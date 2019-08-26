Китай введет дополнительные тарифы на импорт из США стоимостью 75 млрд долларов 🔊 Воспроизвести



Китай введет дополнительные тарифы на импорт из США стоимостью около 75 млрд долларов в ответ на недавно объявленные американской стороной повышенные тарифы на китайские товары. Об этом объявил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, сообщает агентство



С санкции Госсовета всего 5078 наименований американской продукции будут облагаться дополнительными тарифами в размере 10 или 5 проц. Повышение тарифов будет осуществляться в два этапа, дополнительные тарифы вступят в действие в 12:01 по пекинскому времени 1 сентября и в 12:01 15 декабря соответственно, говорится в заявлении комитета. Китай введет дополнительные тарифы на импорт из США стоимостью около 75 млрд долларов в ответ на недавно объявленные американской стороной повышенные тарифы на китайские товары. Об этом объявил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, сообщает агентство Синьхуа С санкции Госсовета всего 5078 наименований американской продукции будут облагаться дополнительными тарифами в размере 10 или 5 проц. Повышение тарифов будет осуществляться в два этапа, дополнительные тарифы вступят в действие в 12:01 по пекинскому времени 1 сентября и в 12:01 15 декабря соответственно, говорится в заявлении комитета. Правительство США 15 августа объявило о введении дополнительных пошлин в размере 10 проц. на импорт из Китая стоимостью около 300 млрд долл., которые будут приводиться в действие в два этапа - с 1 сентября и 15 декабря.



Как сообщается, Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР продолжит работу по исключению товаров из списка подлежащих обложению дополнительными тарифами, введенными в отношении Соединенных Штатов.



Введение Китаем дополнительных тарифов является вынужденным ответом на унилатерализм и торговый протекционизм США.



Китайская сторона вновь подчеркивает, что сотрудничество является единственным правильным выбором для Китая и Соединенных Штатов, стремление к обоюдному выигрышу приведет к лучшему будущему.



"Мы надеемся, что Китай и Соединенные Штаты смогут разрешать разногласия приемлемым для обеих сторон образом на основе взаимного уважения, равенства, принципов "верности слову" и "соответствия слов действиям", - говорится в заявлении.



Ожидается, что обе стороны будут активно строить сбалансированный, инклюзивный и взаимовыгодный новый торгово-экономический порядок в отношениях между КНР и США, прилагать совместные усилия к защите, реформам и совершенствованию многосторонней торговой системы, а также содействовать взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами мира, отмечается в заявлении. russian.china.org.cn Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 81 раз Комментарии