Израиль ударил по сектору Газа

Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории сектора. Об этом сообщает The Times of Israel и



По данным армии, целью авиаудара была военная база палестинских радикалов в северной части Газы, в том числе офис командира одного из батальонов движения. Палестинская сторона не сообщала о каких-либо потерях.



Атака была ответом на обстрел из сектора Газа: 26 августа еврейское государство сообщило о ракетном ударе по своей территории. Две из трех ракет, выпущенных палестинцами, перехватила система ПВО. Одна израильтянка получила легкое ранение по пути в бомбоубежище.



Это второй такой инцидент за последние несколько дней: 22 августа истребители атаковали военные объекты ХАМАС в секторе после того, как территорию Израиля обстреляли ракетами. До этого подобное происходило в июне: тогда авиация ударила по подземной инфраструктуре боевиков.



