Welt: ссорясь с Данией из-за Гренландии, Трамп играет на руку России 🔊 Воспроизвести



Ссорясь с Данией из-за неудачной попытки покупки Гренландии, Дональд Трамп действует в интересах России, пишет немецкая газета Die Welt. Датчане единственные на данный момент, кто препятствует строительству газопровода «Северный поток — 2». Поэтому если они передумают, Вашингтон окажется в проигрышной ситуации, в то время как Москве подобные разногласия между США и Данией пойдут только на пользу.



Своим выпадом в отношении Гренландии Дональд Трамп вступает в ссору с важнейшим союзником США в борьбе против «Северного потока — 2», пишет немецкая газета Die Welt. Если датчане перестанут выступать против строительства российского газопровода, в проигрыше окажется именно Вашингтон, подчёркивает издание.



Оскорбительный отказ от визита в Данию может обойтись Трампу дорого, отмечает автор статьи. В конце концов, северное королевство в одиночку храбро противостоит российским интересам в сфере энергетики. Именно датчане сейчас блокируют строительство российского газопровода через Балтийское море по желанию или, по меньшей мере, в интересах США, подчёркивает Die Welt. Своим выпадом в отношении Гренландии Дональд Трамп вступает в ссору с важнейшим союзником США в борьбе против «Северного потока — 2», пишет немецкая газета Die Welt. Если датчане перестанут выступать против строительства российского газопровода, в проигрыше окажется именно Вашингтон, подчёркивает издание.Оскорбительный отказ от визита в Данию может обойтись Трампу дорого, отмечает автор статьи. В конце концов, северное королевство в одиночку храбро противостоит российским интересам в сфере энергетики. Именно датчане сейчас блокируют строительство российского газопровода через Балтийское море по желанию или, по меньшей мере, в интересах США, подчёркивает Die Welt.



Всё это можно было бы воспринимать как занимательный дипломатический фарс, если бы на кону не стояло столь многое, полагает журналист издания Даниэль Ветцель. По его словам, благосостояние и безопасность Украины в значительной мере зависят от того, насколько долго датчанам будет удаваться препятствовать строительству «Северного потока — 2». С сентября Москва и Киев должны вести переговоры по поводу нового соглашения о транзите российского газа, а потому устойчивость украинской позиции в существенной мере зависит от того, может ли Россия положиться на альтернативный маршрут в виде нового газопровода.



Речь идёт о миллиардах для украинского государственного бюджета — это деньги, имеющие важное значение для стабильности и прочности российского противника, поясняет издание. По мнению автора, это уже в достаточной степени определяет заинтересованность США в том, чтобы как можно активнее затягивать строительство российского газопровода. Тот факт, что американцы хотят сами поставлять в Европу свой сжиженный газ, только усиливает сопротивление проекту «Северный поток — 2».



Однако до сих пор у США не было рычагов давления, позволяющих им притормозить реализацию проекта. Новое регулирование ЕС, которое должно было замедлить строительство российского газопровода, пока не принесло особых результатов. Напротив, чрезвычайно эффективными оказались датчане. Им удалось затянуть строительные работы на месяцы. Когда подрядчики строительства газопровода запросили разрешение на прокладку труб через территориальные воды Дании, местный парламент сразу принял закон, предоставляющий министру иностранных дел право вето. Но министр молчал на протяжении нескольких месяцев, а строительные работы пришлось заморозить в ожидании его вердикта.



В этом затруднительном положении планировщики «Газпрома» предложили альтернативный вариант маршрута, который затрагивает лишь исключительную экономическую зону Дании к северу от Борнхольма. Датчане месяцами проводили проверки, обсуждали, задавали дополнительные вопросы — чтобы год спустя сообщить, что маршрут к югу от Борнхольма на самом деле кажется им лучшим вариантом.



После этого снова пришлось всё планировать заново, делать запросы и проводить проверки. Всё это оказало такое давление на сроки строительства «Северного потока — 2», что руководители проекта подали в суд и на Еврокомиссию, и на правительство Дании, сообщается в статье.



До недавнего времени датчане могли быть уверены в том, что США им благодарны. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее приветствовал усилия Копенгагена и выражал надежду на то, что Дания и впредь продолжит «использовать свой суверенный авторитет для отказа «Северному потоку — 2» в запрошенном разрешении на строительство».



В феврале этого года послы США в Берлине, Копенгагене и Брюсселе хвалили правительство Дании за то, что своим решением изучить подоплёку проекта с точки зрения внешней политики и политики безопасности оно продемонстрировало «правильные инстинкты». В свою очередь, министр энергетики США Рик Перри в мае этого года поблагодарил Данию за «острый взгляд» на проблему.



Иными словами, Дания с её 6 млн населения была на хорошем счету у крупнейшей экономической и военной державы в мире, поясняет немецкая газета. Однако на этой неделе Трамп, недолго думая, изменил ситуацию, упрекнув главу правительства Дании в том, что она «подло» отреагировала на его предложение о покупке Гренландии.



Если бы Дания склонялась к такой же «инфантильной внешней политике», как Дональд Трамп, она бы сразу принялась мстить и выдала бы России разрешение на строительство «Северного потока — 2». Почему датчане должны продолжать ручаться головой за такого союзника? Тогда «Газпром» оказался бы в споре из-за Гренландии третьей стороной, извлекающей пользу из чужого конфликта, отмечает издание.



