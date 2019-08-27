Возможные выборы в Италии: на кону — Конте, на коне — Сальвини 🔊 Воспроизвести Маттео Сальвини. Иллюстрация: tsargrad.tv



В Италии пытаются избежать внеочередных парламентских выборов, которые могут привести лидера «Лиги» в кресло премьера.



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Президент Италии Серджо Маттарелла ожидаемо принял отставку премьера Джузеппе Конте, но (совсем не ожидаемо) решил повременить с принятием решения о назначении внеочередных выборов в парламент, которые принесли бы создание нового правительства страны. Вопрос здесь не в том, что президент испугался, что кабинет сменится и «Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?», то есть евросоюзное руководство о частоте сменяемости власти в Италии.



Правительственной чехардой в апеннинском государстве давно никого удивить нельзя: за неполные 75 лет, прошедших с момента окончания Второй мировой, в Италии сменилось более 60 правительств. То есть продержавшаяся год и четыре месяца команда Конте — Сальвини — Ди Майо вполне укладывается в среднестатистический срок нахождения кабинета у власти. Ничего особенного, если и сменится. В Италии пытаются избежать внеочередных парламентских выборов, которые могут привести лидера «Лиги» в кресло премьера.Президент Италии Серджо Маттарелла ожидаемо принял отставку премьера Джузеппе Конте, но (совсем не ожидаемо) решил повременить с принятием решения о назначении внеочередных выборов в парламент, которые принесли бы создание нового правительства страны. Вопрос здесь не в том, что президент испугался, что кабинет сменится и «Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?», то есть евросоюзное руководство о частоте сменяемости власти в Италии.Правительственной чехардой в апеннинском государстве давно никого удивить нельзя: за неполные 75 лет, прошедших с момента окончания Второй мировой, в Италии сменилось более 60 правительств. То есть продержавшаяся год и четыре месяца команда Конте — Сальвини — Ди Майо вполне укладывается в среднестатистический срок нахождения кабинета у власти. Ничего особенного, если и сменится.



Именно по причине нежелания проведения выборов в силу предсказуемости их результата в пользу Маттео Сальвини президент Маттарелла и решил повременить. Отставленного Конте уже даже кое-кто из политологов успел ободрить прогнозом «старина Джузеппе вернется в кресло», обнаружив, что некие «высшие силы» пытаются подогнать фракции «Движения 5 звезд» (M5S) в помощники-коллаборационисты фракцию Демократической партии для сколачивания новой правящей коалиции.



Если трюк удастся, правительство продолжит работу в обновленном составе, а министр внутренних дел (пока — Маттео Сальвини, хотя и в статусе и. о.) будет точно другим.



План «Урсула», или «Все против Сальвини»



Сценарий, по которому ведется война против «непокорного Маттео», получил в кругах европейских политологов название план «Урсула» или, если более конкретно и менее расплывчато, — «Все против Сальвини». Эта стратегия, которая набирает вес среди итальянских законодателей, предполагает создание общего фронта со всеми партиями, которые поддержали г-жу Урсулу фон дер Ляйен в качестве будущего президента Европейской комиссии. У фронта может быть несколько практических версий: от минимального альянса между левоцентристской Демократической партией (ДП) и популистами M5S до более сложной конструкции, в которую входят такие партии, как Fuerza Italia бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, который в принципе является естественным союзником Сальвини и верным врагом M5S.



ПД и M5S могли бы управлять, если они решат оставить свои разногласия и искать соглашение, и без поддержки Берлускони. Но это дает им очень слабое законодательное большинство, которое может взорваться из-за внутренней напряженности в ПД между ее бывшим генеральным секретарем и бывшим премьер-министром Маттео Ренци и нынешней верхушкой, возглавляемой Николо Зингаретти. Первый хочет любой ценой заключить соглашение, которое позволит избежать досрочных выборов, а второй отказывается видеть явного союзника в популистах из M5S, которых демократы нещадно критиковали в течение нескольких месяцев. Если фракция ПД в парламенте рассыплется, правительство падет и страна вновь вернется к необходимости проведения выборов. От которых тогда уже не будет способа уклониться.



