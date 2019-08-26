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Трамп предложил сбрасывать ядерные бомбы в очаги ураганов
Президент США Дональд Трамп во время брифинга по национальной безопасности предложил бомбить надвигающиеся на страну ураганы, сообщает MIGnews.ru.
Во время брифинга Трамп сказал следующее: "Я понял, я понял. Так почему бы нам не бомбить их? (...) Когда они начинают формироваться у берега Африки и потом двигаются через Атлантику, мы бросаем ядерную бомбу в центр урагана, и это его уничтожает. Почему мы не можем этого сделать?", – цитирует Трампа один из участников обсуждения. По его словам, присутствовавшие на брифинге были поражены предложением лидера США.
Белый дом отказался давать комментарии по этой ситуации.
mignews.ru
Категории: в мире, чп и криминал, политика
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