Загрузка... Netflix снимает в Вильнюсе детективный сериал 🔊 Воспроизвести



Британцы снимают в Вильнюсе детективный сериал по заказу американского телеканала Netflix, часть важнейших сцен будет сниматься в микрорайоне Шешкине.



Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью компании Ahil, которая организует съемки сериала, Моника Дпакуте-Синкявичене, сюжет сериала Young Wallander ("Молодой Валлландер") перенесет зрителей в Швецию. Сериал создается по серии книг известного шведского писателя Хеннинга Манкеля о детективе Курте Валландере.



Вильнюс был избран для съемок сериала по причине ландшафтного разнообразия, позволяющего передать шведский колорит, а также потому, что литовская столица уже известка как дружественный для кино город.



"Вильнюс уже заслужил сильную репутацию дружественного для кино города, предложив различные места и местный персонал, поэтому стал очевидными выбором для съемок "Молодого Валландера". Обладая большим кинематографическим потенциалом, различными ландшафтами и выбором мест для съемок, город является прекрасным фоном для шведского нарратива", – отметили партнеры Netflix в ответе BNS. Британцы снимают в Вильнюсе детективный сериал по заказу американского телеканала Netflix, часть важнейших сцен будет сниматься в микрорайоне Шешкине.Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью компании Ahil, которая организует съемки сериала, Моника Дпакуте-Синкявичене, сюжет сериала Young Wallander ("Молодой Валлландер") перенесет зрителей в Швецию. Сериал создается по серии книг известного шведского писателя Хеннинга Манкеля о детективе Курте Валландере.Вильнюс был избран для съемок сериала по причине ландшафтного разнообразия, позволяющего передать шведский колорит, а также потому, что литовская столица уже известка как дружественный для кино город."Вильнюс уже заслужил сильную репутацию дружественного для кино города, предложив различные места и местный персонал, поэтому стал очевидными выбором для съемок "Молодого Валландера". Обладая большим кинематографическим потенциалом, различными ландшафтами и выбором мест для съемок, город является прекрасным фоном для шведского нарратива", – отметили партнеры Netflix в ответе BNS. Выбор был обусловлен и тем, что в городе много привлекательных площадок для съемок – от "атмосферных и темных аллей, неиспользуемых тюрем, до блестящих модных ресторанов".



"Он предоставляет широкий выбор изображений и чувств, который мы ищем", – говорится в ответе BNS.



Netflix снимал в Литве мини-сериал "Последние цари" об истории династии Романовых, в телеэфире несколько лет назад показывался снятая в Литве историческая драма Tokyo trial. Загрузка... BNS Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: кино, съемки, детектив География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 141 раз Комментарии