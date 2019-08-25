Украинский дворик в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Да, да! Не удивляйтесь, украинский дворик 17 августа 2019 года действительно разместился на сцене Центра занятости молодёжи в литовском городе-курорте Друскининкай.



Киевский Академический театр «Колесо» (Украина) замечательно представил зрителям спектакль «В Киеве, на Подоле, или Где вы сохните бельё» (директор и главный режиссёр театра Инна Клищевская).



Это был предпоследний спектакль 5-го Международного театрального фестиваля «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/.



Если вы бывали на Украине и общались с коренным населением, то манера общения, особенно в сёлах и деревнях, должна быть вам знакома. Там общение между людьми очень своеобразно, в некоторых регионах оно идёт на особом языке – на так называемом суржике. Киевский Академический театр «Колесо» (Украина) замечательно представил зрителям спектакль «В Киеве, на Подоле, или Где вы сохните бельё» (директор и главный режиссёр театра Инна Клищевская).Это был предпоследний спектакль 5-го Международного театрального фестиваля «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/.Если вы бывали на Украине и общались с коренным населением, то манера общения, особенно в сёлах и деревнях, должна быть вам знакома. Там общение между людьми очень своеобразно, в некоторых регионах оно идёт на особом языке – на так называемом суржике.



И актёры прекрасно передали все тонкости и манеры общения этого маленького украинского дворика. С первых же минут в зале воцарилась доброжелательная и весёлая обстановка. Городские байки, песни и танцы по мотивам водевиля Николая Янчука «НА ЯРМАРКУ» украинские актёры пронесли через весь спектакль.



Сами актёры труппы, в шутку, называют этот спектакль украинско-еврейским Ромео и Джульетой.











События давних лет из жизни украинской и еврейской семей одного из дворов знаменитого киевского Подола с юмором воспринимались многочисленными зрителями со словами «Браво, браво!». И пусть не всем были понятны некоторые речевые обороты, но смеха в зале и аплодисментов было достаточно.



Настрой был сразу же задан уличным философом на Подоле Гоп-с-точильщиком, роль которого ярко исполнил Андрей Мороз. С первого же момента его вопрос «То вы так хлопалы? Так отож мы так и граты будэмо!» - сразу же расположил его к зрителям.



И зрители хлопали от души, а артисты играли от души. И все были вместе в вихре событий дворика в Киеве, ведь общение с публикой происходило не только на сцене, но и в зрительном зале. Точильщик увлекал своими разговорами, приглашал к общению, рассказывал байки. А ещё он делился рецептами традиционной еврейской кухни и предлагал попробовать оригинальный напиток.



Ох, сколько же шуток-прибауток, сколько же смешных моментов просмотрели зрители, наблюдая картину сватовства еврейской девушки Рахили (Ольга Армасар) и украинского парня Богдана (Денис Драчевский). А их родственники – Хома (Владислав Пупков) и Параска (Наталья Надирадзе), да Хаим (Станислав Колокольников) и Сара (Ольга Романий ), то общались как родные, то вновь бранились и ругались, узнав о решении молодых пожениться.







А уж в какие только анекдотические ситуации герои дворика ни попадали! Особенно был выразительным, вечно навеселе, милиционер-участковый Собачко, которого впечатляюще сыграл Александр Дидык. Глазища да усища чего только стоили!



Но свадьба всё равно состоялась! И уж как смачно они все ели и пили, как танцевали, как песни пели «гарно спивалы» ! Некоторые зрители даже подпевали знакомые национальные мелодии. А в конце представления, так и хотелось ещё и станцевать вместе со всеми героями спектакля на свадьбе молодых.



Хорошее настроение они подарили всем зрителям. До следующих встреч!



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Суржик – это смесь русского и украинского языков. Разговоры на таком языке очень колоритны, да и само сосуществование жителей, где проживают семьи разных национальностей в этих украинских двориках, очень интересно.И актёры прекрасно передали все тонкости и манеры общения этого маленького украинского дворика. С первых же минут в зале воцарилась доброжелательная и весёлая обстановка. Городские байки, песни и танцы по мотивам водевиля Николая Янчука «НА ЯРМАРКУ» украинские актёры пронесли через весь спектакль.Сами актёры труппы, в шутку, называют этот спектакль украинско-еврейским Ромео и Джульетой.События давних лет из жизни украинской и еврейской семей одного из дворов знаменитого киевского Подола с юмором воспринимались многочисленными зрителями со словами «Браво, браво!». И пусть не всем были понятны некоторые речевые обороты, но смеха в зале и аплодисментов было достаточно.Настрой был сразу же задан уличным философом на Подоле Гоп-с-точильщиком, роль которого ярко исполнил Андрей Мороз. С первого же момента его вопрос «То вы так хлопалы? Так отож мы так и граты будэмо!» - сразу же расположил его к зрителям.И зрители хлопали от души, а артисты играли от души. И все были вместе в вихре событий дворика в Киеве, ведь общение с публикой происходило не только на сцене, но и в зрительном зале. Точильщик увлекал своими разговорами, приглашал к общению, рассказывал байки. А ещё он делился рецептами традиционной еврейской кухни и предлагал попробовать оригинальный напиток.Ох, сколько же шуток-прибауток, сколько же смешных моментов просмотрели зрители, наблюдая картину сватовства еврейской девушки Рахили (Ольга Армасар) и украинского парня Богдана (Денис Драчевский). А их родственники – Хома (Владислав Пупков) и Параска (Наталья Надирадзе), да Хаим (Станислав Колокольников) и Сара (Ольга Романий ), то общались как родные, то вновь бранились и ругались, узнав о решении молодых пожениться.А уж в какие только анекдотические ситуации герои дворика ни попадали! Особенно был выразительным, вечно навеселе, милиционер-участковый Собачко, которого впечатляюще сыграл Александр Дидык. Глазища да усища чего только стоили!Но свадьба всё равно состоялась! И уж как смачно они все ели и пили, как танцевали, как песни пели «гарно спивалы» ! Некоторые зрители даже подпевали знакомые национальные мелодии. А в конце представления, так и хотелось ещё и станцевать вместе со всеми героями спектакля на свадьбе молодых.Хорошее настроение они подарили всем зрителям. До следующих встреч! Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, «Колесо», «В Киеве, на Подоле, или Где вы сохните бельё» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 131 раз Комментарии