ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека 🔊 Воспроизвести



Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского, которые посчитали, что аудитора фонда Hermitage Capital лишили свободы "произвольно", сообщает



"Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям", — говорится в сообщении Минюста.



В ведомстве отметили, что судебное постановление не требует от российских властей пересмотреть решение по делу Магнитского.



В то же время ЕСПЧ постановил выплатить родственникам аудитора 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации. Судьи пришли к выводу, что условия содержания Магнитского под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.



Решение в силу пока не вступило. В течение трех месяцев Минюст планирует решить вопрос его обжалования в Большой палате ЕСПЧ.



Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского, которые посчитали, что аудитора фонда Hermitage Capital лишили свободы "произвольно", сообщает РИА Новости "Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям", — говорится в сообщении Минюста.В ведомстве отметили, что судебное постановление не требует от российских властей пересмотреть решение по делу Магнитского.В то же время ЕСПЧ постановил выплатить родственникам аудитора 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации. Судьи пришли к выводу, что условия содержания Магнитского под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.Решение в силу пока не вступило. В течение трех месяцев Минюст планирует решить вопрос его обжалования в Большой палате ЕСПЧ.Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, гибель, ЕСПЧ, расследование, Магнитский, Браудер — статья прочитана 142 раза Комментарии