Interia Польша : на торжественных мероприятиях 1 сентября в Варшаве выступит Дональд Трамп

Варшава ждет гостей со всего мира, чтобы вспомнить начало Второй мировой войны. Россию не позвали. Говорят, что приглашали не по историческому принципу. И опять поступок польского руководства расколол поляков: кто-то рад, что Россию не пригласили, а кто-то возмущен до глубины души. Знают ли президент Дуда и премьер Моравецкий историю хотя бы в общих чертах? Кто же освобождал Польшу?
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский (Krzysztof Szczerski) сообщил на пресс-конференции, что главные международные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, пройдут в Варшаве. Торжественная церемония начнется в полдень 1 сентября на площади Пилсудского.
«Мы ожидаем, что к нам приедут 40 иностранных делегаций, то есть примерно 250 гостей со всего мира, среди которых будут президенты, главы правительств, министры иностранных дел и обороны, спикеры парламентов, а также специальные посланники королевских семей Европы. Все они будут гостями президента в Варшаве», — рассказал он, добавив, что с речами выступят Анджей Дуда (Andrzej Duda), Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Дональд Трамп.
«Память и предупреждение»
Лейтмотивом выступлений президентов Польши, Германии и США в Варшаве, по словам Щерского, станут понятия «память» и «предупреждение». Кроме того, эти слова будут написаны на специальном колоколе, который передаст столице город Велюнь. Во время церемонии каждый лидер в него ударит. «Основным посланием торжественных мероприятий станет предостережение на будущее», — объяснял Шерский. Опыт Второй мировой войны, как он говорил, должен напоминать современному миру о том, что не следует передвигать границы силой, заключать договоры за спиной других государств, жертвуя их интересами, или уступать перед агрессивными действиями отдельных стран, надеясь тем самым продлить мир.
Президенты Польши и Германии посетят Велюнь
Щерский подчеркнул, что президенты Германии и Польши в ходе мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, хотят уделить особое внимание теме жертв среди мирного населения. «Велюнь, как вы знаете, подвергся бомбардировкам одним из первых. Это был беззащитный и совершенно невинный город, не имевший никакого военного и стратегического значения. (…) Бомбы упали на больницу, костел и синагогу: это было сделано для того, чтобы посеять террор, начать тотальную войну», — указывал Щерский. Он добавил, что «образ тотальной войны, в которой гибнут не только военные, но и мирные жители, остается актуальным в качестве предостережения для современного мира». «Польша на площадке Совета Безопасности продолжает поднимать тему гибнущих в военных конфликтах гражданских лиц, детей, всех тех, кто становится невинными жертвами тотальной войны», — обратил внимание глава канцелярии президента.
В связи с этим, как он сообщил, «утром 1 сентября президенты Польши и Германии почтят в Велюне память погибших в этом городе и всех мирных жителей, которые пострадали в годы Второй мировой войны».
Польско-американские двусторонние переговоры
Щерский сообщил, что президент США прибудет в Варшаву вечером 31 августа и покинет польскую столицу днем 2 сентября, проведя перед отъездом двусторонние переговоры с Анджеем Дудой. Также пройдут пленарные совещания делегаций. Польский президент пригласит представителей американской стороны на ланч, после которого лидеры двух стран пообщаются с журналистами. После встречи с Дудой Трамп встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким (Mateusz Morawiecki) и членами польского правительства, чем завершит программу своего визита в Польшу, в ходе которого его будет сопровождать супруга.
Что с Россией?
«Приглашения рассылались в соответствии с современными реалиями: президент решил пригласить членов НАТО, ЕС и „Восточного партнерства". Ни в одну из этих организаций Россия не входит, поэтому, так как мы избрали такой принцип, она не будет принимать участия в торжественных мероприятиях 1 сентября, — объяснял Щерский. — Мы ожидаем, что высокопоставленные представители России посетят нас в январе, когда будет отмечаться очередная годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мы надеемся, что к нам приедет делегация такого же уровня, как это бывало на годовщинах в предыдущие годы». Щерский подчеркнул, что приглашения рассылает музей Аушвиц. «Мы со своей стороны, однако, ожидаем, приезда из России высокопоставленной делегации», — отметил он.
