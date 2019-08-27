На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно едет к Путину 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Филиппов



Президент Турции Тайип Эрдоган прибывает в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Одной из главных целей его визита называют попытку достичь компромисса по Идлибу. Анкара не заинтересована в прямом столкновении с сирийскими правительственными войсками и поддерживающей их Россией. Однако этим переговоры не ограничатся, сообщает



Срочный визит



Путин и Эрдоган побеседуют во вторник после посещения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском. "Завтра у президента напряженный день. Они в Жуковском посмотрят экспозицию форума и, конечно же, проведут двусторонние переговоры", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уже вечером Путин будет в Казани на закрытии чемпионата WorldSkills. Президент Турции Тайип Эрдоган прибывает в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Одной из главных целей его визита называют попытку достичь компромисса по Идлибу. Анкара не заинтересована в прямом столкновении с сирийскими правительственными войсками и поддерживающей их Россией. Однако этим переговоры не ограничатся, сообщает РИА Новости Путин и Эрдоган побеседуют во вторник после посещения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском. "Завтра у президента напряженный день. Они в Жуковском посмотрят экспозицию форума и, конечно же, проведут двусторонние переговоры", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уже вечером Путин будет в Казани на закрытии чемпионата WorldSkills.



"В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны сирийского режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена", — говорил Эрдоган накануне вылета.



Генштаб Вооруженных сил Сирии объявил в пятницу, 23 августа, об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.



© Sputnik Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб



Телефонный разговор с Путиным, о котором говорил Эрдоган, состоялся тогда же — 23 августа по инициативе Анкары. В Кремле отметили, что лидеры договорились активизировать совместные усилия в Идлибе, чтобы устранить исходящую из этого района террористическую угрозу и обеспечить выполнение Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.



Эрдоган, в свою очередь, обратил внимание, что действия армии президента Сирии Башара Асада "открыли дорогу" к гуманитарной катастрофе в стране.



Идлибский котел



Провинция Идлиб и прилегающая к ней часть провинции Хама остаются единственным местом в Сирии, где продолжает действовать вооруженная оппозиция. Почти год назад Москва и Анкара смогли договориться о перемирии в этой зоне, там появились турецкие и российские наблюдательные посты. Перемирие, впрочем, не соблюдалось. Очередная попытка установить его была предпринята в начале августа.



После переговоров, которые прошли в Нур-Султане с 1 по 2 августа, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако боевики коалиции "Хайат Тахрир аш-Шам"* это проигнорировали. Уже 4 августа российские военные зафиксировали 20 случаев обстрела населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации. В ответ 5 августа командование сирийских Вооруженных сил возобновило операцию против террористов. Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков. Через два дня террористы контратаковали позиции правительственных войск. Погибли десять сирийских военных, более 20 человек получили ранения.



В конце концов сирийской армии удалось завершить окружение Хан-Шейхуна. Но 19 августа колонна турецкой бронетехники пересекла сирийскую границу и выдвинулась в сторону осажденного города — вероятно, для помощи подконтрольным Анкаре группировкам в провинции. Когда утром 23 августа сирийская армия вошла внутрь окруженного города, она встретила там только турецких военных, боевики ночью вышли из окружения.



© Sputnik / Мохамад Маруф Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб



После обстрела турецкого конвоя сирийскими ВВС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "сделает все, чтобы обеспечить безопасность своих солдат", и что режим Башара Асада "играет с огнем".



"У Турции свои интересы в сирийском конфликте, в частности в зоне Идлиба, — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — А именно: сохранение вооруженных исламистских группировок, которые Анкара считает умеренными и которые опираются на поддержку Турции".



Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.



Прямое вооруженное столкновение между сирийскими и турецкими войсками, которое становится все более реальным, может поставить под удар и российско-турецкие отношения в целом.



"Турция — наш очень близкий партнер, союзник, — подчеркивал накануне визита Песков. — Нас в целом объединяют очень развитые многовекторные торгово-экономические отношения, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как ВТС. Реализуются большие проекты, такие как "Турецкий поток", поставки С-400 продолжаются".



© Фото : Turkish Defence Ministry Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию



Анкара тоже подчеркивает важность совместных проектов. "С Россией и по Сирии, и от энергетики до туризма мы находимся в близких отношениях. К концу года мы закончим строительство газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ пойдет в Европу. Вместе с Россией мы достигли значительного прогресса в Сирии, предотвратили большую трагедию в Идлибе", — говорил Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.



Проект "Турецкий поток", предполагающий строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, предназначен для поставок российского газа турецким потребителя и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить газопровод планируется до конца 2019 года. И, по оценке Путина, реализация проекта началась во многом благодаря тому, что президент Турции проявил "лучшие качества мужского характера и политическую волю".



Еще одна тема, в которой Эрдоган проявил полную самостоятельность, — покупка новейших российских систем ПВО С-400. Она уже спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. Американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки.



Контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 "Триумф", предназначенных для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Поставки начались в июле 2019-го.



© Фото : Turkish Defence Ministry Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию



"Это, безусловно, проблема", — оценивал ситуацию американский лидер Дональд Трамп. При этом он возложил вину за происходящее на предыдущую администрацию Барака Обамы. Проблемной для него в этой связи была и ситуация внутри страны. Группа сенаторов призывала Трампа ввести санкции против Турции. "Устойчивое улучшение нашего сотрудничества будет невозможно до тех пор, пока президент Эрдоган остается зацикленным на углублении связей с Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности союзников по НАТО", — отмечали сенаторы.



