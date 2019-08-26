Загрузка... В Литве более десяти тысяч домохозяйств подключат солнечные батареи 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Александр Липовец



Владельцы таких установок получат поддержку из фондов ЕС, сообщает



Владельцы таких батарей получат поддержку из фондов Евросоюза. В 2020 году ЕС выделит на эти нужды восемь миллионов евро.



Ожидается, что средняя мощность солнечных электростанций составит три киловатта.



"Это значительный прорыв в энергетике всей страны, ведь чем больше жителей станут производящими потребителями, тем больше будет энергетическая независимость всей страны", — заявил генеральный директор Lietuvos energijos tiekimas Дарюс Монтвила. Владельцы таких установок получат поддержку из фондов ЕС, сообщает Sputnik Литва . К концу следующего года более десяти тысяч человек подключат солнечные батареи, прогнозирует компания Lietuvos energijos tiekimas.Владельцы таких батарей получат поддержку из фондов Евросоюза. В 2020 году ЕС выделит на эти нужды восемь миллионов евро.Ожидается, что средняя мощность солнечных электростанций составит три киловатта."Это значительный прорыв в энергетике всей страны, ведь чем больше жителей станут производящими потребителями, тем больше будет энергетическая независимость всей страны", — заявил генеральный директор Lietuvos energijos tiekimas Дарюс Монтвила. Отмечается, что рост числа производящих потребителей энергии также важен из-за децентрализации энергетического сектора.



Поправки к закону о возобновляемых источниках энергии и электроэнергии вступят в силу 1 октября. Они позволят жителям республики производить электричество в одном месте и использовать его в другом. Например, иметь солнечную электростанцию в Молетае и использовать ее в квартире в Вильнюсе.



Пока эти изменения не вступят в силу, есть только один вариант стать производящим потребителем — установить солнечную электростанцию на крыше собственного дома или на крыше многоквартирного дома с согласия всех проживающих в нем жителей.



Ранее пресс-служба Минэнерго Литвы сообщила, что ЕС выделит балтийской республике дополнительно около шести миллионов евро на замену старых отопительных котлов и установку солнечных батарей. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: компенсации, солнечная энергия, батареи, подключение География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии