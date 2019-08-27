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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Сейм Литвы потратит более сотни тысяч евро на конфеты
Сейм Литвы объявил конкурс на закупку конфет, стоимостью более 148 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Данные представлены на Центральном портале госсзакупок, сообщает lt.sputniknews.ru.
В описании утверждается, что парламентская канцелярия хочет закупить "конфеты и шоколадные изделия для репрезентативных целей".
Предложения и заявки на участие в тендере можно подавать до 1 октября.
Согласно плану, в первом квартале этого года литовский парламент должен закупить 45 тысяч конфет.
В декабре член антикоррупционной комиссии Сейма Литвы Агне Билотайте раскритиковала государственные предприятия, которые потратили много денег на корпоративные праздники и подарки для сотрудников. Депутат заявила, что компаниям лучше использовать деньги для уменьшения цен на свои услуги.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика
География: Литва
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