Три дня музыки и развлечений 🔊 Воспроизвести







Уже завтра, 30 августа, в Вильнюсе начинается трёхдневный праздник музыки и развлечений – фестиваль «Дни столицы 2019» (Sostinės dienos 2019).



Ежегодно он в самом центре города собирает множество участников и зрителей, заливая атмосферой веселья улицы и главные площади, а также набережную и сквер у памятника королю Миндаугасу.



«Вильнюс – мультикультурный город, открытый каждому, кто создаёт его. Это быстро модернизирующийся, открытый для современных новинок и вызовов, и в то же время сохраняющий традиции город.



Фестиваль «Дни столицы» объединяет всех нас, вильнюсцев и гостей столицы, позволяя почувствовать биение общего сердца», - так охарактеризовала настроение предстоящего праздника заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте. Ежегодно он в самом центре города собирает множество участников и зрителей, заливая атмосферой веселья улицы и главные площади, а также набережную и сквер у памятника королю Миндаугасу.«Вильнюс – мультикультурный город, открытый каждому, кто создаёт его. Это быстро модернизирующийся, открытый для современных новинок и вызовов, и в то же время сохраняющий традиции город.Фестиваль «Дни столицы» объединяет всех нас, вильнюсцев и гостей столицы, позволяя почувствовать биение общего сердца», - так охарактеризовала настроение предстоящего праздника заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.



Фестиваль рад каждому – и детям, и взрослым.



Начнётся фестиваль в пятницу, 30 августа, в 17 часов музыкальными аккордами на трёх пространствах: на площади В.Кудиркос заиграет духовой оркестр МВД Литвы, на сцене набережной Нярис – удивительный сплав электромузыки и фольклора продемонстрирует «Saulius Spindi», а в сквере у памятника королю Миндаугасу зрителей вихрем танца постараются увлечь воспитанники студии современного танца Детско-юношеского центра Литвы «Gama».



Все мероприятия фестиваля – бесплатные.



Больше информации о фестивале – на сайте www.sostinesdienos.lt.



На сайте www.obzor.lt фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор», с пресс-конференции организаторов фестиваля «Дни столицы 2019».



В последний день лета и в первый день осени на четырёх главных концертных площадках городского фестиваля выступят свыше 70 исполнителей и групп. Но этим программа праздника не ограничится: здесь также можно будет увидеть образцы уникального дизайна, поучиться хитростям мастерства у специалистов в области спорта, культуры и даже кулинарии.Фестиваль рад каждому – и детям, и взрослым.Начнётся фестиваль в пятницу, 30 августа, в 17 часов музыкальными аккордами на трёх пространствах: на площади В.Кудиркос заиграет духовой оркестр МВД Литвы, на сцене набережной Нярис – удивительный сплав электромузыки и фольклора продемонстрирует «Saulius Spindi», а в сквере у памятника королю Миндаугасу зрителей вихрем танца постараются увлечь воспитанники студии современного танца Детско-юношеского центра Литвы «Gama».Все мероприятия фестиваля – бесплатные.Больше информации о фестивале – на сайте www.sostinesdienos.lt.На сайте www.obzor.lt фоторепортаж, «Обзор», с пресс-конференции организаторов фестиваля «Дни столицы 2019». Инф. «Обзора» Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, «Дни столицы 2019», Sostinės dienos 2019 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 188 раз Комментарии