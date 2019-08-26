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Китайские компании купили большинство акций украинской Мотор Сич

© AP Photo / Andy Wong


Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске", сообщает РИА Новости.

По его словам, теперь сделку должен согласовать антимонопольный комитет Украины.

"Когда оно (решение. — Прим. ред.) будет, — мы не знаем", — добавил Малыш.

Ранее СМИ сообщили, что советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон хочет помешать покупке китайскими бизнесменами "Мотор Сич". Также отмечалось, что сотрудники американского совета по национальной безопасности и дипломаты из посольства США на Украине работают над подготовкой встречи Болтона с руководством завода. По информации СМИ, Вашингтон считает вопрос покупки "Мотор Сич" китайскими компаниями важным в стратегическом соперничестве с Пекином. В свою очередь, Малыш опроверг сообщения о попытках Болтона заблокировать продажу компаниям из Китая акций "Мотор Сич".
Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила президента и генконструктора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
РИА Новости
Категории: экономика, в мире
Ключевые слова: Китай, покупка, продажа, Мотор Сич
География: Украина
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добавлена сегодня, 26 августа, 17:00

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