Состоялся гала-концерт открытия Новой волны 🔊 Воспроизвести







24 августа в сочинском концертном зале New Wave Hall состоялся гала-концерт открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".



После того, как идейный вдохновитель и председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой зачитал приветствие от Президента России Владимира Путина, зрители стали свидетелями настоящего звёздного "града". И это не удивительно, потому как многие артисты, как, к примеру, Сергей Лазарев, появились на большой эстрады из "Новой волны".



Но открыл концерт Филипп Киркоров, его ведущие представили как "Короля-льва" российской эстрады.



Добавила нотки романтизма певица Глюкоза, которая исполнила песню с названием "Фэн-шуй".



Одним из самых ожидаемых стало выступление Светланы Лободы, которая поблагодарила команду Игоря Крутого "за сегодняшний праздник", и под песню со словами "Останемся друзьями на память в Инстаграме" устроила настоящее огненное шоу. После того, как идейный вдохновитель и председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой зачитал приветствие от Президента России Владимира Путина, зрители стали свидетелями настоящего звёздного "града". И это не удивительно, потому как многие артисты, как, к примеру, Сергей Лазарев, появились на большой эстрады из "Новой волны".Но открыл концерт Филипп Киркоров, его ведущие представили как "Короля-льва" российской эстрады.Добавила нотки романтизма певица Глюкоза, которая исполнила песню с названием "Фэн-шуй".Одним из самых ожидаемых стало выступление Светланы Лободы, которая поблагодарила команду Игоря Крутого "за сегодняшний праздник", и под песню со словами "Останемся друзьями на память в Инстаграме" устроила настоящее огненное шоу. Ничуть не хуже при этом приняли и песню дуэта "Две Маши" "Босая", под которую танцевали даже дети.



Весьма много было импровизаций, которые, собственно говоря, являются давней традицией "Новой волны". Одной из таковых стал показ "будущих" фотографий ныне популярных артистов лет через 30.



Кроме того, один из ведущих вечера (наряду с Лерой Кудрявцевой) Андрей Малахов объявил конкурс народных ведущих. И, надо сказать, желающих поучаствовать в нем среди зрителей оказалось немало.



Помимо этого, были весьма необычные вещи и со стороны организаторов концерта. Некоторые песни программы сопровождались особым, виртуальным шоу. Его можно было наблюдать с помощью новых технологий через смартфоны. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Новая волна и Гуцериев Медиа AR". После открытия скачанного приложения нужно было навести камеру смартфона на сцену. Спецэффекты появлялись тогда, когда Николай Басков исполнял песню "Сердце на сердце", а также когда Таисия Повалий исполняла песню "Я буду твоя".



Была, к слову сказать, и страничка классической музыки, ее представили Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, и, к слову сказать, данные артисты стали одними из наиболее востребованных гостей на состоявшейся за несколько часов до концерта пресс-конференции. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: Новая волна, Сочи, Новая волна - 2019 — статья прочитана 148 раз Комментарии