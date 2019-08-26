Загрузка... Гражданина Чехии подозревают в Литве в торговле людьми 🔊 Воспроизвести



Литовские прокуроры не просят задержать гражданина Чехии, подозреваемого в использовании соотечественников для принудительной работы.



"Не будет обращения в суд, будут избраны более мягкие меры пресечения", – сообщила BNS представитель по связям с общественностью Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене.



Владелец аттракционов 1984 года рождения был задержан в субботу, когда полиция получила данные и начала досудебное расследование торговли людьми и принудительной работы в Паланге.



По данным правоохраны, мужчина мог запугать трех соотечественников, избивать их, отнять паспорта.



В жалобе говорится, что мужчин, обслуживающих аттракционы, на ночь закрывают в помещениях, они живут в антисанитарных условиях.



Полиции сообщила, что один из работников сейчас исчез по неясным причинам.



Представитель по связям с общественностью Полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сообщила BNS, что место нахождения исчезнувшего человека не установлено. По предварительным данным, он мог отправиться в Чехию. Литовские прокуроры не просят задержать гражданина Чехии, подозреваемого в использовании соотечественников для принудительной работы."Не будет обращения в суд, будут избраны более мягкие меры пресечения", – сообщила BNS представитель по связям с общественностью Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене.Владелец аттракционов 1984 года рождения был задержан в субботу, когда полиция получила данные и начала досудебное расследование торговли людьми и принудительной работы в Паланге.По данным правоохраны, мужчина мог запугать трех соотечественников, избивать их, отнять паспорта.В жалобе говорится, что мужчин, обслуживающих аттракционы, на ночь закрывают в помещениях, они живут в антисанитарных условиях.Полиции сообщила, что один из работников сейчас исчез по неясным причинам.Представитель по связям с общественностью Полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сообщила BNS, что место нахождения исчезнувшего человека не установлено. По предварительным данным, он мог отправиться в Чехию. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: полиция, аттракцион, подозрения, чех, рабовладелец География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии