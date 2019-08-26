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Таможенники задержали груз взрывных боеприпасов из России



В понедельник на границе с Республикой Беларусь литовские таможенники задержали груз разрывных боеприпасов, отправленный из России.

Как сообщила таможня, пытались провезти коробку специфических разрывных патронов, используемых на боевых вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также на самолетах.

Водитель, везший груз из России в Литву, сообщил таможенникам, что принял груз в московском аэропорту Домодедово. Он представил транзитную декларацию и прочие документы груза, а также девяти килограммовую коробку с патронами. Открывать ее водитель отказался, чтобы не нарушить герметичность упаковки.

В документах груза говорится, что патроны доставляются из России, а их получатель – компания в Перу, что в Южной Америке.

Согласно документам цена одного патрона составляет 75,9 евро, с а стоимость всего груза патронов – почти 7,6 тыс. евро.
После консультаций с экспертами вооруженных сил Литвы, МИД и министерства экономики, таможенники решили задержать этот груз.

Для импорта, экспорта или провоза транзитом через страны Евросоюза подобных товаров должна предоставляться соответствующая лицензия. Перевозчик не предоставил подобную лицензию таможенникам, а согласно регламенту санкций в отношении России, товары подобного рода запрещено провозить транзитом через Литву.

Это уже не первый случай, когда через Литву пытаются провезти объекты военного предназначения. В мае таможенники задержали при попытке ввоза из Белоруссии пусковые ракетные системы M20 Missile Weapon System Model. В этом случае было решено вернуть груз в Беларусь.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: таможня, граница, боеприпасы
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 августа, 13:30

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