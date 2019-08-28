Interia Польша : на торжественных мероприятиях 1 сентября в Варшаве выступит Дональд Трамп 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Витвицкий



Варшава ждет гостей со всего мира, чтобы вспомнить начало Второй мировой войны. Россию не позвали. Говорят, что приглашали не по историческому принципу. И опять поступок польского руководства расколол поляков: кто-то рад, что Россию не пригласили, а кто-то возмущен до глубины души. Знают ли президент Дуда и премьер Моравецкий историю хотя бы в общих чертах? Кто же освобождал Польшу?



Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский (Krzysztof Szczerski) сообщил на пресс-конференции, что главные международные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, пройдут в Варшаве. Торжественная церемония начнется в полдень 1 сентября на площади Пилсудского. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский (Krzysztof Szczerski) сообщил на пресс-конференции, что главные международные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, пройдут в Варшаве. Торжественная церемония начнется в полдень 1 сентября на площади Пилсудского.



«Память и предупреждение»



Лейтмотивом выступлений президентов Польши, Германии и США в Варшаве, по словам Щерского, станут понятия «память» и «предупреждение». Кроме того, эти слова будут написаны на специальном колоколе, который передаст столице город Велюнь. Во время церемонии каждый лидер в него ударит. «Основным посланием торжественных мероприятий станет предостережение на будущее», — объяснял Шерский. Опыт Второй мировой войны, как он говорил, должен напоминать современному миру о том, что не следует передвигать границы силой, заключать договоры за спиной других государств, жертвуя их интересами, или уступать перед агрессивными действиями отдельных стран, надеясь тем самым продлить мир.



Президенты Польши и Германии посетят Велюнь



Щерский подчеркнул, что президенты Германии и Польши в ходе мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, хотят уделить особое внимание теме жертв среди мирного населения. «Велюнь, как вы знаете, подвергся бомбардировкам одним из первых. Это был беззащитный и совершенно невинный город, не имевший никакого военного и стратегического значения. (…) Бомбы упали на больницу, костел и синагогу: это было сделано для того, чтобы посеять террор, начать тотальную войну», — указывал Щерский. Он добавил, что «образ тотальной войны, в которой гибнут не только военные, но и мирные жители, остается актуальным в качестве предостережения для современного мира». «Польша на площадке Совета Безопасности продолжает поднимать тему гибнущих в военных конфликтах гражданских лиц, детей, всех тех, кто становится невинными жертвами тотальной войны», — обратил внимание глава канцелярии президента.



В связи с этим, как он сообщил, «утром 1 сентября президенты Польши и Германии почтят в Велюне память погибших в этом городе и всех мирных жителей, которые пострадали в годы Второй мировой войны».



Польско-американские двусторонние переговоры



Щерский сообщил, что президент США прибудет в Варшаву вечером 31 августа и покинет польскую столицу днем 2 сентября, проведя перед отъездом двусторонние переговоры с Анджеем Дудой. Также пройдут пленарные совещания делегаций. Польский президент пригласит представителей американской стороны на ланч, после которого лидеры двух стран пообщаются с журналистами. После встречи с Дудой Трамп встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким (Mateusz Morawiecki) и членами польского правительства, чем завершит программу своего визита в Польшу, в ходе которого его будет сопровождать супруга.



Что с Россией?



«Приглашения рассылались в соответствии с современными реалиями: президент решил пригласить членов НАТО, ЕС и „Восточного партнерства". Ни в одну из этих организаций Россия не входит, поэтому, так как мы избрали такой принцип, она не будет принимать участия в торжественных мероприятиях 1 сентября, — объяснял Щерский. — Мы ожидаем, что высокопоставленные представители России посетят нас в январе, когда будет отмечаться очередная годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мы надеемся, что к нам приедет делегация такого же уровня, как это бывало на годовщинах в предыдущие годы». Щерский подчеркнул, что приглашения рассылает музей Аушвиц. «Мы со своей стороны, однако, ожидаем, приезда из России высокопоставленной делегации», — отметил он.