Но в самой Турции на ситуацию смотрели иначе. Там подчеркивали, что решение о приобретении С-400 не является политическим, а вызвано неотложными потребностями страны в сфере национальной обороны. Хотя и не отрицали, что Турция смогла продемонстрировать самостоятельность и тем самым показала, что намерена следовать политике многополярности в международных отношениях.



*Террористические организации, запрещенные в России. На МАКСе, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, традиционно представят новинки отрасли, но президента Турции куда больше интересует ситуация в сирийском Идлибе. Ради обсуждения этой темы не по телефону, а лично Эрдоган и летит в Россию."В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны сирийского режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена", — говорил Эрдоган накануне вылета.Генштаб Вооруженных сил Сирии объявил в пятницу, 23 августа, об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.Телефонный разговор с Путиным, о котором говорил Эрдоган, состоялся тогда же — 23 августа по инициативе Анкары. В Кремле отметили, что лидеры договорились активизировать совместные усилия в Идлибе, чтобы устранить исходящую из этого района террористическую угрозу и обеспечить выполнение Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.Эрдоган, в свою очередь, обратил внимание, что действия армии президента Сирии Башара Асада "открыли дорогу" к гуманитарной катастрофе в стране.Провинция Идлиб и прилегающая к ней часть провинции Хама остаются единственным местом в Сирии, где продолжает действовать вооруженная оппозиция. Почти год назад Москва и Анкара смогли договориться о перемирии в этой зоне, там появились турецкие и российские наблюдательные посты. Перемирие, впрочем, не соблюдалось. Очередная попытка установить его была предпринята в начале августа.После переговоров, которые прошли в Нур-Султане с 1 по 2 августа, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако боевики коалиции "Хайат Тахрир аш-Шам"* это проигнорировали. Уже 4 августа российские военные зафиксировали 20 случаев обстрела населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации. В ответ 5 августа командование сирийских Вооруженных сил возобновило операцию против террористов. Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков. Через два дня террористы контратаковали позиции правительственных войск. Погибли десять сирийских военных, более 20 человек получили ранения.В конце концов сирийской армии удалось завершить окружение Хан-Шейхуна. Но 19 августа колонна турецкой бронетехники пересекла сирийскую границу и выдвинулась в сторону осажденного города — вероятно, для помощи подконтрольным Анкаре группировкам в провинции. Когда утром 23 августа сирийская армия вошла внутрь окруженного города, она встретила там только турецких военных, боевики ночью вышли из окружения.После обстрела турецкого конвоя сирийскими ВВС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "сделает все, чтобы обеспечить безопасность своих солдат", и что режим Башара Асада "играет с огнем"."У Турции свои интересы в сирийском конфликте, в частности в зоне Идлиба, — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — А именно: сохранение вооруженных исламистских группировок, которые Анкара считает умеренными и которые опираются на поддержку Турции".Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.Прямое вооруженное столкновение между сирийскими и турецкими войсками, которое становится все более реальным, может поставить под удар и российско-турецкие отношения в целом."Турция — наш очень близкий партнер, союзник, — подчеркивал накануне визита Песков. — Нас в целом объединяют очень развитые многовекторные торгово-экономические отношения, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как ВТС. Реализуются большие проекты, такие как "Турецкий поток", поставки С-400 продолжаются".Анкара тоже подчеркивает важность совместных проектов. "С Россией и по Сирии, и от энергетики до туризма мы находимся в близких отношениях. К концу года мы закончим строительство газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ пойдет в Европу. Вместе с Россией мы достигли значительного прогресса в Сирии, предотвратили большую трагедию в Идлибе", — говорил Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.Проект "Турецкий поток", предполагающий строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, предназначен для поставок российского газа турецким потребителя и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить газопровод планируется до конца 2019 года. И, по оценке Путина, реализация проекта началась во многом благодаря тому, что президент Турции проявил "лучшие качества мужского характера и политическую волю".Еще одна тема, в которой Эрдоган проявил полную самостоятельность, — покупка новейших российских систем ПВО С-400. Она уже спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. Американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки.Контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 "Триумф", предназначенных для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Поставки начались в июле 2019-го."Это, безусловно, проблема", — оценивал ситуацию американский лидер Дональд Трамп. При этом он возложил вину за происходящее на предыдущую администрацию Барака Обамы. Проблемной для него в этой связи была и ситуация внутри страны. Группа сенаторов призывала Трампа ввести санкции против Турции. "Устойчивое улучшение нашего сотрудничества будет невозможно до тех пор, пока президент Эрдоган остается зацикленным на углублении связей с Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности союзников по НАТО", — отмечали сенаторы.Но в самой Турции на ситуацию смотрели иначе. Там подчеркивали, что решение о приобретении С-400 не является политическим, а вызвано неотложными потребностями страны в сфере национальной обороны. Хотя и не отрицали, что Турция смогла продемонстрировать самостоятельность и тем самым показала, что намерена следовать политике многополярности в международных отношениях. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, Путин, визит, Турция, Эрдоган — статья прочитана 151 раз Комментарии