Трамп предложил сбрасывать ядерные бомбы в очаги ураганов 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп во время брифинга по национальной безопасности предложил бомбить надвигающиеся на страну ураганы, сообщает



Во время брифинга Трамп сказал следующее: "Я понял, я понял. Так почему бы нам не бомбить их? (...) Когда они начинают формироваться у берега Африки и потом двигаются через Атлантику, мы бросаем ядерную бомбу в центр урагана, и это его уничтожает. Почему мы не можем этого сделать?", – цитирует Трампа один из участников обсуждения. По его словам, присутствовавшие на брифинге были поражены предложением лидера США.



Белый дом отказался давать комментарии по этой ситуации. Президент США Дональд Трамп во время брифинга по национальной безопасности предложил бомбить надвигающиеся на страну ураганы, сообщает MIGnews.ru Во время брифинга Трамп сказал следующее: "Я понял, я понял. Так почему бы нам не бомбить их? (...) Когда они начинают формироваться у берега Африки и потом двигаются через Атлантику, мы бросаем ядерную бомбу в центр урагана, и это его уничтожает. Почему мы не можем этого сделать?", – цитирует Трампа один из участников обсуждения. По его словам, присутствовавшие на брифинге были поражены предложением лидера США.Белый дом отказался давать комментарии по этой ситуации. mignews.ru Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: бомба, Трамп, ураганы — статья прочитана 137 раз Комментарии