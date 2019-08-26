В литовской Ниде задержаны двое вооруженных российских должностных лиц СМИ 🔊 Воспроизвести



В пятницу вечером в Ниде, на территории Литвы, были задержаны двое российских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу.



Служба новостей телеканала LNK сообщила, что сотрудники Пограничной службы ФСБ России были замечены на территории Литвы около 23 часов. Их обнаружили литовские коллеги.



Россияне, вооруженные пистолетами, были задержаны в 800 метрах от пограничного поста Литвы, в сторону Куршского залива, в пограничной зоне. В Литву они углубились на полкилометра.



По словам заместителя главы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, российские пограничники сказали, что непреднамеренно нарушили границу Литвы и России.



"Они реагировали на нарушение границы с российской территории на литовскую, так они пояснили. По причине своей неопытности, поскольку они работали только на своем контрольно-пропускном пункте на российской стороне, они зашли на нашу территорию, а наши пограничники с помощью систем видеонаблюдения зафиксировали этот факт, прибыли, выявили, где они находятся. Начали процедуры", – пояснил В. Мачайтис.



Об инциденте сообщено российскими коллегам, в субботу нарушители были переданы РФ.



Инцидент произошел в Ниде, после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области РФ. В пятницу вечером в Ниде, на территории Литвы, были задержаны двое российских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу.Служба новостей телеканала LNK сообщила, что сотрудники Пограничной службы ФСБ России были замечены на территории Литвы около 23 часов. Их обнаружили литовские коллеги.Россияне, вооруженные пистолетами, были задержаны в 800 метрах от пограничного поста Литвы, в сторону Куршского залива, в пограничной зоне. В Литву они углубились на полкилометра.По словам заместителя главы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, российские пограничники сказали, что непреднамеренно нарушили границу Литвы и России."Они реагировали на нарушение границы с российской территории на литовскую, так они пояснили. По причине своей неопытности, поскольку они работали только на своем контрольно-пропускном пункте на российской стороне, они зашли на нашу территорию, а наши пограничники с помощью систем видеонаблюдения зафиксировали этот факт, прибыли, выявили, где они находятся. Начали процедуры", – пояснил В. Мачайтис.Об инциденте сообщено российскими коллегам, в субботу нарушители были переданы РФ.Инцидент произошел в Ниде, после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области РФ. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: Россия, граница, нарушение, пограничники География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии