Фестиваль Творчество юных в Анапе отыграл финальный аккорд 🔊 Воспроизвести Фото: anapakult.ru







Концерт закрытия фестиваля Союзного государства "Творчество юных" прошел в Анапе 24 августа.



Основной фестивальной площадкой стал детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России", но мероприятия фестиваля прошли на очень многих площадках. Концерт закрытия фестиваля, к слову сказать, прошел на площадке детского оздоровительного комплекса "Сибур-юг".



Среди задействованных площадок также следует отметить детский санаторий "Вита", который очень многим запомнился многолетним проведением военно-патриотической смены суворовцев и кадетов Союзного государства (концерт, состоявшийся там, носил название "Дорогою добра"). Еще одним ярким событием стал флешмоб по созданию логотипа фестиваля на территории пляжа «Жемчужина». Кроме того, живой интерес детей вызвал мастер- класс Григория Гладкова. Основной фестивальной площадкой стал детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России", но мероприятия фестиваля прошли на очень многих площадках. Концерт закрытия фестиваля, к слову сказать, прошел на площадке детского оздоровительного комплекса "Сибур-юг".Среди задействованных площадок также следует отметить детский санаторий "Вита", который очень многим запомнился многолетним проведением военно-патриотической смены суворовцев и кадетов Союзного государства (концерт, состоявшийся там, носил название "Дорогою добра"). Еще одним ярким событием стал флешмоб по созданию логотипа фестиваля на территории пляжа «Жемчужина». Кроме того, живой интерес детей вызвал мастер- класс Григория Гладкова. Также среди мероприятий, прошедших в течение фестиваля, следует отметить такие, как театрализованный концерт-викторина - «Две сестры Беларусь и Россия» на площадке ДСОК «Сокол», концерт с показом фольклорных и эстрадно-цирковых сценических костюмов там же, изготовление сувениров «Желаем тебе, Фестиваль!» и т.д.



Среди участников прошедшего фестиваля следует отметить такие коллективы, как студия искусств "Malinovka by Spamash" продюсерского центра "Спамаш" из Минска, муниципальный хореографический ансамбль "Горцы" из Дагестана, образцовый любительский коллектив Республики Беларусь - студия циркового искусства "Abel" дворца культуры "Костюковка" из Гомеля, центр эстетического развития "Интерталант" из подмосковных Мытищ.



Стала также участницей фестиваля юная солистка Ангелину Ломако из Минска, Анна Манжурова из белорусского Бобруйска. Среди выходивших на сцену была и образцовая студия танца "Галактика - В" из агрогородка Вертелишки Гродненской области, театр танца "Щелкунчик" из Москвы, народный театр эстрадных миниатюр и инсценированной песни "Центр инклюзивной культуры" из Гомеля, московский башкирский театр "Ильгам", образцовый ансамбль бального танца "Фиеста" из города Барановичи Брестской области, образцовый детский коллектив Кузбасса фольклорный ансамбль "Веселые посиделки", дуэт Полина и Анастасия Шкелёнок из агрогородка Колодищи Минской области, образцовый коллектив школа танца "Тандем" из Липецка, вокальная группа "Фа- соль" Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра- студии "Радуга" из белорусского Могилева, детский фольклорно-этнографический ансамбль "Тропина" из Дивногорска (Красноярский край), Анастасия Скоропад из Могилева, София Грабовик из Новогрудка, дуэт "Поющие колокольчики" из города Мосты Гродненской области. И абсолютно каждый из коллективов либо сольных исполнителей, несмотря на свой юных возраст, уже имеет за своими плечами множество творческих наград самого высокого уровня



Организаторами фестиваля, напомним, вновь стали Белорусская государственная филармония (г. Минск) и автономная некоммерческая организация "Международный культурный центр" (г. Москва). Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: фестиваль, Анапа, "Творчество юных" — статья прочитана 137 раз Комментарии