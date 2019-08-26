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Гражданина Чехии подозревают в Литве в торговле людьми



Литовские прокуроры не просят задержать гражданина Чехии, подозреваемого в использовании соотечественников для принудительной работы.

"Не будет обращения в суд, будут избраны более мягкие меры пресечения", – сообщила BNS представитель по связям с общественностью Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене.

Владелец аттракционов 1984 года рождения был задержан в субботу, когда полиция получила данные и начала досудебное расследование торговли людьми и принудительной работы в Паланге.

По данным правоохраны, мужчина мог запугать трех соотечественников, избивать их, отнять паспорта.

В жалобе говорится, что мужчин, обслуживающих аттракционы, на ночь закрывают в помещениях, они живут в антисанитарных условиях.

Полиции сообщила, что один из работников сейчас исчез по неясным причинам.

Представитель по связям с общественностью Полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сообщила BNS, что место нахождения исчезнувшего человека не установлено. По предварительным данным, он мог отправиться в Чехию.
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BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: полиция, аттракцион, подозрения, чех, рабовладелец
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 августа, 13:20

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