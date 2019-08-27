Такого ещё не было! 🔊 Воспроизвести Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»







После матчей седьмого тур в таблице российского футбольного первенства сложилась уникальная ситуация: первое место делят сразу пять команд.



Мало того, первое место от седьмого отделяет всего лишь одно очко.



Как заметил



Чемпионат России по футболу



7-й тур



«Тамбов» – «Динамо» (Москва) – 0:2 (голы: М.Филипп, 41, К.Панченко, 80).



«Уфа» – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (Д.Фомин, 79).



«Краснодар» – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (М.-Ш.Сулейманов, 43 - Г.Крыховяк, 5).



ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 3:0 (М.Фернандес, 43, Ф.Чалов, 66, Н.Влашич, 73). Мало того, первое место от седьмого отделяет всего лишь одно очко.Как заметил championat.com , такого в XXI веке ещё не было!«Тамбов» – «Динамо» (Москва) – 0:2 (голы: М.Филипп, 41, К.Панченко, 80).«Уфа» – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (Д.Фомин, 79).«Краснодар» – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (М.-Ш.Сулейманов, 43 - Г.Крыховяк, 5).ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 3:0 (М.Фернандес, 43, Ф.Чалов, 66, Н.Влашич, 73). «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Рубин» (Казань) – 2:1 (Э.Шомуродов, 29, А.Саплинов, 87 - Е.Марков, 15).



«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (А.Соболев, 42 – Дж.Ларссон, 54, Г.Тиль, 90+1).



«Арсенал» (Тула) – «Оренбург» – 2:1 (А.Ломовицкий, 23, Е.Луценко, 69 – Дж.Деспотович, 21).



«Урал» (Екатеринбург) – «Сочи» – 3:1 (Э.Бикфалви, 16 – с пен., А.панюков, 74, Н.Димитров, 84 - А.Заболотный, 43).



Бомбардиры: 1. А.Соболев («Крылья Советов») – 6 голов, 2. Э.Шомуродов («Ростов») – 5, 3. А.Дзюба («Зенит») - 4 гола.



Положение команд: 1. «Краснодар» – 14 очков (разница мячей: 11-5), 2. «Спартак» - 14 (10-7), 3. «Ростов» - 14 (12-10), 4. «Локомотив» - 14 (12-6), 5. «Зенит» - 14 (9-3), 6. ЦСКА - 13 (8-5), 7. «Арсенал» - 13 (10-8), 8. «Урал» - 10 (12-14), 9. «Рубин» - 10 (5-5), 10. «Уфа» - 10 (9-8), 11. «Динамо» - 8 (6-6), 12. «Ахмат» - 7 (4-11), 13. «Крылья Советов» - 6 (10-11), 14. «Тамбов» - 4 (6-11), 15. «Сочи» - 3 (2-10), 16. «Оренбург» - 2 (7-13).



В 8-м туре, который состоится 30 августа – 1 сентября, встречаются: «Крылья Советов» - «Динамо», «Уфа» - «Оренбург», «Рубин» - «Сочи», «Локомотив» - «Ростов», «Ахмат» - «Тамбов», «Урал» - «Краснодар», «Арсенал» - ЦСКА, «Спартак» - «Зенит».



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 161 раз Комментарии