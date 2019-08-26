Вильнюс загадал задачу 🔊 Воспроизвести На переднем плане - лидер Первой команды Литвы международный гроссмейстер Мартинас Лимонтас.



В Вильнюсе, в гостинице „Краун Плаза“, прошёл Конгресс Всемирной федерации по шахматной композиции и чемпионат мира по решению шахматных задач и этюдов. В связи с этим в столицу Литвы съехалось немало выдающихся шахматных композиторов.



В нынешнее время в федерацию входит 42 страны. Конгресс открыл Президент Всемирной федерации по шахматной композиции Гари Фугиаксис (Греция). Делегаты Конгресса почтили память шахматных композиторов, умерших за время после предыдущего Конгресса, в том числе Мечисловаса Римкуса из Литвы.



На Конгрессе во Всемирную федерацию по шахматной композиции была принята ещё одна страна - ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты). В связи с тем, что существовавшая система подсчета рейтингов имела некоторые недостатки (например, участник с наивысшим рейтингом даже в случае победы не мог его увеличить), Конгресс принял новую систему подсчёта рейтингов. Были присвоены звания международных гроссмейстеров и мастеров, титулы международных арбитров. В нынешнее время в федерацию входит 42 страны. Конгресс открыл Президент Всемирной федерации по шахматной композиции Гари Фугиаксис (Греция). Делегаты Конгресса почтили память шахматных композиторов, умерших за время после предыдущего Конгресса, в том числе Мечисловаса Римкуса из Литвы.На Конгрессе во Всемирную федерацию по шахматной композиции была принята ещё одна страна - ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты). В связи с тем, что существовавшая система подсчета рейтингов имела некоторые недостатки (например, участник с наивысшим рейтингом даже в случае победы не мог его увеличить), Конгресс принял новую систему подсчёта рейтингов. Были присвоены звания международных гроссмейстеров и мастеров, титулы международных арбитров.



В первый день участникам соревнования было предложено за 20 минут решить три задачи с заданием „Мат в два хода“. За 60 минут надо было справиться с тремя трехходовками (их "Обзор" предложит своим читателям решить в следующем номере газеты, которая выйдет 5 сентября - прим. ред.), а 120 минут отводилось на решение трех этюдов.



После проверки решений композиций первого дня вперёд с 86 очками из 90 возможных вырвалась команда из Польши. Великобритания набрала 79 очков, Сербия - 75,5 очка. Столько же очков оказалось у команды из Германии, однако немцы потратили на одну минуту больше. 75 очков было у России.



Первая команда Литвы оказалась на шестом месте с 73,3 очка. Далее расположились Финляндия - 71,3, Украина - 68,8, Бельгия - 68, Израиль - 67,8, Греция - 64,8, Швейцария - 62,5, Беларусь и Голландия - по 60,5 очка, Латвия - 57,7 и т.д.



Награждение Чемпиона Литвы международного гроссмейстера Мартинаса Лимонтаса (первый слева). Президент Союза шахматных композиторов Литвы, член Первой команды Литвы по решению, международный мастер Видмантас Саткус (первый справа)



Второй день чемпионата начался с решения трех задач на кооперативный мат. У участников было 50 минут. Затем 80 минут отводилось на три многоходовые задачи. В последнем, шестом раунде на решение трех задач на обратный мат было 50 минут.



Никому не удалось и во второй день догнать команду из Польши (Пётр Гурски, Кацпер Пиорун, Пётр Мурдзя). Всего ее члены набрали 150,1 очка и заняли первое место. Такого успеха они достигают 9 лет подряд!



Второе место досталось команде из России (Алексей Попов, Данила Моисеев, Данила Павлов), у которой 147,5 очка. Великобритания (Джон Нанн, Джонатан Местель, Давид Хадже) заняла третье место - 140,6 очка. Четвертое место у Германии - 137,3 очка, пятое у Сербии - 129,8 очка.



Успешным можно считать результат Первой литовской команды (Мартинас Лимонтас, Видмантас Саткус, Стасис Степонавичюс), которая заняла шестое место - 124,1 очка.



Дальше команды расположились так: 7. Украина - 121,2 очка, 8. Финляндия - 117,5, 9. Бельгия - 117,3, 10. Голландия - 116,3, 11. Израиль - 113,4, 12. Греция - 106,9, 13, Швейцария - 104,8, 14. Беларусь - 98,8, 15. Франция - 92 и т.д.



В личном зачете впервые победителем стал международный мастер из Польши Пётр Гурски (70,3 очка). Второе место у Джона Нанна (Великобритания, 69,6 очка). Кстати, он не только является международным гроссмейстером по решению задач и этюдов, но и известен во всем мире как международный гроссмейстер по практическим шахматам. Третье место занял бельгиец международный гроссмейстер Эди Ван Бирс, набравший 69,5 очка.



