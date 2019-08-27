В Германии объявили войну любителям фотографировать под юбкой

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Поднести смартфон под юбку и щелкнуть. За такой поступок в Германии нет уголовного наказания. Две девушки решили положить этому конец, сообщает



В Мадриде полиция задержала 53-летнего мужчину, который тайно вел видеосъемку под юбками у женщин в магазинах и метро, а затем размещал видеозаписи на порносайте. Апскертинг (англ. Upskirting - "задирание юбки") - так обозначают "подглядывание под юбку" в общественных местах. Женщины (а чаще всего именно они становятся его жертвами) могут не заметить, что кто-то поднес смартфон и щелкнул. А если заметят, то кричать и звать на помощь тоже не имеет особого смысла. Во-первых, незнакомец может быстро скрыться в толпе, а во-вторых, далеко не во всех странах такой вид сексуального домогательства уголовно наказуем. Поднести смартфон под юбку и щелкнуть. За такой поступок в Германии нет уголовного наказания. Две девушки решили положить этому конец, сообщает DW В Мадриде полиция задержала 53-летнего мужчину, который тайно вел видеосъемку под юбками у женщин в магазинах и метро, а затем размещал видеозаписи на порносайте. Апскертинг (англ. Upskirting - "задирание юбки") - так обозначают "подглядывание под юбку" в общественных местах. Женщины (а чаще всего именно они становятся его жертвами) могут не заметить, что кто-то поднес смартфон и щелкнул. А если заметят, то кричать и звать на помощь тоже не имеет особого смысла. Во-первых, незнакомец может быстро скрыться в толпе, а во-вторых, далеко не во всех странах такой вид сексуального домогательства уголовно наказуем.



Петиция против апскертинга



"Самое отвратительное, что ты можешь этого не заметить, особенно, если съемка произошла в общественных местах, будь то на эскалаторе в супермаркете, в метро или на концерте. Ты не знаешь, что случится с этими фотографиями, - появятся ли они на порносайтах и форумах в интернете, или кто-то просто удовлетворит свою похоть, разглядывая их", - отмечает в интервью DW Ханна Зайдель (Hanna Seidel).



Первый раз она столкнулась с этой проблемой в 13 лет во время школьной поездки на природу. Тогда учитель из другой школы тайно фотографировал девочек под юбками. Потом в 16 лет на музыкальном фестивале парень, которого Ханна и ее подруги видели и раньше, поднес смартфон под ее юбку и быстро скрылся в толпе. Тогда, как и сегодня, было трудно что-то предпринять в свою защиту. Ханна негодовала, что таких людей нельзя привлечь к уголовной ответственности. В других странах, как например, в Австралии, Новой Зеландии, Шотландии жертв апскертинга защищает закон. В 2019 году в Англии и Уэльсе благодаря онлайн-петиции была принята законодательная поправка, и теперь такой поступок наказывается до двух лет лишения свободы.



Узнав об этом, Ханна Зайдель вместе с подругой Идой Мари Зассенберг (Ida Marie Sassenberg) решили создать такую же петицию и в Германии. На сегодняшний день ее подписали уже почти 88 тысяч человек. "Нам важен общественный резонанс, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - подчеркивают девушки.



Пробел в немецком законе



А петиция действительно вызвала резонанс. О девушках пишут СМИ, их приглашают на телепередачи, в том числе и на популярное в Германии телешоу "stern TV". Уже во время этой передачи на специальном табло можно было видеть, как на глазах у зрителей росло число тех, кто считает, что в закон, преследующий за сексуальные домогательства, надо внести важное дополнение.



Ханна Зайдель (слева) и Ида Мари Зассенберг



Ханну и Иду Мари поддерживают и юристы, в частности, адвокат Кристиан Зольмекке (Christian Solmecke). "Параграф 184i о сексуальных домогательствах относительно новый в Уголовном кодексе. Его внесли после злополучной новогодней ночи у Кельнского собора в 2016 году, когда были зафиксированы сотни случаев сексуальных домогательств. Но этот параграф начинает действовать лишь в случае, если женщину трогают в интимных местах. В апскертинге этого не происходит. Поэтому таких людей можно наказать за нарушение общепринятых правил поведения незначительными денежными штрафами", - подчеркивает адвокат.



Он также объясняет, что в 2014 году в параграф 201а Уголовного кодекса Германии было внесено дополнение, согласно которому уголовному преследованию подлежат авторы и распространители фотографий интимных частей тела, снятых в частных и закрытых помещениях. Это могут быть квартиры, общественные туалеты или раздевалки, в которых снимать запрещено, однако это не касается съемок в других общественных местах.