При поддержке восьмидесятилетнего Берлускони или без него результатом будет проевропейский исполнительный орган по вкусу Брюсселя, который дезактивирует налоговую реформу Сальвини, «серьезно угрожающую», как опасается Европейский союз, третьей по величине экономике в еврозоне. В создании новой коалиции есть дополнительный стимул и для M5S, руководство которого тоже изучает результаты соцопросов и знает о возможном уменьшении своего представительства в парламенте в результате будущих выборов. Именно в перечисленных выше побудительных факторах итальянские аналитики находят обоснования для заявлений, что «этот политический пазл (ПД + M5S) может сложиться и обеспечить нынешнему правительству возможность доработать до конца отведенного ему срока, то есть три с половиной года».



Не позволить «ввергнуть страну в пучину выборов, обещающих провальные результаты», у влиятельных лиц из Брюсселя (и столиц государств, заправляющих в ЕС) есть еще одна причина, именуемая «китайско-российской угрозой».



Дело в том, что Италия сегодня — настоящая финансовая бомба замедленного действия для ЕС. Государственный долг страны составляет более 130% ее ВВП. По данным агентства Bloomberg, Риму во втором полугодии требуется решить сложную задачу: ввиду неспособности гасить долги «в расчетном ритме», казначейство Италии и другие госорганы должны привлечь в период с сентября по декабрь на свои рынки 174 миллиарда долларов. 154 из них — на погашение основной суммы и еще 20 миллиардов — на выплату процентов.



Как эту проблему собирается решать то правительство, которое сейчас попытаются создать, неизвестно. Хотя бы по той простой причине, что в кабинете, ныне работающем в статусе и. о., этим вопросом задавался лишь Сальвини, на свой страх и риск пославший Брюссель с его финансовыми принципами и требованиями подальше и объявивший, что «прибыль будет направлена на решение вопросов повышения благосостояния итальянского народа».



В ходе «битвы против Маттео» ЕС перекрыл Риму все каналы европейского рефинансирования итальянского госдолга, и вице-премьер стал искать средства за пределами сообщества. А точнее, в России и Китае. Честно говоря, мало сомнений в том, что в названных державах средства на столь благое дело, как поставить под контроль Италию, найдутся. Именно поэтому Брюсселю нет никакого резона допускать сейчас новые итальянские парламентские выборы.



Хотели как лучше. А как получится?



План «Урсула» с точки зрения стратегии хорош и правилен — собрать все силы в один мощный кулак и нанести противнику разящий удар, от которого он не скоро сможет оправиться. Но этот план имеет и один существенный недостаток, способный перечеркнуть все усилия «урсулистов»: на всякое действие находится обычно противодействие.



В случае с попыткой загнобить «Лигу» и ее лидера это противодействие окажется особенно сильным: во-первых, Сальвини уже успел понравиться народу своей заботой о нем, а, во-вторых, политика закрытых дверей для «искателей европейского счастья» из Северной Африки и с Ближнего Востока итальянскому населению понравилась гораздо больше, чем идея отдать страну «на откуп и разграбление» пришельцам. Рост электоральной поддержки «Лиги» (с 17% на мартовских 2018 года выборах в итальянский парламент до 34% на майских 2019-го выборах в парламент европейский) показывает как раз это.



Объявлять новые всеобщие выборы или не объявлять, — задачка для президента Маттареллы, имеющая два решения из разряда «оба хуже». И потому некоторые итальянские политологи пытаются рассмотреть третий вариант. Неожиданный. Состоящий в том, чтобы произнести в адрес разошедшихся во мнениях «Лиги» и M5S примиряющее: «Ребята, давайте жить дружно» и призвать их сохранить то же самое правительство с тем же самым руководителем.