Международный гроссмейстер из Литвы Мартинас Лимонтас поделил 8-9 места с Данилой Моисеевым (Россия). Оба набрали по 65,5 очка. Это хороший результат, учитывая, что всего задачи и этюды решал 91 участник.



По мнению делегатов Конгресса, его работа была организована на высоком уровне. Были довольны и участники чемпионата мира. В этом большая заслуга Департамента по спорту и физической культуре при Правительстве Литвы и Союза шахматных композиторов Литвы.



В следующем году Конгресс Всемирной федерации по шахматной композиции и чемпионат мира по решению задач и этюдов состоятся на острове Родос в Греции. Чемпионат Европы по решению в 2020 году пройдёт в Полтаве (Украина).



Борис ГЕЛЬПЕРНАС,



мастер по шахматной композиции В чемпионате мира по решению задач и этюдов участвовала 21 команда. В составе каждой команды могло быть трое решателей, но в зачет шли результаты двух лучших.В первый день участникам соревнования было предложено за 20 минут решить три задачи с заданием „Мат в два хода“. За 60 минут надо было справиться с тремя трехходовками (их "Обзор" предложит своим читателям решить в следующем номере газеты, которая выйдет 5 сентября - прим. ред.), а 120 минут отводилось на решение трех этюдов.После проверки решений композиций первого дня вперёд с 86 очками из 90 возможных вырвалась команда из Польши. Великобритания набрала 79 очков, Сербия - 75,5 очка. Столько же очков оказалось у команды из Германии, однако немцы потратили на одну минуту больше. 75 очков было у России.Первая команда Литвы оказалась на шестом месте с 73,3 очка. Далее расположились Финляндия - 71,3, Украина - 68,8, Бельгия - 68, Израиль - 67,8, Греция - 64,8, Швейцария - 62,5, Беларусь и Голландия - по 60,5 очка, Латвия - 57,7 и т.д.Второй день чемпионата начался с решения трех задач на кооперативный мат. У участников было 50 минут. Затем 80 минут отводилось на три многоходовые задачи. В последнем, шестом раунде на решение трех задач на обратный мат было 50 минут.Никому не удалось и во второй день догнать команду из Польши (Пётр Гурски, Кацпер Пиорун, Пётр Мурдзя). Всего ее члены набрали 150,1 очка и заняли первое место. Такого успеха они достигают 9 лет подряд!Второе место досталось команде из России (Алексей Попов, Данила Моисеев, Данила Павлов), у которой 147,5 очка. Великобритания (Джон Нанн, Джонатан Местель, Давид Хадже) заняла третье место - 140,6 очка. Четвертое место у Германии - 137,3 очка, пятое у Сербии - 129,8 очка.Успешным можно считать результат Первой литовской команды (Мартинас Лимонтас, Видмантас Саткус, Стасис Степонавичюс), которая заняла шестое место - 124,1 очка.Дальше команды расположились так: 7. Украина - 121,2 очка, 8. Финляндия - 117,5, 9. Бельгия - 117,3, 10. Голландия - 116,3, 11. Израиль - 113,4, 12. Греция - 106,9, 13, Швейцария - 104,8, 14. Беларусь - 98,8, 15. Франция - 92 и т.д.В личном зачете впервые победителем стал международный мастер из Польши Пётр Гурски (70,3 очка). Второе место у Джона Нанна (Великобритания, 69,6 очка). Кстати, он не только является международным гроссмейстером по решению задач и этюдов, но и известен во всем мире как международный гроссмейстер по практическим шахматам. Третье место занял бельгиец международный гроссмейстер Эди Ван Бирс, набравший 69,5 очка.Международный гроссмейстер из Литвы Мартинас Лимонтас поделил 8-9 места с Данилой Моисеевым (Россия). Оба набрали по 65,5 очка. Это хороший результат, учитывая, что всего задачи и этюды решал 91 участник.По мнению делегатов Конгресса, его работа была организована на высоком уровне. Были довольны и участники чемпионата мира. В этом большая заслуга Департамента по спорту и физической культуре при Правительстве Литвы и Союза шахматных композиторов Литвы.В следующем году Конгресс Всемирной федерации по шахматной композиции и чемпионат мира по решению задач и этюдов состоятся на острове Родос в Греции. Чемпионат Европы по решению в 2020 году пройдёт в Полтаве (Украина). специально для «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: гостиница, „Краун Плаза“, Конгресс Всемирной федерации по шахматной композиции, чемпионат мира по решению шахматных задач и этюдов — статья прочитана 135 раз Комментарии