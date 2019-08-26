Премьер Литвы заболел и может уйти на больничный до 3 октября 🔊 Воспроизвести Саулюс Сквернялис



Литовский президент Гитанас Науседа создал возможность премьеру Саулюсу Сквярнялису при необходимости отсутствовать на работе по состоянию здоровья до 4 октября, сообщили представители премьера.



Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Представители премьера заявляют, что глава правительства планирует выполнять свою повседневную работу, а бюллетенем воспользуется по потребности.



"В президентском декрете предусматривается возможность получить бюллетень в течение этого полуторамесячного периода, когда это потребуется. Это не означает, что во время всего этого периода премьер будет нетрудоспособным – насколько это будет возможно, то точно будет выполнять свою повседневную работу", – сказал BNS в понедельник советник премьера Арнолдас Пикжирнис. Литовский президент Гитанас Науседа создал возможность премьеру Саулюсу Сквярнялису при необходимости отсутствовать на работе по состоянию здоровья до 4 октября, сообщили представители премьера.Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.Представители премьера заявляют, что глава правительства планирует выполнять свою повседневную работу, а бюллетенем воспользуется по потребности."В президентском декрете предусматривается возможность получить бюллетень в течение этого полуторамесячного периода, когда это потребуется. Это не означает, что во время всего этого периода премьер будет нетрудоспособным – насколько это будет возможно, то точно будет выполнять свою повседневную работу", – сказал BNS в понедельник советник премьера Арнолдас Пикжирнис. По его словам, в повестке работы премьера будет отдельная информация о его нетрудоспособности.



Ранее, в понедельник, глава правительства сообщил, что вынуждены продолжить лечение, "поэтому в ближайшие месяцы придется периодически уделять внимание и необходимым процедурам".



Он утверждает, что старается не отрываться от работы с обновленной командой, однако заранее приносит извинения в связи с приглашениями на различные мероприятия, в которых не сможет принять участие. Премьер сообщил, что операция, проведенная несколько недель назад, во время отпуска, прошла успешно.



С. Сквярнялис отметил, что более подробных комментариев не предоставит и просит уважать его право на частную жизнь.



"Премьер сказал столько, сколько сказал, когда-нибудь скажет больше", – добавил А. Пикжирнис.



В конце октября прошлого года С. Сквярнялис перенес операцию коррекции зрения.



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сообщил, что по причине продолжающегося лечения не сможет принять участие в ряде мероприятий, на которые приглашен. Правительственная пресс-служба сообщила о временной нетрудоспособности премьера.



"Проведенная несколько недель назад операция прошла успешно, я еще раз благодарю хирургов и медработников за прекрасную работу. К сожалению, я вынужден продолжить лечение, поэтому в ближайшие месяцы придется периодически уделять внимание и необходимым процедурам", – написал премьер на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, здоровье Ключевые слова: премьер, лечение, операция, больничный География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии