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Таких не ждут: власти Эстонии выслали на родину жриц любви из Украины
Власти Эстонии выслали из страны группу из четырех иностранок, занимавшихся проституцией в Таллине. Три из них прибыли ранее из Украины, сообщает Sputnik Эстония. Три гражданки Украины, занимавшиеся проституцией, высланы из Эстонии к себе на родину. Предписание покинуть страну было вручено украинским жрицам любви в конце прошлой недели.
По данным эстонской полиции, которые приводит ERR, всего высылке подлежала группа из четырех иностранок — три украинские проститутки и одна из России.
Уточняется, что после выдворения из страны на родину эти представители древнейшей профессии не смогут въезжать в Эстонию сроком от полугода до года — власти наложили запрет.
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m.ee.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: запрет, проституция, украинки, выдворение
География: Эстония
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