После озвученных Джузеппе Конте в адрес Маттео Сальвини обвинений в предательстве, оппортунизме и стремлении к авторитарному руководству воссоздание прежнего кабинета представляется не то что маловероятным — оно видится микровероятным. Может быть, два вице-премьера между собой еще и договорятся «примириться ради интересов Италии». Вот только премьера придется менять — такие оскорбления смываются только кровью. По сути, на кону — Конте. А Сальвини — на коне. В этом случае первым кандидатом в новые премьеры становится… догадываетесь кто. Для либеральной элиты Италии и Евросоюза в целом персона неприемлемая.



Серджо Маттарелла взял пятидневную паузу для проведения консультаций и попыток слепить новое правительство из имеющегося материала. Ситуация, очень точно для правительства определяемая пословицей «Утопающий хватается за соломинку».



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для Но фокус здесь в том, что менять состав итальянской высшей исполнительной власти коренным образом в ЕС как раз не хотят. Ибо перспектива ясна и беспощадна: почти 40% избирателей, согласно опросам, готовы поддержать «Лигу», лидер которой и есть главная головная боль Евросоюза. Значит, весьма высока вероятность (100%-ную гарантию может, как известно, дать только страховой полис, но в политике этот вид бумаг хождения не имеет) того, что «будет еще хуже». То есть новое правительство имеет шанс быть не коалиционным, а полностью «лиговским» и тогда его ничем не остановить: ни угрозами наказать за несоответствие дефицита бюджета страны требованиям Брюсселя, ни попытками принуждения к соблюдению миграционной политики, придуманной в еэсовских верхах.Именно по причине нежелания проведения выборов в силу предсказуемости их результата в пользу Маттео Сальвини президент Маттарелла и решил повременить. Отставленного Конте уже даже кое-кто из политологов успел ободрить прогнозом «старина Джузеппе вернется в кресло», обнаружив, что некие «высшие силы» пытаются подогнать фракции «Движения 5 звезд» (M5S) в помощники-коллаборационисты фракцию Демократической партии для сколачивания новой правящей коалиции.Если трюк удастся, правительство продолжит работу в обновленном составе, а министр внутренних дел (пока — Маттео Сальвини, хотя и в статусе и. о.) будет точно другим.Сценарий, по которому ведется война против «непокорного Маттео», получил в кругах европейских политологов название план «Урсула» или, если более конкретно и менее расплывчато, — «Все против Сальвини». Эта стратегия, которая набирает вес среди итальянских законодателей, предполагает создание общего фронта со всеми партиями, которые поддержали г-жу Урсулу фон дер Ляйен в качестве будущего президента Европейской комиссии. У фронта может быть несколько практических версий: от минимального альянса между левоцентристской Демократической партией (ДП) и популистами M5S до более сложной конструкции, в которую входят такие партии, как Fuerza Italia бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, который в принципе является естественным союзником Сальвини и верным врагом M5S.ПД и M5S могли бы управлять, если они решат оставить свои разногласия и искать соглашение, и без поддержки Берлускони. Но это дает им очень слабое законодательное большинство, которое может взорваться из-за внутренней напряженности в ПД между ее бывшим генеральным секретарем и бывшим премьер-министром Маттео Ренци и нынешней верхушкой, возглавляемой Николо Зингаретти. Первый хочет любой ценой заключить соглашение, которое позволит избежать досрочных выборов, а второй отказывается видеть явного союзника в популистах из M5S, которых демократы нещадно критиковали в течение нескольких месяцев. Если фракция ПД в парламенте рассыплется, правительство падет и страна вновь вернется к необходимости проведения выборов. От которых тогда уже не будет способа уклониться.При поддержке восьмидесятилетнего Берлускони или без него результатом будет проевропейский исполнительный орган по вкусу Брюсселя, который дезактивирует налоговую реформу Сальвини, «серьезно угрожающую», как опасается Европейский союз, третьей по величине экономике в еврозоне. В создании новой коалиции есть дополнительный стимул и для M5S, руководство которого тоже изучает результаты соцопросов и знает о возможном уменьшении своего представительства в парламенте в результате будущих выборов. Именно в перечисленных выше побудительных факторах итальянские аналитики находят обоснования для заявлений, что «этот политический пазл (ПД + M5S) может сложиться и обеспечить нынешнему правительству возможность доработать до конца отведенного ему срока, то есть три с половиной года».