Российские инспекторы по контролю над вооружениями прибыли в Литву 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Группа российских инспекторов по контролю над вооружениями во вторник начинает осматривать выбранный район в Литве, сообщило Министерство обороны страны.



В выбранном районе инспекторы будут иметь возможность посетить подразделения Вооружённых сил Литвы, ознакомиться с их деятельностью, пообщаться с личным составом, заслушать сообщения командиров Добровольческих сил национальной обороны и механизированной пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк).



В соответствии с положениями Венского документа 2011 года инспекторам по контролю над вооружениями будет предоставлена ​​возможность облететь выбранный район на вертолете Вооружённых сил Литвы и удостовериться в том, что незаявленные военные действия не ведутся. Группа российских инспекторов по контролю над вооружениями во вторник начинает осматривать выбранный район в Литве, сообщило Министерство обороны страны.В выбранном районе инспекторы будут иметь возможность посетить подразделения Вооружённых сил Литвы, ознакомиться с их деятельностью, пообщаться с личным составом, заслушать сообщения командиров Добровольческих сил национальной обороны и механизированной пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк).В соответствии с положениями Венского документа 2011 года инспекторам по контролю над вооружениями будет предоставлена ​​возможность облететь выбранный район на вертолете Вооружённых сил Литвы и удостовериться в том, что незаявленные военные действия не ведутся. Данный документ обязывает страны ОБСЕ ежегодно предоставлять информацию о своих вооружённых силах, о планах развития обороны и военном бюджете, а также предоставлять предварительную информацию о планируемых военных действиях.



Страны также обязуются принять на своей территории ограниченное количество инспекций и визитов военных экспертов из других стран, и каждая страна ОБСЕ имеет право проверять наличие крупномасштабных необъявленных военных действий и необъявленного военного потенциала в другой стране.



На основе информации, полученной в ходе инспекции, российские инспекторы по контролю над вооружениями подготовят и через внутреннюю сеть ОБСЕ распространят отчёт с оценкой выполнения Литвой обязательств.



В этом году это уже второй визит российских инспекторов по контролю над вооружениями в Литву. Инспекторы по контролю над вооружениями Литвы, в свою очередь, тоже дважды в этом году посещали Россию. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, контроль, вооружения, инспекторы География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии