По-прежнему без «Судувы» 🔊 Воспроизвести Фото: alyga.lt







Предсезонные прогнозы, о которых писал «Обзор», основывались исключительно на величине бюджета того или иного клуба литовского футбольного чемпионата.



Чем больше денег в воображаемом кошельке команды, тем больше шансов, что она купит более классных футболистов и соответственно будет бороться за более высокие места.



Однако в случае с Литвой подобный расклад оправдывается далеко не всегда.



«Стумбрас», например, не должен был, по идее испытывать по ходу первенства финансовые проблемы, а где он сегодня?



Дебютанту же турнира «Панявежису» отводили роль одного из двух главных аутсайдеров, а он в 21-м туре довольно-таки обыгрывает претендента на медали. Чем больше денег в воображаемом кошельке команды, тем больше шансов, что она купит более классных футболистов и соответственно будет бороться за более высокие места.Однако в случае с Литвой подобный расклад оправдывается далеко не всегда.«Стумбрас», например, не должен был, по идее испытывать по ходу первенства финансовые проблемы, а где он сегодня?Дебютанту же турнира «Панявежису» отводили роль одного из двух главных аутсайдеров, а он в 21-м туре довольно-таки обыгрывает претендента на медали. Чемпионат Литвы по футболу-2019



21-й тур



«Панявежис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 4:2 (П.Янушаускас, 31 – с пен., Т.Элёшюс, 60, В.Гашпутис, 87, Р.Ледесма, 90+3 - М.Григаравичюс, 15, Д.Казлаускас, 86). 750 зрителей.



«Паланга» – «Атлантас» (Клайпеда) – 0:2 (Д.Шярнас, 54 – с пена., Д.Добрецов, 90+4). Незабитый пенальти: С.Мошников, 11 – «Паланга». 400 зрителей.



«Стумбрас» (Каунас) – «Кауно Жальгирис» – 0:3 (техническое поражение).



Матч «Жальгирис» (Вильнюс) - «Судува» (Мариямполе) перенесён.



Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 13 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 11, 3-4. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), 4. Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.







Турнирное положение: 1. «Жальгирис» - 49 очков (после 20 игр), 2. «Судува» - 45 (18), 3. «Ритеряй» – 35 (21), 4. «Кауно Жальгирис» - 33 (21), 5. «Панявежис» - 26 (21), 6. «Атлантас» - 19 (21), 7. «Стумбрас» - 15 (21), 8. «Паланга» - 13 (21).



В 22-м туре на 31 августа запланированы следующие встречи: «Паланга» - «Жальгирис», «Кауно Жальгирис» - «Атлантас». «Панявежис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 4:2 (П.Янушаускас, 31 – с пен., Т.Элёшюс, 60, В.Гашпутис, 87, Р.Ледесма, 90+3 - М.Григаравичюс, 15, Д.Казлаускас, 86). 750 зрителей.«Паланга» – «Атлантас» (Клайпеда) – 0:2 (Д.Шярнас, 54 – с пена., Д.Добрецов, 90+4). Незабитый пенальти: С.Мошников, 11 – «Паланга». 400 зрителей.«Стумбрас» (Каунас) – «Кауно Жальгирис» – 0:3 (техническое поражение).Матч «Жальгирис» (Вильнюс) - «Судува» (Мариямполе) перенесён.1. Томислав Киш («Жальгирис») – 13 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 11, 3-4. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), 4. Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.1. «Жальгирис» - 49 очков (после 20 игр), 2. «Судува» - 45 (18), 3. «Ритеряй» – 35 (21), 4. «Кауно Жальгирис» - 33 (21), 5. «Панявежис» - 26 (21), 6. «Атлантас» - 19 (21), 7. «Стумбрас» - 15 (21), 8. «Паланга» - 13 (21). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: "Стумбрас", «Кауно Жальгирис», чемпионат Литвы по футболу, результаты матчей, Лига А, футбол, Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии