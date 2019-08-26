Загрузка... Встреча G7: спор из-за России и сюрприз для Трампа 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (справа) занимают разные позиции в вопросе о возрождении G8 с участием России



В понедельник во французском курортном городе Биарриц пройдет третий, завершающий день саммита лидеров стран "Большой семерки", сообщает ВВС.



В воскресенье сюрпризом для американской делегации стало появление на саммите министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а в субботу самые острые споры вызвал вопрос о возвращении России в этот элитный клуб развитых стран мира.



В понедельник, как ожидается, лидеры G7 обсудят план технической и финансовой помощи в тушении пожаров лесов Амазонки. Ситуация в Бразилии, по словам президента Франции Макрона, приобретает масштабы международного кризиса. В понедельник во французском курортном городе Биарриц пройдет третий, завершающий день саммита лидеров стран "Большой семерки", сообщает ВВС.В воскресенье сюрпризом для американской делегации стало появление на саммите министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а в субботу самые острые споры вызвал вопрос о возвращении России в этот элитный клуб развитых стран мира.В понедельник, как ожидается, лидеры G7 обсудят план технической и финансовой помощи в тушении пожаров лесов Амазонки. Ситуация в Бразилии, по словам президента Франции Макрона, приобретает масштабы международного кризиса.



Еще не время для России



О том, что лидеры G7 обсудили возможность возвращения России, сообщил журналистам Дональд Трамп.



"Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", - сказал в воскресенье Дональд Трамп.



Однако это предложение Трампа не встретило понимания на саммите.



REUTERS Image caption Обмен любезностями на саммите не сгладил разногласия между США и Европой по вопросам России, Ирана и торговых тарифов



"(Беседа) стала слегка напряженной по поводу идеи о том, что G7 - это клуб либеральных демократий... эта точка зрения явно не разделялась Трампом", - цитирует агентство Рейтер неназванного чиновника.



Трамп считает, что имело бы смысл привлечь Путина к переговорам по некоторым вопросам, таким как Сирия и Иран, учитывая то, что Россия является там ключевым игроком.



Однако другие лидеры G7, как сообщает со ссылкой на дипломатические круги Франс пресс, считают, что пока еще слишком рано возвращать Россию в группу.



Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" после аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.



Президент Франции Макрон считает, что возродить "Большую восьмерку" с участием России сейчас, когда украинский конфликт не разрешен, было бы проявлением слабости со стороны ведущих мировых держав.



AFP Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон связал возвращение России в клуб мировых держав с урегулированием кризиса на Украине



Глава Европейского совета Дональд Туск также не согласен с мнением американского президента. По словам Туска, сейчас у стран G7 еще больше причин не спешить с возвращением России в "группу восьми", чем в 2014 году, когда она была исключена из G8.



Дональд Трамп тем временем допустил, что российского президента пригласят на будущий саммит G7, который пройдет в США в 2020 году, в качестве гостя.



Сюрприз дня Трампа



В воскресенье на одном из заседаний в рамках G7 появился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, и, как сообщают из Биаррица, это стало неожиданностью для Дональда Трампа и американской делегации.



JAVAD ZARIF Image caption Мохаммад Зариф (слева) опубликовал в соцсетях фотографию своих переговоров в Биарицце



После короткого участия в переговорах Зариф заявил, что беседа была конструктивной, и сообщил в "Твиттере" что "дорога впереди трудная, но ее стоит попытаться пройти".



В пятницу, накануне саммита Зариф встречался в Париже с президентом Франции Макроном.



Взаимоотношения между Ираном и США резко ухудшились после выхода Соединенных Штатов из договора 2015 года об иранской ядерной программе.



Пять других участников этого договора, в том числе Франция и Россия, остаются приверженными подписанному документу, однако Иран активизировал свою ядерную программу в ответ на действия Вашингтона.



AFP Image caption Самолет главы иранского МИДа оказался неожиданным зрелищем в аэропорту Биаррица



Эммануэль Макрон активно пытается смягчить трения, возникшие между Ираном и США, а также странами-участницами договора, однако Трамп, судя по всему, скептически относится к его посредническим усилиям.



"Мы проведем нашу собственную работу, но, вы знаете, я не могу помешать людям говорить. Если они хотят говорить, пусть говорят", - заявил американский президент.



REUTERS Image caption В воскресенье Трамп провел двустороние переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном



Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, проходит в Биаррице 24-26 августа.



На встрече обсуждается широкий спектр проблем, включая "Брексит", пожары в лесах Амазонки, иранскую проблему и международную торговлю.



Форум ведущих экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. По сообщениям из Биаррица, стороны близки к подписанию соответствующего соглашения.О том, что лидеры G7 обсудили возможность возвращения России, сообщил журналистам Дональд Трамп."Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", - сказал в воскресенье Дональд Трамп.Однако это предложение Трампа не встретило понимания на саммите."(Беседа) стала слегка напряженной по поводу идеи о том, что G7 - это клуб либеральных демократий... эта точка зрения явно не разделялась Трампом", - цитирует агентство Рейтер неназванного чиновника.Трамп считает, что имело бы смысл привлечь Путина к переговорам по некоторым вопросам, таким как Сирия и Иран, учитывая то, что Россия является там ключевым игроком.Однако другие лидеры G7, как сообщает со ссылкой на дипломатические круги Франс пресс, считают, что пока еще слишком рано возвращать Россию в группу.Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" после аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.Президент Франции Макрон считает, что возродить "Большую восьмерку" с участием России сейчас, когда украинский конфликт не разрешен, было бы проявлением слабости со стороны ведущих мировых держав.Глава Европейского совета Дональд Туск также не согласен с мнением американского президента. По словам Туска, сейчас у стран G7 еще больше причин не спешить с возвращением России в "группу восьми", чем в 2014 году, когда она была исключена из G8.Дональд Трамп тем временем допустил, что российского президента пригласят на будущий саммит G7, который пройдет в США в 2020 году, в качестве гостя.В воскресенье на одном из заседаний в рамках G7 появился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, и, как сообщают из Биаррица, это стало неожиданностью для Дональда Трампа и американской делегации.После короткого участия в переговорах Зариф заявил, что беседа была конструктивной, и сообщил в "Твиттере" что "дорога впереди трудная, но ее стоит попытаться пройти".В пятницу, накануне саммита Зариф встречался в Париже с президентом Франции Макроном.Взаимоотношения между Ираном и США резко ухудшились после выхода Соединенных Штатов из договора 2015 года об иранской ядерной программе.Пять других участников этого договора, в том числе Франция и Россия, остаются приверженными подписанному документу, однако Иран активизировал свою ядерную программу в ответ на действия Вашингтона.Эммануэль Макрон активно пытается смягчить трения, возникшие между Ираном и США, а также странами-участницами договора, однако Трамп, судя по всему, скептически относится к его посредническим усилиям."Мы проведем нашу собственную работу, но, вы знаете, я не могу помешать людям говорить. Если они хотят говорить, пусть говорят", - заявил американский президент.Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, проходит в Биаррице 24-26 августа.На встрече обсуждается широкий спектр проблем, включая "Брексит", пожары в лесах Амазонки, иранскую проблему и международную торговлю.Форум ведущих экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Загрузка... Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, США, Путин, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины — статья прочитана 106 раз Комментарии