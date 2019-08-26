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Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума

Французский президент Эмманюэль Макрон. Фото: Thibault Camus/ AP


Французский президент Эмманюэль Макрон раскритиковал капитализм и выступил за пересмотр мировой системы отношений. Он отметил, что "демократия вышла из моды, а капитализм вышел из-под контроля и сошел с ума".

"Мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии", - заявил Макрон на встрече с бизнесменами накануне саммита G7 в Биаррице.

По словам главы Франции, за работу по переустройству мировой системы должны взяться как предприятия и фирмы, так и международные организации. Как сообщает РГ со ссылкой на Agence France-Presse, была достигнута договоренность создать соответствующую коалицию среди бизнеса. Макрон заверил, что поднимет этот вопрос и на саммите большой семерки.
rg.ru
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: капитализм, G7, Макрон
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добавлена сегодня, 26 августа, 14:00

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