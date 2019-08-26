Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Международное рейтинговое агентство Moody‘s улучшило перспективу рейтинга долгосрочных заимствований Литвы со стабильной на положительную, а S&P Global Ratings вновь утвердило присужденный ранее рейтинг A со стабильной перспективой.



Пока рейтинг Moody‘s (A3) остается неизменным, сообщило министерство финансов.



В сообщении министерства говорится, что свое решение Moody‘s основывает на том, что Литва продолжает строгую фискальную политику, постепенно сокращает долг госсектора в соотношении с внутренним валовым продуктом, контролирует расходы на обслуживание долга и фискальный риск, связанный со старением населения.



Прочими факторами, определившими позитивную оценку Moody‘s являются рост потенциала экономики в средней и долгосрочной перспективе, на который влияют проводимые правительством структурные реформы и миграционные тенденции, повышающие предложение рабочей силы. Международное рейтинговое агентство Moody‘s улучшило перспективу рейтинга долгосрочных заимствований Литвы со стабильной на положительную, а S&P Global Ratings вновь утвердило присужденный ранее рейтинг A со стабильной перспективой.Пока рейтинг Moody‘s (A3) остается неизменным, сообщило министерство финансов.В сообщении министерства говорится, что свое решение Moody‘s основывает на том, что Литва продолжает строгую фискальную политику, постепенно сокращает долг госсектора в соотношении с внутренним валовым продуктом, контролирует расходы на обслуживание долга и фискальный риск, связанный со старением населения.Прочими факторами, определившими позитивную оценку Moody‘s являются рост потенциала экономики в средней и долгосрочной перспективе, на который влияют проводимые правительством структурные реформы и миграционные тенденции, повышающие предложение рабочей силы. По мнению экспертов S&P Global Ratings, нынешний кредитный рейтинг отражает относительно стабильный институционный климат в стране, стабильный рост экономики в среднесрочной перспективе, умеренный уровень задолженности властей и преимущества монетарной политики Европейского Центробанка.



В предыдущий раз S&P Global Ratings повышало кредитный рейтинг Литвы в марте 2018 года, а Moody‘s повышало перспективу рейтинга заимствований в 2015 году.



Другое международное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A (с положительной перспективой), а Fitch – A- (с положительной перспективой).



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В понедельник в Клайпедский морской порт в шестой раз прибыло крупнейшее в мире судно транспортировки и бункеровки сжиженного природного газа (СПГ) Kairos.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com duomenimis, судно прибыло в понедельник утром и сейчас пришвартовано к судну-хранилищу Independence Клайпедского терминала СПГ.



Впервые Kairos прибыло в Клайпедский порт в начале января этого года, до июля оно заходило в порт в целом 4 раза – два раза в январе, в феврале и в мае.



Судно бункеровки принадлежит совместной компании группы Babcock International Group и Bernhard Schulte, которая называется Babcock Schulte Energy (BSE), его арендует Klaipedos nafta вместе с германской компанией Nauticor.



Контролируемая государством литовская компания Klaipedos nafta продает 10 % акций Blue LNG, которая управляет и арендует судном Kairos – они продаются другому акционеру компании -германской Nauticor. Эти акции сменят владельца 30 сентября.



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В проведенном впервые исследовании качества цифровой жизни Литва заняла 23 место среди 65 стран.



В шкале индекса от 0 до 1 показатель Литвы составил 0,6553 пункта, демонстрируют данные исследования компании Surfshark.



Между тем, Эстония оказалась на 28 месте (0,6431 пункта), Латвия – на 39-ом (0,5791 пункта).



По словам руководителя исследований Surfshark Годди Рэя, Литва и Эстония среди стран, которые удивили.



"Примечательно то, что Литва вместе с Эстонией находятся среди нескольких стран, которые можно назвать сюрпризами", – отметил Г. Рэй в комментарии BNS.



"Это означает, что у Литвы удивительно высокий уровень качества цифровой жизни, с учетом внутреннего валового продукта (ВВП), приходящегося на одного жителя. Мировые тенденции свидетельствуют о том, что показатель ВВП на одного жителя коррелирует с качеством цифровой жизни. Однако Литва и некоторые другие страны отличаются более высоким качеством цифровой жизни, чем это могли бы показать данные ее ВВП", – добавил он.



В категории кибернетической безопасности Литва заняла четвертое место, по скорости интернета осталась 19-ой. Она отстает от лидеров в разделе мобильного интернета (33 места) и доступности электронных систем власти (38 место).



Исследователи установили, что для того, чтобы получить наиболее дешевый интернет в Литве человеку нужно работать 72 минуты, а самый дешевый мобильный интернет – 477 секунд.



На вершине составленного впервые индекса находится Австралия – ее индекс составил 0,7992 пункта. От нее немного отстает Франция (0,7985 пункта) и Сингапур (0,7854 пункта).



Внизу таблицы оказались Ирак (0,2915 пункта), Эфиопия (0,2328 пункта) и Алжир (0,1865 пункта).



Рейтинг составлялся с учетом скорости и доступности интернета, кибернетической безопасности, законодательства о защите данных, доступности электронных услуг власти и прочих критериев.



По сообщению Surfshark, хорошо развитая интернет-структура не обязательно гарантирует высокий уровень цифровой жизни населения – на нее в большей степени влияет уровень кибернетической безопасности и законы, защищающие личные данные.



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В первой половине этого года чистые убытки Snaige, единственной компании по производству холодильников в странах Балтии, косвенно контролируемой российской группой Polair, составили 346 тыс. евро, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (1,095 млн евро).



Консолидированные доходы предприятия за год снизились на 6,6% до 15,7 млн евро, сообщила Snaige через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Как говорится в сообщении предприятия, одной из наиболее важных причин снижения продаж являются финансовые трудности крупного французского клиента и связанная с этим потеря продаж. На Snaige считают, что трудности, скорее всего, будут временными.



Прибыль Snaige до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) за первое полугодие составила 600 тыс. евро. EBITDA за аналогичный период прошлого года составила минус 100 тыс. евро.



Акции Snaige котируются в Дополнительном списке биржи. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии