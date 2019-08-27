Во время радикальных акций протеста сянганская полиция задержала еще 86 человек 🔊 Воспроизвести



Сянганская полиция сегодня заявила, что во время произошедших на днях радикальных акций протеста были задержаны 86 человек, передает агентство



Старший инспектор полиции по связям с общественностью полицейского управления администрации САР Сянган Цзян Юнсян сегодня на пресс-конференции заявил, что во время массовых мероприятий и насильственных инцидентов, которые произошли 24 и 25 августа в районах Восточный Цзюлун и Цюаньвань сянганских Новых территорий, полиция задержала в общей сложности 86 человек в возрасте от 12 до 52 лет, против 4 из них возбуждено уголовное дело, они уже доставлены в суд. Сянганская полиция сегодня заявила, что во время произошедших на днях радикальных акций протеста были задержаны 86 человек, передает агентство Синьхуа . Они подозреваются в участии в незаконных собраниях, недостойном поведении в общественных местах, нападениях на полицейских, создании препятствий выполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей, а также хранении наступательного оружия и других правонарушениях.Старший инспектор полиции по связям с общественностью полицейского управления администрации САР Сянган Цзян Юнсян сегодня на пресс-конференции заявил, что во время массовых мероприятий и насильственных инцидентов, которые произошли 24 и 25 августа в районах Восточный Цзюлун и Цюаньвань сянганских Новых территорий, полиция задержала в общей сложности 86 человек в возрасте от 12 до 52 лет, против 4 из них возбуждено уголовное дело, они уже доставлены в суд. Цзян Юнсян заявил, что во время вышеуказанных инцидентов пострадал 21 полицейский, некоторые из них пострадали от попадания в них кирпичей.



Полиция подчеркнула, что насилие демонстрантов постоянно обостряется, но они только разрушают и наносят урон общественным местам, а также жизни и имуществу местных предпринимателей, что может комплексно разрушить общество всего Сянгана. Обязанность полиции -- поддерживать общественный порядок, а также защищать жизнь и имущество городского населения. Столкнувшись с преступным ударом, полиция обязательно даст соответствующий отпор. russian.china.org.cn Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, аресты, Гонконг — статья прочитана 112 раз Комментарии