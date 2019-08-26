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«Наши руки не для скуки…»





Не так давно на бескрайних российских просторах родилось слово «предпенсионер», тут же прижившееся и в странах бывшего СССР.

Предпенсионер – это кандидат в пенсионеры. Две эти родственные группы объединяет возраст, что, в принципе, вполне логично. Но вот некоторые называют этот возраст золотым, а для некоторых он лишь повод пожаловаться на свои болячки да проблемы да поплакаться в жилетку всем, кто не успел увернуться.

«Обзор» всегда поддерживал первых, молодых душой. Вот и сейчас газета объявляет конкурс «Наши руки не для скуки…».

Мы приглашаем наших верных друзей-читателей рассказывать о своих знакомых – мастерах на все руки. О тех, кто не жалуется на свою жизнь, а увлечён каким-то интересным делом, предполагающим работу руками. И не просто о народных умельцах, а о тех, кто нашёл какую-то свою особенную нишу.
«Обзор», например, планирует в одном из сентябрьских номеров рассказать о вильнюсце Василии Марченко, вырезающем из дерева уникальные иконы (на снимке) при помощи собственноручно сделанного станка.

В нашем конкурсе будет две группы победителей: три призёра среди авторов лучших рассказов (с фотографиями!) о народных мастерах и три призёра среди, собственно, мастеров.

Журналисты «Обзора» также будут повествовать об умельцах, но это будет уже вне конкурса.

В конкурсе есть возрастные ограничения: в нём могут участвовать только лица, не младше 50 лет! Зелёные юнцы младше этого возраста могут пока учиться у старших товарищей.

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, Предпенсионер, Василий Марченко, «Наши руки не для скуки…»
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добавлена сегодня, 26 августа, 15:40

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