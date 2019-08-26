В Германии потребовали закрыть украинский сайт Миротворец 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)



Немецкие власти осуждают сайт "Миротворец" и требуют от Киева удалить его, сообщил телеканал RT со ссылкой на ответ немецкого правительства на запрос Левой партии, сообщает



По словам немецкого депутата Андрея Хунко, "Миротворец" — это инструмент запугивания украинского народа и пережиток эпохи бывшего президента Петра Порошенко.



"Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от пока еще министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца", — заявил политик.



Он напомнил, что в базу сайта включены некоторые немецкие граждане, включая бывшего канцлера Герхарда Шредера и самого Хунко.



Сайт "Миротворец", не являющийся официальным ресурсом, известен публикацией данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, политиков и других людей, которых администрация портала считает "изменниками родины". В базе также есть информация о многих российских деятелях культуры.



В ОБСЕ неоднократно выражали беспокойство из-за публикаций "Миротворца". Российские власти также не раз критиковали ресурс. С требованием закрыть сайт выступал и МИД Германии. Немецкие власти осуждают сайт "Миротворец" и требуют от Киева удалить его, сообщил телеканал RT со ссылкой на ответ немецкого правительства на запрос Левой партии, сообщает РИА Новости По словам немецкого депутата Андрея Хунко, "Миротворец" — это инструмент запугивания украинского народа и пережиток эпохи бывшего президента Петра Порошенко."Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от пока еще министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца", — заявил политик.Он напомнил, что в базу сайта включены некоторые немецкие граждане, включая бывшего канцлера Герхарда Шредера и самого Хунко.Сайт "Миротворец", не являющийся официальным ресурсом, известен публикацией данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, политиков и других людей, которых администрация портала считает "изменниками родины". В базе также есть информация о многих российских деятелях культуры.В ОБСЕ неоднократно выражали беспокойство из-за публикаций "Миротворца". Российские власти также не раз критиковали ресурс. С требованием закрыть сайт выступал и МИД Германии. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Германия, закрытие, МИД, сайт, миротворец География: Украина — статья прочитана 152 раза Комментарии