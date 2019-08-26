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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Анатолий Тимощук сыграет в Балтийской футзальной лиге BALTIC FUTSAL LEAGUE
40-летний тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук будет выступать за мини-футбольный клуб «Ажио».
«Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. ⠀
Экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА («Зенит») и Лиги Чемпионов («Бавария Мюнхен»), действующий тренер сине-бело-голубых и просто очень хороший человек — Анатолий Тимощук — пополнил стан „волков“.
Играть за «Ажио» Тимо будет под привычным 44 номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из „волков“ в частности, подняться на новый уровень. Ласкаво просимо, Анатолій!» — сообщает championat.com со ссылкой на «инстаграм» клуба.
Как уже сообщал "Обзор", «Ажио» в новом сезоне будет выступать в Балтийской футзальной лиге.
Даже если А.Тимощук сыграет всего лишь несколько матчей за "Ажио", то всё равно нельзя не признать, что такая информация - замечательный маркетинговый ход как для "Ажио", так и для новой футзальной лиги. Тем более накануне чемпионата мира по футзалу, который пройдет в следующем году в Литве.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футзал, Балтийская футзальная лига, BALTIC FUTSAL LEAGUE, Анатолий Тимощук
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