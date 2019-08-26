И снова - «Visagino country»! 🔊 Воспроизвести







На днях в Висагинасе уже в 26-й раз состоялся фестиваль «Visagino country», давно ставший и традицией, и своеобразным символом города. Всякий раз скептики прочат фестивалю истощение, а он, подобно птице феникс, набирает всё новые обороты.



Пространство рядом с городским стадионом превратилось во многоцветную пещеру Алладина: огромная сцена, множество палаток с ремесленниками всех мастей, оживлённая торговля и полные энтузиазма зрители, потому что музыка в стиле кантри – это в первую очередь драйв и позитив.



Началось всё с ярмарок и аттракционов для детей и взрослых, киносеансов, на которых среди предлагаемых картин можно было увидеть не только связанные с Америкой, но и посвященные 30-летию Балтийского пути (Baltic Way documentaries). Пространство рядом с городским стадионом превратилось во многоцветную пещеру Алладина: огромная сцена, множество палаток с ремесленниками всех мастей, оживлённая торговля и полные энтузиазма зрители, потому что музыка в стиле кантри – это в первую очередь драйв и позитив.Началось всё с ярмарок и аттракционов для детей и взрослых, киносеансов, на которых среди предлагаемых картин можно было увидеть не только связанные с Америкой, но и посвященные 30-летию Балтийского пути (Baltic Way documentaries).



Затем в течение двух дней гости фестиваля могли наслаждаться выступлениями литовских групп - «MAS», «The Road Band», «Jovaras» и «Dinozaurai», «The Interstate Express» из Великобритании, «Sentiment Falls» из Швеции и многих других групп и солистов из Литвы, России, Дании, США, Франции и Испании. Всего групп, включая танцевальные, было около 20.











С успехом прошли фиеста линейных танцев «Line dance» и выступления самых юных артистов «Надежды кантри».



Закончился фестиваль в ночь с субботы на воскресенье зрелищным фейерверком. А в воскресенье все желающие могли услышать мессу во здравие фестиваля «Visagino country» в городском костёле святого апостола Петра.



Почётный президент и главный организатор фестиваля Эляна Чекене отметила: «Я очень довольна, все участники показали высокий уровень, а Джессика Линн стала настоящей звездой фестиваля. Даже погода была на нашей стороне в этом году – на небе не было ни облачка! И президент аналогичного фестиваля кантри-музыки в Латвии сказал, что поражён числом зрителей и масштабами мероприятия и по-доброму завидует нам. Ну а мы будем готовиться к следующему фестивалю, который с 1999 года стал ежегодным».



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Состоялся также и уже традиционный парад мотоциклистов – колоритное зрелище.Затем в течение двух дней гости фестиваля могли наслаждаться выступлениями литовских групп - «MAS», «The Road Band», «Jovaras» и «Dinozaurai», «The Interstate Express» из Великобритании, «Sentiment Falls» из Швеции и многих других групп и солистов из Литвы, России, Дании, США, Франции и Испании. Всего групп, включая танцевальные, было около 20.С успехом прошли фиеста линейных танцев «Line dance» и выступления самых юных артистов «Надежды кантри».Закончился фестиваль в ночь с субботы на воскресенье зрелищным фейерверком. А в воскресенье все желающие могли услышать мессу во здравие фестиваля «Visagino country» в городском костёле святого апостола Петра.Почётный президент и главный организатор фестиваля Эляна Чекене отметила: «Я очень довольна, все участники показали высокий уровень, а Джессика Линн стала настоящей звездой фестиваля. Даже погода была на нашей стороне в этом году – на небе не было ни облачка! И президент аналогичного фестиваля кантри-музыки в Латвии сказал, что поражён числом зрителей и масштабами мероприятия и по-доброму завидует нам. Ну а мы будем готовиться к следующему фестивалю, который с 1999 года стал ежегодным». Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Visagino country» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 138 раз Комментарии