Не позволить «ввергнуть страну в пучину выборов, обещающих провальные результаты», у влиятельных лиц из Брюсселя (и столиц государств, заправляющих в ЕС) есть еще одна причина, именуемая «китайско-российской угрозой».Дело в том, что Италия сегодня — настоящая финансовая бомба замедленного действия для ЕС. Государственный долг страны составляет более 130% ее ВВП. По данным агентства Bloomberg, Риму во втором полугодии требуется решить сложную задачу: ввиду неспособности гасить долги «в расчетном ритме», казначейство Италии и другие госорганы должны привлечь в период с сентября по декабрь на свои рынки 174 миллиарда долларов. 154 из них — на погашение основной суммы и еще 20 миллиардов — на выплату процентов.Как эту проблему собирается решать то правительство, которое сейчас попытаются создать, неизвестно. Хотя бы по той простой причине, что в кабинете, ныне работающем в статусе и. о., этим вопросом задавался лишь Сальвини, на свой страх и риск пославший Брюссель с его финансовыми принципами и требованиями подальше и объявивший, что «прибыль будет направлена на решение вопросов повышения благосостояния итальянского народа».В ходе «битвы против Маттео» ЕС перекрыл Риму все каналы европейского рефинансирования итальянского госдолга, и вице-премьер стал искать средства за пределами сообщества. А точнее, в России и Китае. Честно говоря, мало сомнений в том, что в названных державах средства на столь благое дело, как поставить под контроль Италию, найдутся. Именно поэтому Брюсселю нет никакого резона допускать сейчас новые итальянские парламентские выборы.План «Урсула» с точки зрения стратегии хорош и правилен — собрать все силы в один мощный кулак и нанести противнику разящий удар, от которого он не скоро сможет оправиться. Но этот план имеет и один существенный недостаток, способный перечеркнуть все усилия «урсулистов»: на всякое действие находится обычно противодействие.В случае с попыткой загнобить «Лигу» и ее лидера это противодействие окажется особенно сильным: во-первых, Сальвини уже успел понравиться народу своей заботой о нем, а, во-вторых, политика закрытых дверей для «искателей европейского счастья» из Северной Африки и с Ближнего Востока итальянскому населению понравилась гораздо больше, чем идея отдать страну «на откуп и разграбление» пришельцам. Рост электоральной поддержки «Лиги» (с 17% на мартовских 2018 года выборах в итальянский парламент до 34% на майских 2019-го выборах в парламент европейский) показывает как раз это.Объявлять новые всеобщие выборы или не объявлять, — задачка для президента Маттареллы, имеющая два решения из разряда «оба хуже». И потому некоторые итальянские политологи пытаются рассмотреть третий вариант. Неожиданный. Состоящий в том, чтобы произнести в адрес разошедшихся во мнениях «Лиги» и M5S примиряющее: «Ребята, давайте жить дружно» и призвать их сохранить то же самое правительство с тем же самым руководителем.После озвученных Джузеппе Конте в адрес Маттео Сальвини обвинений в предательстве, оппортунизме и стремлении к авторитарному руководству воссоздание прежнего кабинета представляется не то что маловероятным — оно видится микровероятным. Может быть, два вице-премьера между собой еще и договорятся «примириться ради интересов Италии». Вот только премьера придется менять — такие оскорбления смываются только кровью. По сути, на кону — Конте. А Сальвини — на коне. В этом случае первым кандидатом в новые премьеры становится… догадываетесь кто. Для либеральной элиты Италии и Евросоюза в целом персона неприемлемая.Серджо Маттарелла взял пятидневную паузу для проведения консультаций и попыток слепить новое правительство из имеющегося материала. Ситуация, очень точно для правительства определяемая пословицей «Утопающий хватается за соломинку».Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADaily eadaily.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: кризис, правительство, выборы, Италия, Сальвини — статья прочитана 158 раз Комментарии