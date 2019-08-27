Сейм Литвы потратит более сотни тысяч евро на конфеты 🔊 Воспроизвести chokolatery.net



Сейм Литвы объявил конкурс на закупку конфет, стоимостью более 148 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Данные представлены на Центральном портале госсзакупок, сообщает



В описании утверждается, что парламентская канцелярия хочет закупить "конфеты и шоколадные изделия для репрезентативных целей".



Предложения и заявки на участие в тендере можно подавать до 1 октября.



Согласно плану, в первом квартале этого года литовский парламент должен закупить 45 тысяч конфет.



В декабре член антикоррупционной комиссии Сейма Литвы Агне Билотайте раскритиковала государственные предприятия, которые потратили много денег на корпоративные праздники и подарки для сотрудников. Депутат заявила, что компаниям лучше использовать деньги для уменьшения цен на свои услуги. Сейм Литвы объявил конкурс на закупку конфет, стоимостью более 148 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Данные представлены на Центральном портале госсзакупок, сообщает lt.sputniknews.ru В описании утверждается, что парламентская канцелярия хочет закупить "конфеты и шоколадные изделия для репрезентативных целей".Предложения и заявки на участие в тендере можно подавать до 1 октября.Согласно плану, в первом квартале этого года литовский парламент должен закупить 45 тысяч конфет.В декабре член антикоррупционной комиссии Сейма Литвы Агне Билотайте раскритиковала государственные предприятия, которые потратили много денег на корпоративные праздники и подарки для сотрудников. Депутат заявила, что компаниям лучше использовать деньги для уменьшения цен на свои услуги. lt.sputniknews.ru Категории: экономика Ключевые слова: сейм, деньги, конфеты, Билотайте География: Литва — статья прочитана 263 раза Комментарии