Главная >> Новости >> экономика, технологии, в странах Балтии >> В Литве более десяти тысяч домохозяйств подключат солнечные батареи
Загрузка...

В Литве более десяти тысяч домохозяйств подключат солнечные батареи

© Sputnik / Александр Липовец


Владельцы таких установок получат поддержку из фондов ЕС, сообщает Sputnik Литва. К концу следующего года более десяти тысяч человек подключат солнечные батареи, прогнозирует компания Lietuvos energijos tiekimas.

Владельцы таких батарей получат поддержку из фондов Евросоюза. В 2020 году ЕС выделит на эти нужды восемь миллионов евро.

Ожидается, что средняя мощность солнечных электростанций составит три киловатта.

"Это значительный прорыв в энергетике всей страны, ведь чем больше жителей станут производящими потребителями, тем больше будет энергетическая независимость всей страны", — заявил генеральный директор Lietuvos energijos tiekimas Дарюс Монтвила.
Отмечается, что рост числа производящих потребителей энергии также важен из-за децентрализации энергетического сектора.

Поправки к закону о возобновляемых источниках энергии и электроэнергии вступят в силу 1 октября. Они позволят жителям республики производить электричество в одном месте и использовать его в другом. Например, иметь солнечную электростанцию в Молетае и использовать ее в квартире в Вильнюсе.

Пока эти изменения не вступят в силу, есть только один вариант стать производящим потребителем — установить солнечную электростанцию на крыше собственного дома или на крыше многоквартирного дома с согласия всех проживающих в нем жителей.

Ранее пресс-служба Минэнерго Литвы сообщила, что ЕС выделит балтийской республике дополнительно около шести миллионов евро на замену старых отопительных котлов и установку солнечных батарей.
Загрузка...
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: компенсации, солнечная энергия, батареи, подключение
География: Литва
статья прочитана 98 раз
добавлена сегодня, 26 августа, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка