Президент Литвы приветствует решение нового министра сельского хозяйства 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Во вторник президент Гитанас Науседа приветствовал решение нового министра сельского хозяйства Андрюса Палёниса о создании рабочей группы для новой оценки целесообразности и обоснованности перемещения министерства сельского хозяйства из Вильнюса в Каунас.



По словам президента, преимущества и недостатки перевода должны быть взвешены до начала реформы.



"Усилия министра А.Палёниса по оценке выгод от перемещения Министерства сельского хозяйства в Каунас являются позицией, которую следует приветствовать", - написал на своей страничке в Facebook Г.Науседа.



"Развитые страны прежде чем проводить такие реформы и пытаться принять правильные решения всегда оценивают как преимущества, так и недостатки проекта. Отрадно, что Литва перенимает хороший опыт западных стран", - добавил президент. По словам президента, преимущества и недостатки перевода должны быть взвешены до начала реформы."Усилия министра А.Палёниса по оценке выгод от перемещения Министерства сельского хозяйства в Каунас являются позицией, которую следует приветствовать", - написал на своей страничке в Facebook Г.Науседа."Развитые страны прежде чем проводить такие реформы и пытаться принять правильные решения всегда оценивают как преимущества, так и недостатки проекта. Отрадно, что Литва перенимает хороший опыт западных стран", - добавил президент. Рабочая группа, созданная представителем социал-трудовиков А.Палёнисом, должна представить свои выводы министру до 6 сентября.



В рабочую группу входят специалисты Министерства сельского хозяйства, представители Управления государственных закупок и Банка имущества, профсоюза работников Министерства сельского хозяйства, а группу возглавит Юрий Корниенко, начальник отдела по предупреждению коррупции и внутренним расследованиям Минсельхоза.



На прошлой неделе министерство официально пригласило победителя тендера по аренде помещений Минсельхозу - входящее в концерн SBA предприятие Bei Capital для подписания контракта 10 сентября. Ранее подписание контракта с победителем было назначено до 26 августа.



В ходе предвыборной кампании Сейма 2016 года Союз крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) обещал перевести в Каунас министерства окружающей среды и сельского хозяйства. В рамках подготовки к осуществлению этих планов в апреле этого года в Каунасе было открыто одно подразделение Министерства сельского хозяйства.



Идею о переводе министерства решительно поддерживает лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, культура Ключевые слова: Каунас, расходы, перенос, здание, минсельхоз География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии