем, не удивило. И тогда мы спели песню «Ой рана на Йвана».



Нам, к слову сказать, при выезде дали жесткое указание ни в коем случае не давать интервью «Голосу Америки» и спасло фактически нас то, что наш основатель Владимир Мулявин сильно дал по гитаре, и всем всё стало ясно, что у нас в творчестве.



- А родоначальников западного рока советские «Песняры» слушали в 80-е годы?



- Да, постоянно мы всё слушали! И подарков нам много все делали, благодаря чему мы всё знали о западном роке.



- Спасибо за интересную беседу! Шикарные вот эти композиторы наши - Дунаевский, Богословский и много кто еще вложили всю душу в данные мелодии.Показателем высокого качества тогдашних мелодий стало, в частности, то, что когда в 1993-м году один из нас был у Джорджа Харрисона на Гавайях дома, там же был не менее знаменитый Клептон, и нас попросили что-нибудь за роялем спеть. выбор пал на «Ой, цветет калина в поле у ручья». Все обалдели, спросив, откуда такая секвенция простая и простая мелодия.То есть, у нас было большущее искусство после войны, оно дожило, в общем, и до нашего времени.- Это не передать словами, все словно в другой мир выходят.- По правде, да. Скептически, потому что это было негромко. Это как городской романс или шансон.Кто-то говорил что эти группы были родоначальниками советского рока, но с другой стороны - что за рок был в советские времена?Сейчас, к слову сказать, пошла тенденция доснимать фильмы истории рока русского, советского. Но мы недовольны тем, как эти досъемки проводятся.- Как к тому, что если на гитаре умеешь играть, то тебя уже считают за великого рокера.А между прочим «Песняры», когда приехали в Америку первый раз в 86-м году, так "Билборд" - самый важный журнал того времени в мире музыки - полжурнала посвятил нам, и на обложке было написано «Песняры: вторжение русского рока в западный».Кстати, тогда песню «Крик птицы» мы пели на английском. Чепчики бросали в знак благодарности нам - нас целовали, обнимали. Это была настоящая Америка. Не скажу, что сейчас хуже стало. Но тогда эмигрантов очень мало было…Тогда на наши концерты приходила молодежь, мы собирали волейбольные, футбольные стадионы - три тысячи, две тысячи, 5 тысяч. И все приходившие туда воспринимали всё прекрасно.- Когда мы прилетели первый раз в Америку, то нас встретили и сразу началась пресс-конференция. Потом мы на рояль взобрались и нас попросили спеть что-то акапельно.Володя (Мулявин - ред.) достал гитару, и сказал что у "Песняров" есть американская гитара. Никого это, впрочем, не удивило. И тогда мы спели песню «Ой рана на Йвана».Нам, к слову сказать, при выезде дали жесткое указание ни в коем случае не давать интервью «Голосу Америки» и спасло фактически нас то, что наш основатель Владимир Мулявин сильно дал по гитаре, и всем всё стало ясно, что у нас в творчестве.- Да, постоянно мы всё слушали! И подарков нам много все делали, благодаря чему мы всё знали о западном роке. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: «Песняры» География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 115 раз Комментарии