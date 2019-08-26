Глава МИД Литвы обвинил Минск в слишком быстром строительстве БелАЭС 🔊 Воспроизвести © Photo: vk / РУП "Белорусская АЭС"



При этом эксперты МАГАТЭ, завершившие миссию на АЭС на этой неделе, отметили ряд полезных решений для обеспечения безопасности объекта и стремление Минска следовать всем нормам, сообщает



Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства балтийской республики.



На этот раз Линкявичюса не устроило то, что, по его мнению, национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС до объявленного запуска объекта не предусматривает реализацию рекомендаций, которые дали Минску эксперты женевского Совещания сторон Конвенции Эспоо. При этом эксперты МАГАТЭ, завершившие миссию на АЭС на этой неделе, отметили ряд полезных решений для обеспечения безопасности объекта и стремление Минска следовать всем нормам, сообщает Sputnik Литва . Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в очередной раз обвинил Белоруссию в нарушении норм безопасности при строительстве атомной электростанции под Островцом.Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства балтийской республики.На этот раз Линкявичюса не устроило то, что, по его мнению, национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС до объявленного запуска объекта не предусматривает реализацию рекомендаций, которые дали Минску эксперты женевского Совещания сторон Конвенции Эспоо. "Очевидно, что график строительных работ остаются более важным для Белоруссии, чем обеспечение безопасности АЭС и реализации рекомендаций международных экспертов", - заявил литовский министр.



По его словам, миссия МАГАТЭ, которая находилась на БелАЭС с начала августа, "также приготовила новые важные рекомендации", однако какие именно - Линкявичюс не пояснил.



"Запуск Островецкой АЭС не решит ее проблемы безопасности, то есть из-за запуска она не станет более безопасной, поэтому нам нужно оставаться сосредоточенными на том, чтобы небезопасный объект не начал работать у наших границ", - сказал глава ведомства.



Спорт Литвы и Белоруссии из-за АЭС



Литва, которая добровольно закрыла собственную работающую Игналинскую АЭС и не преуспела в строительстве Висагинской атомной электростанции, постоянно предъявляет претензии соседней Белоруссии, которая строит АЭС в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Литовские власти бездоказательно обвиняют Минск в нарушении норм безопасности при возведении объекта, а кроме того, пытались организовать в Европе целую кампанию против покупки электроэнергии с объекта, однако не преуспели в этом. Как ранее стало известно, об импорте в будущем дешевого белорусского электричества задумывается даже Латвия.



Белорусское руководство подчеркивает, что за этими вопросами следят международные эксперты, а Минск всегда вовремя предоставляет информацию и исправляет замечания. По оценке белорусских чиновников и многих экспертов, за ожесточенными нападками Вильнюса стоят политические мотивы, а также зависть к более успешному в развитии энергетики соседу.



На этой неделе эксперты МАГАТЭ подвели итоги миссии по эксплуатационной безопасности БелАЭС. В работе группы участвовали представители Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, России, Словакии, США.



Международный регулятор отметил стремление Минска укрепить безопасность АЭС перед запуском первого энергоблока. Также специалисты отметили надежную систему аварийного оповещения населения при радиологических и других авариях, наличие на БелАЭС защитного сооружения и укрытия для работников станции, а также наличие на блочном пункте управления интегральной панели, специально спроектированной для контроля и управления передвижным оборудованием во время аварийных ситуаций. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС — статья прочитана 47 раз Комментарии