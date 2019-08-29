Главная >> Новости >> общество, культура, в странах Балтии >> Три дня музыки и развлечений

Три дня музыки и развлечений





Уже завтра, 30 августа, в Вильнюсе начинается трёхдневный праздник музыки и развлечений – фестиваль «Дни столицы 2019» (Sostinės dienos 2019).

Ежегодно он в самом центре города собирает множество участников и зрителей, заливая атмосферой веселья улицы и главные площади, а также набережную и сквер у памятника королю Миндаугасу.

«Вильнюс – мультикультурный город, открытый каждому, кто создаёт его. Это быстро модернизирующийся, открытый для современных новинок и вызовов, и в то же время сохраняющий традиции город.

Фестиваль «Дни столицы» объединяет всех нас, вильнюсцев и гостей столицы, позволяя почувствовать биение общего сердца», - так охарактеризовала настроение предстоящего праздника заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.
В последний день лета и в первый день осени на четырёх главных концертных площадках городского фестиваля выступят свыше 70 исполнителей и групп. Но этим программа праздника не ограничится: здесь также можно будет увидеть образцы уникального дизайна, поучиться хитростям мастерства у специалистов в области спорта, культуры и даже кулинарии.

Фестиваль рад каждому – и детям, и взрослым.

Начнётся фестиваль в пятницу, 30 августа, в 17 часов музыкальными аккордами на трёх пространствах: на площади В.Кудиркос заиграет духовой оркестр МВД Литвы, на сцене набережной Нярис – удивительный сплав электромузыки и фольклора продемонстрирует «Saulius Spindi», а в сквере у памятника королю Миндаугасу зрителей вихрем танца постараются увлечь воспитанники студии современного танца Детско-юношеского центра Литвы «Gama».

Все мероприятия фестиваля – бесплатные.

Больше информации о фестивале – на сайте www.sostinesdienos.lt.

На сайте www.obzor.lt фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор», с пресс-конференции организаторов фестиваля «Дни столицы 2019».

Инф. «Обзора»
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, «Дни столицы 2019», Sostinės dienos 2019
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 188 раз
добавлена сегодня, 29 августа, 10:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка