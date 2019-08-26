Названа причина скачка радиации после взрыва под Северодвинском 🔊 Воспроизвести



Причиной кратковременного повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало облако инертных газов. Об этом сообщили в Росгидромете, передает в понедельник, 26 августа,



Специалисты пояснили, что облако образовалось в результате распада изотопов бария, стронция и лантана. «Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (период полураспада — 9,3 часа), 139Ba (83 минуты), 140Ba (12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы», — указано в сообщении. Причиной кратковременного повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало облако инертных газов. Об этом сообщили в Росгидромете, передает в понедельник, 26 августа, ЛЕНТА со ссылкой на «Интерфакс».Специалисты пояснили, что облако образовалось в результате распада изотопов бария, стронция и лантана. «Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (период полураспада — 9,3 часа), 139Ba (83 минуты), 140Ba (12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы», — указано в сообщении. В Росгидромете подчеркнули, что в настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в районе взрыва техногенные радионуклиды выявлены не были. «Радиационная обстановка стабилизировалась», — говорится в сообщении.



Отмечается, что мониторинг радиационной обстановки в регионе проводился с 8 по 23 августа специалистами Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и научно-производственного объединения «Тайфун».



Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. В результате произошедшего погибли два специалиста Минобороны России и пять сотрудников «Росатома».



В тот же день после аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по его данным, угрозы повышения радиационного фона после аварии нет. lenta.ru Категории: в России, чп и криминал, технологии Ключевые слова: радиация, взрыв, ракета, Северодвинск География: Россия — статья прочитана 143 раза Комментарии