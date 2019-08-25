Загрузка... NYT сообщила о потенциально первом совершённом в космосе преступлении 🔊 Воспроизвести © РИА Новости



Американский астронавт Энн Макклейн может войти в историю как первый человек, совершивший преступление, находясь в космосе на борту Международной космической станции (МКС).



Об этом сообщает



Согласно данным издания, астронавт использовала компьютер NASA, чтобы получить доступ к банковским счетам своей бывшей супруги Саммер Уорден.



Обнаружив несанкционированный вход в систему, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к её банковскому счёту. В итоге она узнала, что один из компьютеров зарегистрирован в NASA, после чего девушка подала жалобу в управление генерального инспектора ведомства, обвинив Макклейн в краже личных данных и незаконном доступе к своим банковским счетам. Американский астронавт Энн Макклейн может войти в историю как первый человек, совершивший преступление, находясь в космосе на борту Международной космической станции (МКС).Об этом сообщает RT со ссылкой на The New York Times.Согласно данным издания, астронавт использовала компьютер NASA, чтобы получить доступ к банковским счетам своей бывшей супруги Саммер Уорден.Обнаружив несанкционированный вход в систему, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к её банковскому счёту. В итоге она узнала, что один из компьютеров зарегистрирован в NASA, после чего девушка подала жалобу в управление генерального инспектора ведомства, обвинив Макклейн в краже личных данных и незаконном доступе к своим банковским счетам. Астронавт призналась в содеянном, указав, что получила доступ к банковскому счёту из космоса из желания убедиться, что у семьи с деньгами всё в порядке, так как, несмотря на развод, Уорден и Макклейн воспитывают вместе ребёнка. Также она добавила, что использовала пароль к этому счёту, который они обе применяли во время их совместного проживания, и Уорден знала про данную ситуацию и никогда прежде не запрещала этого делать.



Отмечается, что в настоящий момент расследование инцидента продолжается.



Ранее сообщалось, что итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым космическим диджеем, выступив с орбиты перед любителями электронной музыки. Загрузка... russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: космос, преступление, МКС — статья прочитана 318 раз Комментарии