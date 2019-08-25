«Shanguy»: когда ты молод, у тебя все вызывает вдохновение 🔊 Воспроизвести «Shanguy» – музыкальный проект, в который входят итальянский диджей NRD1, французский исполнитель Eon Melka и инди-музыкант Frank-O. В середине лета нынешнего года он посетил белорусский город Витебск, где принял участие в "Славянском базаре". Там корреспондент "Обзора" с ребятами и поговорил.











- Скажите, Вы первый раз посетили Белоруссию?



- Да! Нам здесь всё понравилось. Люди добрые, отзывчивые.



- Если коснуться вашего творчества, то как вам то, что у вас лишь одна девушка в мужском коллективе?



- Конечно, очень сложно быть в обществе парней одной девушке. Но мы уверены, что где-то еще есть такая же милая, замечательная, которая также носит розовое, которая в целом любит розовый цвет.



- Продолжая тему розового цвета. У Вашей девушки очень яркая, колоритная внешность. Можете, учитывая ее, а также то, что в Белоруссии есть не только голубоглазые и блондинки, но также много и девушек с темными волосами, может быть, можете посоветовать этим девушкам, какие наряды им особенно подойдут, какие цвета, какая косметика? - Да! Нам здесь всё понравилось. Люди добрые, отзывчивые.- Конечно, очень сложно быть в обществе парней одной девушке. Но мы уверены, что где-то еще есть такая же милая, замечательная, которая также носит розовое, которая в целом любит розовый цвет. - На самом деле не очень важно, какая ты - блондинка, брюнетка, шатенка, главное, чтобы ты чувствовала себя прекрасной внутри. Тем более, что наша девушка, по ее собственному признанию, сама вообще не умеет краситься, а ходит к визажистам.



- Что у вас вызывает вдохновение?



- У молодых музыкантов все вызывает вдохновение. Даже стакан воды - он тоже может вызвать вдохновение. И тоже очень важна здесь креативность. У каждого она своя, но когда мы собираемся вместе с кем-то еще для того, чтобы выступить в каком-то концерте, то у нас прибавляется энергии для того, чтобы что-то сделать.



Вдохновение может быть откуда угодно, в том числе и от банальной бутылки с водой.







- В Витебске успели ли вы что-то посмотреть, нашли может быть здесь себе какое-то вдохновение, может быть, стихи у кого-то здесь родились?



- Да, мы здесь многое успели посмотреть, но главное впечатление - всё равно зрители в зале.



- Есть ли у вас какой-то рецепт, как сделать так, чтобы песни, исполняемые сегодня, оставались такими же популярными спустя 20-30 и более лет?



- Никогда не узнаешь, как сделать так, что может получается написать песню и тебе кажется замечательной, но кто-то не так отработал - и не пойдет. А бывает, когда песня, на которую ты вообще не ставишь, вдруг выстрелит.



- То есть, только 1% песен выстреливает, а 99% терпит неудачу?



- Да, надо чтобы была определенная значимая мелодия, которую люди могли бы оценивать.



- Можно ли сказать, что сегодня звуконесущая индустрия умерла?



- Многие, конечно, до сих пор мыслят альбомами. Альбом - это важная интеллектуальная составляющая, но это не всё, что есть в музыкальной индустрии. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: «Shanguy» — статья прочитана 103 раза Комментарии