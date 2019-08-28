Загрузка... Таких не ждут: власти Эстонии выслали на родину жриц любви из Украины 🔊 Воспроизвести



Власти Эстонии выслали из страны группу из четырех иностранок, занимавшихся проституцией в Таллине. Три из них прибыли ранее из Украины, сообщает



По данным эстонской полиции, которые приводит ERR, всего высылке подлежала группа из четырех иностранок — три украинские проститутки и одна из России.



Уточняется, что после выдворения из страны на родину эти представители древнейшей профессии не смогут въезжать в Эстонию сроком от полугода до года — власти наложили запрет. Власти Эстонии выслали из страны группу из четырех иностранок, занимавшихся проституцией в Таллине. Три из них прибыли ранее из Украины, сообщает Sputnik Эстония . Три гражданки Украины, занимавшиеся проституцией, высланы из Эстонии к себе на родину. Предписание покинуть страну было вручено украинским жрицам любви в конце прошлой недели.По данным эстонской полиции, которые приводит ERR, всего высылке подлежала группа из четырех иностранок — три украинские проститутки и одна из России.Уточняется, что после выдворения из страны на родину эти представители древнейшей профессии не смогут въезжать в Эстонию сроком от полугода до года — власти наложили запрет. Загрузка... m.ee.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: запрет, проституция, украинки, выдворение География: Эстония — статья прочитана 276 раз Комментарии