Загрузка... Планы Эстонии и Латвии могут обострить конкуренцию за молоко в странах Балтии - ТЕМА BNS 🔊 Воспроизвести



Эстонские и латвийские производители молочной продукции планируют построить молокоперерабатывающее предприятие за 100 млн евро, и оно обострит конкуренцию в странах Балтии. Однако новичкам будет нелегко выйти на рынок, считает главный экономист банка SEB Тадас Повилаускас.



Между тем литовские переработчики, которые основное количество молока завозят от фермеров этих стран, говорят, что они этого не боятся и считают, что завод в конечном итоге поощрит увеличение производства сырого молока.



Недавно сообщалось, что латвийский молочный кооператив Piena cels совместно с эстонским кооперативом E-Piim планирует построить в Эстонии молокоперерабатывающий завод. По словам Раймондаса Миса, руководителя Milk Cells, на будущем заводе, который может стоить около 100 млн евро, будет перерабатываться продукция эстонских и латвийских производителей молочной продукции. Эстонские и латвийские производители молочной продукции планируют построить молокоперерабатывающее предприятие за 100 млн евро, и оно обострит конкуренцию в странах Балтии. Однако новичкам будет нелегко выйти на рынок, считает главный экономист банка SEB Тадас Повилаускас.Между тем литовские переработчики, которые основное количество молока завозят от фермеров этих стран, говорят, что они этого не боятся и считают, что завод в конечном итоге поощрит увеличение производства сырого молока.Недавно сообщалось, что латвийский молочный кооператив Piena cels совместно с эстонским кооперативом E-Piim планирует построить в Эстонии молокоперерабатывающий завод. По словам Раймондаса Миса, руководителя Milk Cells, на будущем заводе, который может стоить около 100 млн евро, будет перерабатываться продукция эстонских и латвийских производителей молочной продукции. Гл.экономист банка SEB Т.Повилаускас говорит, что литовские переработчики молока импортируют около трети молока-сырца из Эстонии и Латвии, поэтому новый игрок на рынке может усилить конкуренцию между странами Балтии, но не в ближайшие годы.



"С появлением этого завода, конечно, конкуренция среди литовских переработчиков (…) возрастёт. Но история последние 15 лет нас учила, что литовские переработчики молочных продуктов очень сильны как в финансовом аспекте, так и в аспекте ноу-хау, и знают, как конкурировать с конкурентами", - сказал Т.Повилаускас агентству BNS.



Эстонцы и латыши планируют построить завод к 2021 году, но, по словам Т.Повилаускаса, реальные изменения на рынке можно будет увидеть через 3-4 года.



Далюс Трумпа, генеральный директор Rokiskio suris, одной из крупнейших молокоперерабатывающих компаний в Литве, говорит, что конкуренция в странах Балтии высока, поэтому появление нового игрока на рынке не изменит ничего, кроме того, что это подтолкнёт производство сырьевого молока.



"Развитие молочной промышленности в странах Балтии расцениваю только позитивно, и появление новых мощностей, я полагаю, будет стимулировать рост производства сырого молока, которого в этом регионе больше всего не хватает. И конкурентов в молочном секторе и без того немало, так что большой разницы нет", - сказал Трумпа BNS.



Гинтарас Берташюс, руководитель молочного завода Vilkyskiu pienine, говорит, что он также не боится конкуренции - ни в производстве, ни в закупке сырья.



"Если говорить о производстве, я действительно не вижу никаких проблем, мы экспортируем 80% в более чем 50 стран. По миру расходится очень небольшое количество, как наших производителей, так и эстонцев или латышей, и я не вижу здесь никакой конкуренции в будущем. Кооператив E-Piim сегодня перерабатывает 400 тонн. Насколько известно, на новом заводе будет перерабатываться до 1000 тонн. Да, эти дополнительные 600 тонн должны будут окупиться, но это не так уж и много", - сказал Берташюс BNS.



По мнению Повилаускаса, усиление конкуренции может привести к росту закупочных цен на молоко, однако, по словам переработчиков, одно предприятие ситуацию не изменит.



Он говорит, что появление нового завода у молочников Латвии и Эстонии может повысить цены во всех странах Балтии на один-два цента.



По словам Трумпы, ни одна компания не может заплатить больше, чем получает за свою продукцию, а то, сколько они получают, зависит от эффективности работы и от цен на зарубежных рынках



По данным портала clal.it, в прошлом году Литва импортировала больше всего молока завезла из Латвии - 307,9 тыс. тонн, из Эстонии - 140,6 тыс. тонн, из Польши - 8,3 тыс. тонн. Загрузка... BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: цены, молоко, закупка, переработка — статья прочитана 110 раз Комментарии