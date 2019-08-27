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Во время радикальных акций протеста сянганская полиция задержала еще 86 человек



Сянганская полиция сегодня заявила, что во время произошедших на днях радикальных акций протеста были задержаны 86 человек, передает агентство Синьхуа. Они подозреваются в участии в незаконных собраниях, недостойном поведении в общественных местах, нападениях на полицейских, создании препятствий выполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей, а также хранении наступательного оружия и других правонарушениях.

Старший инспектор полиции по связям с общественностью полицейского управления администрации САР Сянган Цзян Юнсян сегодня на пресс-конференции заявил, что во время массовых мероприятий и насильственных инцидентов, которые произошли 24 и 25 августа в районах Восточный Цзюлун и Цюаньвань сянганских Новых территорий, полиция задержала в общей сложности 86 человек в возрасте от 12 до 52 лет, против 4 из них возбуждено уголовное дело, они уже доставлены в суд.
Цзян Юнсян заявил, что во время вышеуказанных инцидентов пострадал 21 полицейский, некоторые из них пострадали от попадания в них кирпичей.

Полиция подчеркнула, что насилие демонстрантов постоянно обостряется, но они только разрушают и наносят урон общественным местам, а также жизни и имуществу местных предпринимателей, что может комплексно разрушить общество всего Сянгана. Обязанность полиции -- поддерживать общественный порядок, а также защищать жизнь и имущество городского населения. Столкнувшись с преступным ударом, полиция обязательно даст соответствующий отпор.
russian.china.org.cn
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, аресты, Гонконг
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добавлена сегодня, 27 августа, 16:00

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