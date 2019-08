«Либо тролль, либо безумец с комплексом бога»: CNN поставил Трампу диагноз 🔊 Воспроизвести



Поведение и заявления главы Белого дома в последнее время вызывают тревогу относительно его психического здоровья, пишет аналитик CNN Закари Вульф. Если раньше Трамп называл себя лучшим президентом в истории США, то сейчас выставляет себя мессией, отмечает журналист.



«В Дональде Трампе произошло изменение. Раньше он говорил, что добился больше, чем любой другой американский президент (с этим утверждением можно поспорить). Но теперь он отзывается о себе в мессианских выражениях», — пишет аналитик CNN Закари Вульф.



«Я избранный», — заявил глава Белого дома, говоря о торговой сделке США с Китаем. Он заверил журналистов, что американская сторона выигрывает и приближается к заключению сделки, хотя пока это не так очевидно, отмечает автор статьи. «В Дональде Трампе произошло изменение. Раньше он говорил, что добился больше, чем любой другой американский президент (с этим утверждением можно поспорить). Но теперь он отзывается о себе в мессианских выражениях», — пишет аналитик CNN Закари Вульф.«Я избранный», — заявил глава Белого дома, говоря о торговой сделке США с Китаем. Он заверил журналистов, что американская сторона выигрывает и приближается к заключению сделки, хотя пока это не так очевидно, отмечает автор статьи.



Кроме того, в компании ветеранов Трамп пошутил, что хотел бы вручить себе Медаль Почёта. То есть военную награду, которой отмечают за выдающуюся храбрость и отвагу, напоминает журналист.



Поведение Трампа вызвало недоумение в СМИ. В частности, редакция The New York Times не могла поверить в то, что президент отменил визит в Данию только потому, что премьер-министр страны «прохладно» отнеслась к его предложению продать США Гренландию.



В своей статье The New York Times не настаивала, что покупка Гренландии — это плохая идея. Но решение Трампа «развязать дипломатическую ядерную войну» с Данией, крошечной страной и «верным союзником» США, из-за предложения с недвижимостью, которое даже не было официально озвучено, выглядит сюрреалистичным, полагает аналитик.



«И в этом-то всё дело. Реальность Трампа, в которой страны можно продавать и покупать и в которой можно потратить целый день на словесные баталии с Данией, отличается от реальности других людей», — рассуждает Вульф.



На взгляд журналиста, Трамп — «невероятно ранимый» человек. Его «воинственная» внешняя политика, полное отрицание дипломатии, требование абсолютной преданности «очень дорого обходятся» американскому обществу.



Президент США продолжает стремиться к переговорам по ядерному оружию с Северной Кореей, «с режимом, которым управляет инфантильный диктатор». Трамп уверен, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном. При этом большинство дипломатов сходятся во мнении, что лидер КНДР продвигает антиамериканскую пропаганду, утверждает автор статьи.



«Его (Трампа. — ИноТВ) паранойя о «глубинном государстве» и охоте на ведьм, призванных разрушить его президентство, подрывает американское доверие к системе правосудия и разведывательному сообществу. Его безмерная вера в собственную способность вести переговоры отвратила от Америки союзников и привела страну к торговой войне с Китаем, которая всё больше угрожает мировой экономике», — подчёркивает Вульф.



«Его неспособность пойти на уступки привела к самому долгому частичному прекращению



работы госорганов в истории США. В его кабинете наблюдались перестановки невиданного уровня в зависимости от настроения. Он либо увольнял ведущих советников с большой оглаской, либо они сами покидали его», — обращает внимание аналитик.



У Вульфа складывается ощущение, что количество «искажённых фактов и откровенной лжи», которую распространяет Трамп, с каждым днём только увеличивается. По подсчётам CNN, только за прошлую неделю глава Белого дома сделал «84 ложных заявления».



Но дело не в том, что Трамп «не умеет пользоваться фактами», а в его убеждённости, что всё должно крутиться вокруг него. Даже во время поездки в Эль-Пасо, посвящённой жертвам массового вооружённого нападения, президент похвастал размерами митинга, который ему удалось собрать за несколько месяцев до инцидента, и раскритиковал мэра города, назвав его псевдореспубликанцем.



«Либо он (Трамп. — ИноТВ) всех троллит, говоря несусветные вещи ради провокаций, либо, о чём уже давно говорят наблюдающие за ним издалека психиатры, он, быть может, начинает бредить», — рассуждает Вульф.



25-я поправка конституции США предусматривает отстранение президента от должности из-за его проблем со здоровьем. Но для этого требуется «бунт» в администрации, который вряд ли произойдёт, ведь Трамп «окружил себя людьми, которые никогда публично ему не противоречат».



«Но то, что он президент и существует ничтожный или нулевой шанс, что его снимут с занимаемой должности, совсем не означает, что нет причин для беспокойства. С учётом того, что он начинает звучать, как человек с комплексом бога», — заключает автор статьи.



