Посол России в Литве: депутат Розова – жертва политической травли

Посол России в Литве Александр Удальцов прокомментировал скандал вокруг члена Сейма Ирины Розовой, который начался из-за ее участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии, передает БАЛТНЬЮС.
Ситуация вокруг депутата Сейма Литвы Ирины Розовой – наглядный пример политической травли неугодного политика, считает посол России в Литве Александр Удальцов:
"Нельзя не заметить, что сегодня в Литве за инакомыслие можно быть обвиненным в шпионаже в пользу России, можно попасть в тюрьму, можно стать подозреваемым, можно стать объектом публичных нападок со стороны всякого рода "истинных патриотов" Литвы. Публично могут "всыпать" за встречи с российскими дипломатами, за приглашение на праздник в свой город посла России", – сказал Удальцов порталу Baltnews.
На сей раз в "конфиденциальных контактах" с российскими дипломатами уличили политика Ирину Розову, отметил посол:
"Она, оказывается, неоднократно встречалась с генконсулом России в Клайпеде Малыгиным, который оказался ни много, ни мало офицером Службы внешней разведки РФ и был выдворен из Литвы за деятельность, несовместимую с дипломатической! Страшное дело!".
Удальцов подчеркнул, что объявление Владимира Малыгина персоной нон грата было абсолютно безосновательным:
"Достоверные" же данные о его принадлежности к СВР – это дэгэбэшный бред. Кстати, в настоящее время бывший генконсул работает послом России на Мальте и, думаю, с теплотой вспоминает Клайпеду и ее жителей.
И последнее. Если пользоваться практикой здешнего ДГБ, то любого активного литовского дипломата, работающего в России, можно обвинить в подрывной деятельности и выслать из нашей страны", – резюмировал Александр Удальцов.