Комментарии читателей
Adam: Приедут те, кто напал на нас 1 сентября, те, кто продал нас в Ялте, недоставать будет только тех, кто атаковал нас 17 сентября.
Polo: Простой парень из сибирской тайги не интересовался большой политикой и, скорее всего, просто ее не понимал, но он погиб на нашей земле, и поэтому мы должны проявить к России хотя бы каплю уважения, а не прибегать к какой-то словесной эквилибристике, рассказывая о принципах рассылки приглашений. Президента агрессора Германии пригласили, а освободительницы России — нет, это просто позор в квадрате.
Konri: Не приглашать Россию — огромная ошибка. Иметь за своей границей огромную державу и портить с ней отношения — на это способны только «умные» поляки.
Kry: Наша безопасность требует поддержания с Россией нормальных дипломатических отношений. К сожалению, польское руководство не обладает даже элементарными знаниями на тему дипломатии и, как перед войной, самонадеянно верит в собственные силы и обещания союзников.
Darek: Отказавшись приглашать Россию, польское руководство продемонстрировало свою глупость и стремление подчиняться США. Почему оно безоговорочно верит американцам и отдает будущее нашей страны в их руки? Знают ли наш президент и премьер историю хотя бы в общих чертах? Кто в конце концов освобождал Польшу?
Qazx: С приглашением России не было бы никаких проблем, если бы она действовала, как нормальное демократическое европейское государство, а не как потенциальный агрессор, развязывающий войны и стремящийся освободить всех своих соседей от ненужного им, по мнению Москвы, бремени независимости.
Kris: Вина Германии и России в отношении Польши настолько велика, что им нет прощения. История любит повторяться, этим коварным государствам нельзя доверять: у них большие территориальные аппетиты, и они любят порабощать другие народы.
Ziomal: Хорошо, что наших злостных врагов, россиян, не пригласили. Это будет пощечина для Путина и огромное унижение для утратившей свое значение России. Я считаю, ее можно пригласить на открытие противоракетной базы в Редзиково, вдруг это заставит ее смягчить угрозы и вести себя потише.
Handełes: Если из-за океана придет соответствующий приказ, Дуда превратится в самого лучшего друга России. Понравится вам это или нет, никакого значения иметь не будет.
Kaco: Только ненормальные могут отмечать годовщину начала войны. Нормальные страны празднуют ее окончание, ведь война — это всегда зло и трагедия.
Оедакционная статья Interia, Польша, перевод ИноСМИ
«Память и предупреждение»
Лейтмотивом выступлений президентов Польши, Германии и США в Варшаве, по словам Щерского, станут понятия «память» и «предупреждение». Кроме того, эти слова будут написаны на специальном колоколе, который передаст столице город Велюнь. Во время церемонии каждый лидер в него ударит. «Основным посланием торжественных мероприятий станет предостережение на будущее», — объяснял Шерский. Опыт Второй мировой войны, как он говорил, должен напоминать современному миру о том, что не следует передвигать границы силой, заключать договоры за спиной других государств, жертвуя их интересами, или уступать перед агрессивными действиями отдельных стран, надеясь тем самым продлить мир.
Президенты Польши и Германии посетят Велюнь
Щерский подчеркнул, что президенты Германии и Польши в ходе мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, хотят уделить особое внимание теме жертв среди мирного населения. «Велюнь, как вы знаете, подвергся бомбардировкам одним из первых. Это был беззащитный и совершенно невинный город, не имевший никакого военного и стратегического значения. (…) Бомбы упали на больницу, костел и синагогу: это было сделано для того, чтобы посеять террор, начать тотальную войну», — указывал Щерский. Он добавил, что «образ тотальной войны, в которой гибнут не только военные, но и мирные жители, остается актуальным в качестве предостережения для современного мира». «Польша на площадке Совета Безопасности продолжает поднимать тему гибнущих в военных конфликтах гражданских лиц, детей, всех тех, кто становится невинными жертвами тотальной войны», — обратил внимание глава канцелярии президента.