Кристиан Зольмекке приводит пример из недавнего прошлого, когда бургомистр небольшого баварского городка тайно щелкал смартфоном под женскими юбками на эскалаторах. Полиция обнаружила у него сотни таких фотографий. В результате теперь уже бывший бургомистр отделался штрафом в 750 евро именно за нарушение общепринятых правил поведения. Адвокат считает, что наказание должно быть более строгим, вплоть до лишения свободы.



Сегодня, чтобы привлечь обидчика хотя бы к гражданской ответственности, женщинам приходится прикладывать неимоверные усилия: вовремя отреагировать, отобрав смартфон, вызвать полицию, установить личность человека и лишь после этого написать на него заявление в полицию. Не каждой девушке, тем более в подростковом возрасте, это под силу, поэтому юрист Кристиан Зольмекке считает, что защищать жертв должно государство и законы.



Апскертинг - проблема без национальности



Ида Мари Зассенберг и Ханна Зайдель твердо решили бороться за то, чтобы любители фотографировать под юбками впредь несли более строгие наказания. "Петиция вызвала очень разные отклики, - рассказывает Ида Мари. - Мы получаем много писем от женщин, поддерживающих наши устремления. Многих из них просто-напросто высмеивали, когда они рассказывали, что стали жертвами апскертинга, и советовали вместо коротких юбок носить брюки или джинсы".



По словам Иды Мари, среди сообщений в социальных сетях встречается немало оскорбительных - дескать, вы такие мерзкие, вас никто не собирается фотографировать под юбкой. Ее лично такие сообщения не очень расстраивают, потому они не являются предметом дискуссии, которую девушки подняли в немецком обществе. "И наоборот, меня не может оставить равнодушной сообщение от 14-летней девушки, которая пишет о том, что такое произошло и с ней лично, а в ее школе случается довольно часто. Учителя советуют не носить юбки. Меня очень волнует то, что в такой ситуации никто не может помочь жертвам", - подчеркивает журналистка.



Ханна Зайдель добавляет: "Нашу петицию в своих политических целях использовали и правые популисты из партии АдГ ("Альтернатива для Германии" - Ред.), отмечая, что это важный документ, потому что среди тех, кто практикует апскертинг, в основном не европейцы, а мигранты. С этим тезисом мы категорически не согласны",- подчеркивает девушка. Во-первых, нет официальной статистики, которая подтверждала бы подобные высказывания. Во-вторых, по словам авторов петиции, они получают много сообщений, анализ которых показывает, что эта проблема не имеет национальности. Обидчики и их жертвы очень разные, и нельзя сказать, что они принадлежат к той или иной этнической группе. "Напомню, что в моем случае двое мужчин были коренными немцами: один - бывший учитель, второй - к тому же не скрывал своих праворадикальных взглядов", - уточняет Ханна Зайдель.