Комментарии читателей



Adam: Приедут те, кто напал на нас 1 сентября, те, кто продал нас в Ялте, недоставать будет только тех, кто атаковал нас 17 сентября.



Polo: Простой парень из сибирской тайги не интересовался большой политикой и, скорее всего, просто ее не понимал, но он погиб на нашей земле, и поэтому мы должны проявить к России хотя бы каплю уважения, а не прибегать к какой-то словесной эквилибристике, рассказывая о принципах рассылки приглашений. Президента агрессора Германии пригласили, а освободительницы России — нет, это просто позор в квадрате.



Немецкие солдаты на Вестерплатте, 2 сентября 1939 года



Konri: Не приглашать Россию — огромная ошибка. Иметь за своей границей огромную державу и портить с ней отношения — на это способны только «умные» поляки.



Kry: Наша безопасность требует поддержания с Россией нормальных дипломатических отношений. К сожалению, польское руководство не обладает даже элементарными знаниями на тему дипломатии и, как перед войной, самонадеянно верит в собственные силы и обещания союзников.



Darek: Отказавшись приглашать Россию, польское руководство продемонстрировало свою глупость и стремление подчиняться США. Почему оно безоговорочно верит американцам и отдает будущее нашей страны в их руки? Знают ли наш президент и премьер историю хотя бы в общих чертах? Кто в конце концов освобождал Польшу?



Qazx: С приглашением России не было бы никаких проблем, если бы она действовала, как нормальное демократическое европейское государство, а не как потенциальный агрессор, развязывающий войны и стремящийся освободить всех своих соседей от ненужного им, по мнению Москвы, бремени независимости.



Kris: Вина Германии и России в отношении Польши настолько велика, что им нет прощения. История любит повторяться, этим коварным государствам нельзя доверять: у них большие территориальные аппетиты, и они любят порабощать другие народы.



Ziomal: Хорошо, что наших злостных врагов, россиян, не пригласили. Это будет пощечина для Путина и огромное унижение для утратившей свое значение России. Я считаю, ее можно пригласить на открытие противоракетной базы в Редзиково, вдруг это заставит ее смягчить угрозы и вести себя потише.



Handełes: Если из-за океана придет соответствующий приказ, Дуда превратится в самого лучшего друга России. Понравится вам это или нет, никакого значения иметь не будет.



Kaco: Только ненормальные могут отмечать годовщину начала войны. Нормальные страны празднуют ее окончание, ведь война — это всегда зло и трагедия.