Впрочем, такой вариант развития событий маловероятен, пишет Die Welt. Как поясняет автор статьи, Копенгаген выступает против строительства российского газопровода и по собственным соображениям, а не только по воле американцев. На «Северный поток — 2» в Дании смотрят критически, потому что растущее параллельно с газопроводом российское влияние может плохо сказаться на безопасности в районе Балтийского моря. Пролёты российских МиГов и бесшумные перемещения российских подлодок тоже нервируют датчан.



Кроме того, в датском обществе и политических кругах глубоко укоренилась идея солидарности с Украиной, подчёркивает немецкая газета. Профессионалы, наблюдающие за ходом проекта «Северный поток — 2», уверены: для радикальных изменений в политике Дании относительно российского газопровода Трамп мог бы позволить себе намного больше, чем отказаться от одного визита в страну, заключает Die Welt.



Оригинал новости ИноТВ Для американских дипломатов это уже достаточная причина, чтобы быть с верными союзниками помягче. Но не для Дональда Трампа. Когда премьер-министр Дании назвала абсурдным его предложение о покупке Гренландии, Трамп отреагировал, как упрямый ребёнок, и отменил запланированный на 2 и 3 сентября визит в страну, пишет немецкая газета.Всё это можно было бы воспринимать как занимательный дипломатический фарс, если бы на кону не стояло столь многое, полагает журналист издания Даниэль Ветцель. По его словам, благосостояние и безопасность Украины в значительной мере зависят от того, насколько долго датчанам будет удаваться препятствовать строительству «Северного потока — 2». С сентября Москва и Киев должны вести переговоры по поводу нового соглашения о транзите российского газа, а потому устойчивость украинской позиции в существенной мере зависит от того, может ли Россия положиться на альтернативный маршрут в виде нового газопровода.Речь идёт о миллиардах для украинского государственного бюджета — это деньги, имеющие важное значение для стабильности и прочности российского противника, поясняет издание. По мнению автора, это уже в достаточной степени определяет заинтересованность США в том, чтобы как можно активнее затягивать строительство российского газопровода. Тот факт, что американцы хотят сами поставлять в Европу свой сжиженный газ, только усиливает сопротивление проекту «Северный поток — 2».Однако до сих пор у США не было рычагов давления, позволяющих им притормозить реализацию проекта. Новое регулирование ЕС, которое должно было замедлить строительство российского газопровода, пока не принесло особых результатов. Напротив, чрезвычайно эффективными оказались датчане. Им удалось затянуть строительные работы на месяцы. Когда подрядчики строительства газопровода запросили разрешение на прокладку труб через территориальные воды Дании, местный парламент сразу принял закон, предоставляющий министру иностранных дел право вето. Но министр молчал на протяжении нескольких месяцев, а строительные работы пришлось заморозить в ожидании его вердикта.В этом затруднительном положении планировщики «Газпрома» предложили альтернативный вариант маршрута, который затрагивает лишь исключительную экономическую зону Дании к северу от Борнхольма. Датчане месяцами проводили проверки, обсуждали, задавали дополнительные вопросы — чтобы год спустя сообщить, что маршрут к югу от Борнхольма на самом деле кажется им лучшим вариантом.После этого снова пришлось всё планировать заново, делать запросы и проводить проверки. Всё это оказало такое давление на сроки строительства «Северного потока — 2», что руководители проекта подали в суд и на Еврокомиссию, и на правительство Дании, сообщается в статье.До недавнего времени датчане могли быть уверены в том, что США им благодарны. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее приветствовал усилия Копенгагена и выражал надежду на то, что Дания и впредь продолжит «использовать свой суверенный авторитет для отказа «Северному потоку — 2» в запрошенном разрешении на строительство».В феврале этого года послы США в Берлине, Копенгагене и Брюсселе хвалили правительство Дании за то, что своим решением изучить подоплёку проекта с точки зрения внешней политики и политики безопасности оно продемонстрировало «правильные инстинкты». В свою очередь, министр энергетики США Рик Перри в мае этого года поблагодарил Данию за «острый взгляд» на проблему.Иными словами, Дания с её 6 млн населения была на хорошем счету у крупнейшей экономической и военной державы в мире, поясняет немецкая газета. Однако на этой неделе Трамп, недолго думая, изменил ситуацию, упрекнув главу правительства Дании в том, что она «подло» отреагировала на его предложение о покупке Гренландии.Если бы Дания склонялась к такой же «инфантильной внешней политике», как Дональд Трамп, она бы сразу принялась мстить и выдала бы России разрешение на строительство «Северного потока — 2». Почему датчане должны продолжать ручаться головой за такого союзника? Тогда «Газпром» оказался бы в споре из-за Гренландии третьей стороной, извлекающей пользу из чужого конфликта, отмечает издание.Впрочем, такой вариант развития событий маловероятен, пишет Die Welt. Как поясняет автор статьи, Копенгаген выступает против строительства российского газопровода и по собственным соображениям, а не только по воле американцев. На «Северный поток — 2» в Дании смотрят критически, потому что растущее параллельно с газопроводом российское влияние может плохо сказаться на безопасности в районе Балтийского моря. Пролёты российских МиГов и бесшумные перемещения российских подлодок тоже нервируют датчан.Кроме того, в датском обществе и политических кругах глубоко укоренилась идея солидарности с Украиной, подчёркивает немецкая газета. Профессионалы, наблюдающие за ходом проекта «Северный поток — 2», уверены: для радикальных изменений в политике Дании относительно российского газопровода Трамп мог бы позволить себе намного больше, чем отказаться от одного визита в страну, заключает Die Welt. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: визит, покупка, Дания, Трамп, Гренландия, отмена — статья прочитана 81 раз Комментарии