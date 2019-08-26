Klaipėdos nafta с партнерами не победила на конкурсе терминала СПГ на Кипре 🔊 Воспроизвести



Находящейся в управлении государства литовской компании – оператору терминалов углеводородов Klaipedos nafta не удалось победить на конкурсах проектирования, строительства и управления терминала импорта сжиженного природного газа (СПГ) на Кипре, стоимостью около 500 млн евро, сообщила компания.



Klaipedos nafta участвовала в конкурсе как партнер одного из консорциумов.



Klaipedos nafta сообщила, что на конкурсе развития кипрского терминала СПГ, в котором она участвовала как подрядчик и партнер консорциума, победителем был избран другой консорциум", – говорится в сообщении, опубликованного Вильнюсской фондовой биржей Nasdaq.



В конце июля Klaipedos nafta сообщала, что она участвует в конкурсе в качестве субподрядчика вместе с партнерами –Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui O.S.K. Lines и Osaka Gas. Тогда было заявлено, что если консорциум победит на конкурсе, то будет предоставлять услуги долгосрочного управления и надзора за этим терминалом вместе с MOL и Osaka Gas в течение 20 лет. Находящейся в управлении государства литовской компании – оператору терминалов углеводородов Klaipedos nafta не удалось победить на конкурсах проектирования, строительства и управления терминала импорта сжиженного природного газа (СПГ) на Кипре, стоимостью около 500 млн евро, сообщила компания.Klaipedos nafta участвовала в конкурсе как партнер одного из консорциумов.Klaipedos nafta сообщила, что на конкурсе развития кипрского терминала СПГ, в котором она участвовала как подрядчик и партнер консорциума, победителем был избран другой консорциум", – говорится в сообщении, опубликованного Вильнюсской фондовой биржей Nasdaq.В конце июля Klaipedos nafta сообщала, что она участвует в конкурсе в качестве субподрядчика вместе с партнерами –Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui O.S.K. Lines и Osaka Gas. Тогда было заявлено, что если консорциум победит на конкурсе, то будет предоставлять услуги долгосрочного управления и надзора за этим терминалом вместе с MOL и Osaka Gas в течение 20 лет. Klaipedos nafta утверждает, что продолжает интересоваться и анализировать прочие конкурсы международных проектов СПГ и оценивает возможности участия в них.



Кипрская государственная компания природного газа Defa объявила приглашение предоставить предложения на конкурс развития терминала СПГ в октябре 2018 года. Победитель конкурса должны быть избран в этом году, а терминал должен начать работать в 2021 году.



Евросоюз выделил этому проект более 100 млн евро помощи, совокупная его стоимость – около 500 млн евро.



На сайте компании Defa сообщается, что обязующие предложения на конкурсе представили три участника: кроме уже упомянутых в нем участвует China Petroleum Pipeline Engineering вместе с CPP, Aktor и Metron, а также консорциум европейских Damco Energy, Enagas Services Solution, GasLog LNG Services, SNAM и Terna. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: конкурс, рынок, СПГ, Кипр — статья прочитана 123 раза Комментарии