Оедакционная статья Interia, Польша, перевод «Мы ожидаем, что к нам приедут 40 иностранных делегаций, то есть примерно 250 гостей со всего мира, среди которых будут президенты, главы правительств, министры иностранных дел и обороны, спикеры парламентов, а также специальные посланники королевских семей Европы. Все они будут гостями президента в Варшаве», — рассказал он, добавив, что с речами выступят Анджей Дуда (Andrzej Duda), Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Дональд Трамп.Лейтмотивом выступлений президентов Польши, Германии и США в Варшаве, по словам Щерского, станут понятия «память» и «предупреждение». Кроме того, эти слова будут написаны на специальном колоколе, который передаст столице город Велюнь. Во время церемонии каждый лидер в него ударит. «Основным посланием торжественных мероприятий станет предостережение на будущее», — объяснял Шерский. Опыт Второй мировой войны, как он говорил, должен напоминать современному миру о том, что не следует передвигать границы силой, заключать договоры за спиной других государств, жертвуя их интересами, или уступать перед агрессивными действиями отдельных стран, надеясь тем самым продлить мир.Щерский подчеркнул, что президенты Германии и Польши в ходе мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, хотят уделить особое внимание теме жертв среди мирного населения. «Велюнь, как вы знаете, подвергся бомбардировкам одним из первых. Это был беззащитный и совершенно невинный город, не имевший никакого военного и стратегического значения. (…) Бомбы упали на больницу, костел и синагогу: это было сделано для того, чтобы посеять террор, начать тотальную войну», — указывал Щерский. Он добавил, что «образ тотальной войны, в которой гибнут не только военные, но и мирные жители, остается актуальным в качестве предостережения для современного мира». «Польша на площадке Совета Безопасности продолжает поднимать тему гибнущих в военных конфликтах гражданских лиц, детей, всех тех, кто становится невинными жертвами тотальной войны», — обратил внимание глава канцелярии президента.В связи с этим, как он сообщил, «утром 1 сентября президенты Польши и Германии почтят в Велюне память погибших в этом городе и всех мирных жителей, которые пострадали в годы Второй мировой войны».Щерский сообщил, что президент США прибудет в Варшаву вечером 31 августа и покинет польскую столицу днем 2 сентября, проведя перед отъездом двусторонние переговоры с Анджеем Дудой. Также пройдут пленарные совещания делегаций. Польский президент пригласит представителей американской стороны на ланч, после которого лидеры двух стран пообщаются с журналистами. После встречи с Дудой Трамп встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким (Mateusz Morawiecki) и членами польского правительства, чем завершит программу своего визита в Польшу, в ходе которого его будет сопровождать супруга.«Приглашения рассылались в соответствии с современными реалиями: президент решил пригласить членов НАТО, ЕС и „Восточного партнерства". Ни в одну из этих организаций Россия не входит, поэтому, так как мы избрали такой принцип, она не будет принимать участия в торжественных мероприятиях 1 сентября, — объяснял Щерский. — Мы ожидаем, что высокопоставленные представители России посетят нас в январе, когда будет отмечаться очередная годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мы надеемся, что к нам приедет делегация такого же уровня, как это бывало на годовщинах в предыдущие годы». Щерский подчеркнул, что приглашения рассылает музей Аушвиц. «Мы со своей стороны, однако, ожидаем, приезда из России высокопоставленной делегации», — отметил он.Приедут те, кто напал на нас 1 сентября, те, кто продал нас в Ялте, недоставать будет только тех, кто атаковал нас 17 сентября.Простой парень из сибирской тайги не интересовался большой политикой и, скорее всего, просто ее не понимал, но он погиб на нашей земле, и поэтому мы должны проявить к России хотя бы каплю уважения, а не прибегать к какой-то словесной эквилибристике, рассказывая о принципах рассылки приглашений. Президента агрессора Германии пригласили, а освободительницы России — нет, это просто позор в квадрате.Не приглашать Россию — огромная ошибка. Иметь за своей границей огромную державу и портить с ней отношения — на это способны только «умные» поляки.Наша безопасность требует поддержания с Россией нормальных дипломатических отношений. К сожалению, польское руководство не обладает даже элементарными знаниями на тему дипломатии и, как перед войной, самонадеянно верит в собственные силы и обещания союзников.Отказавшись приглашать Россию, польское руководство продемонстрировало свою глупость и стремление подчиняться США. Почему оно безоговорочно верит американцам и отдает будущее нашей страны в их руки? Знают ли наш президент и премьер историю хотя бы в общих чертах? Кто в конце концов освобождал Польшу?С приглашением России не было бы никаких проблем, если бы она действовала, как нормальное демократическое европейское государство, а не как потенциальный агрессор, развязывающий войны и стремящийся освободить всех своих соседей от ненужного им, по мнению Москвы, бремени независимости.Вина Германии и России в отношении Польши настолько велика, что им нет прощения. История любит повторяться, этим коварным государствам нельзя доверять: у них большие территориальные аппетиты, и они любят порабощать другие народы.Хорошо, что наших злостных врагов, россиян, не пригласили. Это будет пощечина для Путина и огромное унижение для утратившей свое значение России. Я считаю, ее можно пригласить на открытие противоракетной базы в Редзиково, вдруг это заставит ее смягчить угрозы и вести себя потише.Если из-за океана придет соответствующий приказ, Дуда превратится в самого лучшего друга России. Понравится вам это или нет, никакого значения иметь не будет.Только ненормальные могут отмечать годовщину начала войны. Нормальные страны празднуют ее окончание, ведь война — это всегда зло и трагедия.Оедакционная статья Interia, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память География: Польша — статья прочитана 181 раз Комментарии