Сколько должно быть собрано подписей, чтобы на петицию обратили внимание в министерстве юстиции? "Нет какого-то определенного числа подписей, когда политики и чиновники начинают действовать. Нам бы хватило ста тысяч, чтобы стучаться в двери тех, кто может законодательно защитить жертв апскертинга. Мы намерены бороться до победного конца", - подчеркивают девушки. В частности, в Германии пока нет закона, который запрещал бы апскертинг и преследовал бы таких людей. Правонарушителем является лишь тот, кто распространяет такие снимки или видеозаписи. Две девушки из южногерманского города Людвигсбурга, одна из которых дважды оказывалась жертвой этого вида домогательства, решили активно бороться с этой проблемой."Самое отвратительное, что ты можешь этого не заметить, особенно, если съемка произошла в общественных местах, будь то на эскалаторе в супермаркете, в метро или на концерте. Ты не знаешь, что случится с этими фотографиями, - появятся ли они на порносайтах и форумах в интернете, или кто-то просто удовлетворит свою похоть, разглядывая их", - отмечает в интервью DW Ханна Зайдель (Hanna Seidel).Первый раз она столкнулась с этой проблемой в 13 лет во время школьной поездки на природу. Тогда учитель из другой школы тайно фотографировал девочек под юбками. Потом в 16 лет на музыкальном фестивале парень, которого Ханна и ее подруги видели и раньше, поднес смартфон под ее юбку и быстро скрылся в толпе. Тогда, как и сегодня, было трудно что-то предпринять в свою защиту. Ханна негодовала, что таких людей нельзя привлечь к уголовной ответственности. В других странах, как например, в Австралии, Новой Зеландии, Шотландии жертв апскертинга защищает закон. В 2019 году в Англии и Уэльсе благодаря онлайн-петиции была принята законодательная поправка, и теперь такой поступок наказывается до двух лет лишения свободы.Узнав об этом, Ханна Зайдель вместе с подругой Идой Мари Зассенберг (Ida Marie Sassenberg) решили создать такую же петицию и в Германии. На сегодняшний день ее подписали уже почти 88 тысяч человек. "Нам важен общественный резонанс, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - подчеркивают девушки.А петиция действительно вызвала резонанс. О девушках пишут СМИ, их приглашают на телепередачи, в том числе и на популярное в Германии телешоу "stern TV". Уже во время этой передачи на специальном табло можно было видеть, как на глазах у зрителей росло число тех, кто считает, что в закон, преследующий за сексуальные домогательства, надо внести важное дополнение.Ханну и Иду Мари поддерживают и юристы, в частности, адвокат Кристиан Зольмекке (Christian Solmecke). "Параграф 184i о сексуальных домогательствах относительно новый в Уголовном кодексе. Его внесли после злополучной новогодней ночи у Кельнского собора в 2016 году, когда были зафиксированы сотни случаев сексуальных домогательств. Но этот параграф начинает действовать лишь в случае, если женщину трогают в интимных местах. В апскертинге этого не происходит. Поэтому таких людей можно наказать за нарушение общепринятых правил поведения незначительными денежными штрафами", - подчеркивает адвокат.Он также объясняет, что в 2014 году в параграф 201а Уголовного кодекса Германии было внесено дополнение, согласно которому уголовному преследованию подлежат авторы и распространители фотографий интимных частей тела, снятых в частных и закрытых помещениях. Это могут быть квартиры, общественные туалеты или раздевалки, в которых снимать запрещено, однако это не касается съемок в других общественных местах.Кристиан Зольмекке приводит пример из недавнего прошлого, когда бургомистр небольшого баварского городка тайно щелкал смартфоном под женскими юбками на эскалаторах. Полиция обнаружила у него сотни таких фотографий. В результате теперь уже бывший бургомистр отделался штрафом в 750 евро именно за нарушение общепринятых правил поведения. Адвокат считает, что наказание должно быть более строгим, вплоть до лишения свободы.Сегодня, чтобы привлечь обидчика хотя бы к гражданской ответственности, женщинам приходится прикладывать неимоверные усилия: вовремя отреагировать, отобрав смартфон, вызвать полицию, установить личность человека и лишь после этого написать на него заявление в полицию. Не каждой девушке, тем более в подростковом возрасте, это под силу, поэтому юрист Кристиан Зольмекке считает, что защищать жертв должно государство и законы.Ида Мари Зассенберг и Ханна Зайдель твердо решили бороться за то, чтобы любители фотографировать под юбками впредь несли более строгие наказания. "Петиция вызвала очень разные отклики, - рассказывает Ида Мари. - Мы получаем много писем от женщин, поддерживающих наши устремления. Многих из них просто-напросто высмеивали, когда они рассказывали, что стали жертвами апскертинга, и советовали вместо коротких юбок носить брюки или джинсы".По словам Иды Мари, среди сообщений в социальных сетях встречается немало оскорбительных - дескать, вы такие мерзкие, вас никто не собирается фотографировать под юбкой. Ее лично такие сообщения не очень расстраивают, потому они не являются предметом дискуссии, которую девушки подняли в немецком обществе. "И наоборот, меня не может оставить равнодушной сообщение от 14-летней девушки, которая пишет о том, что такое произошло и с ней лично, а в ее школе случается довольно часто. Учителя советуют не носить юбки. Меня очень волнует то, что в такой ситуации никто не может помочь жертвам", - подчеркивает журналистка.Ханна Зайдель добавляет: "Нашу петицию в своих политических целях использовали и правые популисты из партии АдГ ("Альтернатива для Германии" - Ред.), отмечая, что это важный документ, потому что среди тех, кто практикует апскертинг, в основном не европейцы, а мигранты. С этим тезисом мы категорически не согласны",- подчеркивает девушка. Во-первых, нет официальной статистики, которая подтверждала бы подобные высказывания. Во-вторых, по словам авторов петиции, они получают много сообщений, анализ которых показывает, что эта проблема не имеет национальности. Обидчики и их жертвы очень разные, и нельзя сказать, что они принадлежат к той или иной этнической группе. "Напомню, что в моем случае двое мужчин были коренными немцами: один - бывший учитель, второй - к тому же не скрывал своих праворадикальных взглядов", - уточняет Ханна Зайдель.Сколько должно быть собрано подписей, чтобы на петицию обратили внимание в министерстве юстиции? "Нет какого-то определенного числа подписей, когда политики и чиновники начинают действовать. Нам бы хватило ста тысяч, чтобы стучаться в двери тех, кто может законодательно защитить жертв апскертинга. Мы намерены бороться до победного конца", - подчеркивают девушки. Загрузка... dw.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Германия, съемки, женщины, юбка — статья прочитана 86 раз Комментарии