В связи с этим, как он сообщил, «утром 1 сентября президенты Польши и Германии почтят в Велюне память погибших в этом городе и всех мирных жителей, которые пострадали в годы Второй мировой войны».
Польско-американские двусторонние переговоры
Щерский сообщил, что президент США прибудет в Варшаву вечером 31 августа и покинет польскую столицу днем 2 сентября, проведя перед отъездом двусторонние переговоры с Анджеем Дудой. Также пройдут пленарные совещания делегаций. Польский президент пригласит представителей американской стороны на ланч, после которого лидеры двух стран пообщаются с журналистами. После встречи с Дудой Трамп встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким (Mateusz Morawiecki) и членами польского правительства, чем завершит программу своего визита в Польшу, в ходе которого его будет сопровождать супруга.
Что с Россией?
«Приглашения рассылались в соответствии с современными реалиями: президент решил пригласить членов НАТО, ЕС и „Восточного партнерства". Ни в одну из этих организаций Россия не входит, поэтому, так как мы избрали такой принцип, она не будет принимать участия в торжественных мероприятиях 1 сентября, — объяснял Щерский. — Мы ожидаем, что высокопоставленные представители России посетят нас в январе, когда будет отмечаться очередная годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мы надеемся, что к нам приедет делегация такого же уровня, как это бывало на годовщинах в предыдущие годы». Щерский подчеркнул, что приглашения рассылает музей Аушвиц. «Мы со своей стороны, однако, ожидаем, приезда из России высокопоставленной делегации», — отметил он.
Комментарии читателей
Adam: Приедут те, кто напал на нас 1 сентября, те, кто продал нас в Ялте, недоставать будет только тех, кто атаковал нас 17 сентября.
Polo: Простой парень из сибирской тайги не интересовался большой политикой и, скорее всего, просто ее не понимал, но он погиб на нашей земле, и поэтому мы должны проявить к России хотя бы каплю уважения, а не прибегать к какой-то словесной эквилибристике, рассказывая о принципах рассылки приглашений. Президента агрессора Германии пригласили, а освободительницы России — нет, это просто позор в квадрате.
Konri: Не приглашать Россию — огромная ошибка. Иметь за своей границей огромную державу и портить с ней отношения — на это способны только «умные» поляки.
Kry: Наша безопасность требует поддержания с Россией нормальных дипломатических отношений. К сожалению, польское руководство не обладает даже элементарными знаниями на тему дипломатии и, как перед войной, самонадеянно верит в собственные силы и обещания союзников.
Darek: Отказавшись приглашать Россию, польское руководство продемонстрировало свою глупость и стремление подчиняться США. Почему оно безоговорочно верит американцам и отдает будущее нашей страны в их руки? Знают ли наш президент и премьер историю хотя бы в общих чертах? Кто в конце концов освобождал Польшу?
Qazx: С приглашением России не было бы никаких проблем, если бы она действовала, как нормальное демократическое европейское государство, а не как потенциальный агрессор, развязывающий войны и стремящийся освободить всех своих соседей от ненужного им, по мнению Москвы, бремени независимости.
Kris: Вина Германии и России в отношении Польши настолько велика, что им нет прощения. История любит повторяться, этим коварным государствам нельзя доверять: у них большие территориальные аппетиты, и они любят порабощать другие народы.
Ziomal: Хорошо, что наших злостных врагов, россиян, не пригласили. Это будет пощечина для Путина и огромное унижение для утратившей свое значение России. Я считаю, ее можно пригласить на открытие противоракетной базы в Редзиково, вдруг это заставит ее смягчить угрозы и вести себя потише.
Handełes: Если из-за океана придет соответствующий приказ, Дуда превратится в самого лучшего друга России. Понравится вам это или нет, никакого значения иметь не будет.
Kaco: Только ненормальные могут отмечать годовщину начала войны. Нормальные страны празднуют ее окончание, ведь война — это всегда зло и трагедия.
Оедакционная статья Interia, Польша, перевод ИноСМИ