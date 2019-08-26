В МИД Украины назвали маловероятным сохранение санкций против России 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Маловероятно, что Киеву удастся удержать санкции и сохранить изоляцию России, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.



«Не стоит рассчитывать на то, что всё будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России в дальнейшем», — цитирует дипломата



По её словам, с помощью санкций удалось остановить наступление на востоке Украины.



«По крайней мере не было в течение этих пяти лет таких событий, как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет… Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию», — добавила она.



Ранее украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона похоронной процессией по антироссийским санкциям.



19 августа французский депутат отметил, что Евросоюзу следует «взять курс» на отмену санкций в отношении России.



Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации. Маловероятно, что Киеву удастся удержать санкции и сохранить изоляцию России, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.«Не стоит рассчитывать на то, что всё будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России в дальнейшем», — цитирует дипломата RT со ссылкой на Интерфакс-Украина.По её словам, с помощью санкций удалось остановить наступление на востоке Украины.«По крайней мере не было в течение этих пяти лет таких событий, как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет… Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию», — добавила она.Ранее украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона похоронной процессией по антироссийским санкциям.19 августа французский депутат отметил, что Евросоюзу следует «взять курс» на отмену санкций в отношении России.Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа — статья прочитана 188 раз Комментарии