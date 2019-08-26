Лидеры «Большой семерки» отказали России 🔊 Воспроизвести Фото: Reuters



Лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб. Об этом сообщает AFP в своем Twitter-аккаунте, передает



В то же время, по данным источника агентства в дипломатических кругах, лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией. К этому заключению пришли все семь глав государств и правительств.



Агентство отмечает, что этот вопрос обсуждался на неформальном ужине в субботу, 24 августа, у подножия маяка Биаррица (Франция).



Ранее 25 августа президент США Дональд Трамп допустил возможность приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки». В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если это приглашение поступит в адрес России, то оно будет рассмотрено.



Формат G8 перестал существовать в 2014 году после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также участвуют представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии). Лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб. Об этом сообщает AFP в своем Twitter-аккаунте, передает ЛЕНТА В то же время, по данным источника агентства в дипломатических кругах, лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией. К этому заключению пришли все семь глав государств и правительств.Агентство отмечает, что этот вопрос обсуждался на неформальном ужине в субботу, 24 августа, у подножия маяка Биаррица (Франция).Ранее 25 августа президент США Дональд Трамп допустил возможность приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки». В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если это приглашение поступит в адрес России, то оно будет рассмотрено.Формат G8 перестал существовать в 2014 году после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также участвуют представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии). lenta.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, G8, Трамп — статья прочитана 116 раз Комментарии