Таможенники задержали груз взрывных боеприпасов из России 🔊 Воспроизвести



В понедельник на границе с Республикой Беларусь литовские таможенники задержали груз разрывных боеприпасов, отправленный из России.



Как сообщила таможня, пытались провезти коробку специфических разрывных патронов, используемых на боевых вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также на самолетах.



Водитель, везший груз из России в Литву, сообщил таможенникам, что принял груз в московском аэропорту Домодедово. Он представил транзитную декларацию и прочие документы груза, а также девяти килограммовую коробку с патронами. Открывать ее водитель отказался, чтобы не нарушить герметичность упаковки.



В документах груза говорится, что патроны доставляются из России, а их получатель – компания в Перу, что в Южной Америке.



Согласно документам цена одного патрона составляет 75,9 евро, с а стоимость всего груза патронов – почти 7,6 тыс. евро. В понедельник на границе с Республикой Беларусь литовские таможенники задержали груз разрывных боеприпасов, отправленный из России.Как сообщила таможня, пытались провезти коробку специфических разрывных патронов, используемых на боевых вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также на самолетах.Водитель, везший груз из России в Литву, сообщил таможенникам, что принял груз в московском аэропорту Домодедово. Он представил транзитную декларацию и прочие документы груза, а также девяти килограммовую коробку с патронами. Открывать ее водитель отказался, чтобы не нарушить герметичность упаковки.В документах груза говорится, что патроны доставляются из России, а их получатель – компания в Перу, что в Южной Америке.Согласно документам цена одного патрона составляет 75,9 евро, с а стоимость всего груза патронов – почти 7,6 тыс. евро. После консультаций с экспертами вооруженных сил Литвы, МИД и министерства экономики, таможенники решили задержать этот груз.



Для импорта, экспорта или провоза транзитом через страны Евросоюза подобных товаров должна предоставляться соответствующая лицензия. Перевозчик не предоставил подобную лицензию таможенникам, а согласно регламенту санкций в отношении России, товары подобного рода запрещено провозить транзитом через Литву.



Это уже не первый случай, когда через Литву пытаются провезти объекты военного предназначения. В мае таможенники задержали при попытке ввоза из Белоруссии пусковые ракетные системы M20 Missile Weapon System Model. В этом случае было решено вернуть груз в Беларусь. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: таможня, граница, боеприпасы География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии