Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> Китай введет дополнительные тарифы на импорт из США стоимостью 75 млрд долларов

Китай введет дополнительные тарифы на импорт из США стоимостью 75 млрд долларов



Китай введет дополнительные тарифы на импорт из США стоимостью около 75 млрд долларов в ответ на недавно объявленные американской стороной повышенные тарифы на китайские товары. Об этом объявил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, сообщает агентство Синьхуа.

С санкции Госсовета всего 5078 наименований американской продукции будут облагаться дополнительными тарифами в размере 10 или 5 проц. Повышение тарифов будет осуществляться в два этапа, дополнительные тарифы вступят в действие в 12:01 по пекинскому времени 1 сентября и в 12:01 15 декабря соответственно, говорится в заявлении комитета.
Правительство США 15 августа объявило о введении дополнительных пошлин в размере 10 проц. на импорт из Китая стоимостью около 300 млрд долл., которые будут приводиться в действие в два этапа - с 1 сентября и 15 декабря.

Как сообщается, Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР продолжит работу по исключению товаров из списка подлежащих обложению дополнительными тарифами, введенными в отношении Соединенных Штатов.

Введение Китаем дополнительных тарифов является вынужденным ответом на унилатерализм и торговый протекционизм США.

Китайская сторона вновь подчеркивает, что сотрудничество является единственным правильным выбором для Китая и Соединенных Штатов, стремление к обоюдному выигрышу приведет к лучшему будущему.

"Мы надеемся, что Китай и Соединенные Штаты смогут разрешать разногласия приемлемым для обеих сторон образом на основе взаимного уважения, равенства, принципов "верности слову" и "соответствия слов действиям", - говорится в заявлении.

Ожидается, что обе стороны будут активно строить сбалансированный, инклюзивный и взаимовыгодный новый торгово-экономический порядок в отношениях между КНР и США, прилагать совместные усилия к защите, реформам и совершенствованию многосторонней торговой системы, а также содействовать взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами мира, отмечается в заявлении.
russian.china.org.cn
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины
статья прочитана 81 раз
добавлена сегодня, 26 августа, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка